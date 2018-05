A Falconi acaba de lançar uma plataforma de cursos online

São Paulo – Uma das maiores empresas de consultoria de gestão do Brasil, a Falconi já treinou meio milhão de executivos ao longo de 30 anos de existência. Mas, seu fundador, Vicente Falconi, diz que ainda é pouco e sua estratégia para aumentar o alcance acaba de ser posta em prática, com o lançamento da Academia Falconi, plataforma de cursos online.

O primeiro curso, Fundamentos de Solução de Problemas, já está disponível, em nove videoaulas que têm entre 7 e 15 minutos e ao final de cada uma há a proposta de um desafio para que o aluno reflita e aplique no seu contexto.O curso completo não passa de duas horas de aulas, custa 397 reais e inclui no material de apoio um e-book escrito pelo próprio Vicente Falconi.

“As aulas são voltadas para qualquer pessoa interessada em adquirir conhecimentos de gestão”, diz Izabela Murici, sócia da Falconi. De executivos a empreendedores e até estudantes, qualquer profissional que precise de metodologia para chegar a resultado pode se interessar por esse e pelos outros cursos que serão lançados em breve.

“A ideia da Academia Falconi é disponibilizar conhecimento para um público mais diverso”, diz Aloysio Carvalho, diretor de novos negócios da Falconi.

Por que solução de problemas é o primeiro tema

Sobre a decisão de lançar a academia com a oferta de formação em solução de problemas, Izabela lembra que essa é uma habilidade crítica para o mundo e apareceu no topo do ranking de competências mais exigidas até 2020, divulgado em relatório do Fórum Econômico Mundial.

Segundo o mesmo documento, de 2016 a 2020, 36% das atividades de todos os setores da economia vão demandar uma capacidade de solução de problemas complexos. “A gente vive um ambiente em que o novo, o desconhecido vem muito mais rápido e isso é percebido nas empresas, escolas, hospitais, instituições do setor público. A habilidade de enfrentar o desconhecido passa por solucionar problemas”, diz Carvalho.

A preparação para enfrentar o que é desconhecido, de acordo com Vicente Falconi, é a base da liderança. Mas de acordo com ele, o sistema educacional mundial não fornece ferramentas para isso porque está voltado para ensinar coisas do passado que não preparam as pessoas para enfrentar o futuro, o desconhecido.

“Liderar é bater metas com o time, que é a mesma coisa que solucionar problemas”, diz o fundador da consultoria no vídeo que apresenta a plataforma de cursos. No método desenvolvido pela consultoria, o futuro é encarado como um problema a ser esperado e o seu enfrentamento é feito de forma sistêmica e organizada.