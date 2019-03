No final de fevereiro, os funcionários da Get Ninjas, plataforma de contratação de serviços diversos, participaram de uma ação inusitada.

A empresa, que emprega 80 pessoas, convidou uma taróloga para passar o dia no escritório em São Paulo. Os interessados em receber uma consulta precisaram se inscrever na intranet e desembolsar 30 reais. Ao todo, nove pessoas ouviram as previsões da vidente.

Segundo Sandya Coelho, gerente de comunicação da Get Ninjas, a ideia era mostrar a variedade de serviços disponíveis no aplicativo, que hoje conta com 200 opções diferentes, e valorizar os parceiros. “Queríamos demonstrar que somos uma plataforma humana, mesmo que a atuação seja por meio da tecnologia”, afirma a executiva.

A ação, Get In Da Haus, é mensal e os funcionários podem sugerir os serviços que gostariam de ver na empresa. Há pedidos para sessões de barbearia, manicure e nutricionista.