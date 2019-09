A Gol preparou uma surpresa que levou seus novos estagiários às lágrimas

São Paulo – Fugindo das tradicionais atividades de integração de novos funcionários, que costumam ser compostas por uma rápida apresentação da empresa, a companhia aérea Gol convidou os 73 estagiários recém-contratados a embarcarem em um voo, partindo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Galeão, no Rio de Janeiro.

O objetivo era que os jovens conhecessem os processos da empresa de um jeito mais dinâmico. “É importante mostrar como o cliente se comporta e quais são as suas necessidades. Por isso, fomos apresentar tudo isso na prática e conectá-los com a cultura da companhia desde o primeiro dia explica Jean Nogueira, diretor-executivo de gente e cultura da GOL. “Foi muito emocionante, porque para muitos essa foi a primeira vez que eles iam voar e rolaram algumas lágrimas na hora de decolar”, completa.

Durante a atividade, os colaboradores ganharam lanches e bebidas, e podiam usar a plataforma de conectividade e entretenimento com filmes e séries, TV ao vivo e internet. Além da experiência de voar, os estagiários também foram apresentados às frentes de atuação da empresa nos aeroportos, como check-in, recepção de bagagem e visitaram o hangar, centro de treinamento e laboratório de inovação.

Apesar de surpresa para a nova turma, o voo de integração não é inédito. Este é o segundo ano que a empresa opta por fazer um voo de imersão com os recém-chegados e Nogueira afirma que é uma abordagem que faz toda a diferença para o negócio. “Você mostra a companhia sem filtros e gera aprendizado”.

O processo seletivo, que aconteceu entre abril e junho deste ano, contou com mais de 6 mil inscritos, um percentual de aumento de cerca de 50% em comparação ao ano anterior. Os estagiários, que vêm de diversos estados do País e áreas de graduação, atuarão em diferentes setores da companhia, como aeroportos, jurídico, setor de cargas, marketing, comunicação, TI, suprimentos e manutenção, entre outras.