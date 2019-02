A empresa mais amada do Brasil quer preencher 15 vagas – bem rápido

São Paulo – Imersa no mundo das tendências e rápidas transformações da tecnologia, a ThoughtWorks decidiu levar a modo de trabalho ágil para seu recrutamento.

Até o dia 19 de fevereiro, terça-feira, interessados no cargo de desenvolvedor de software full-stack, um dos profissionais mais raros e caros no Brasil na área de tecnologia, podem se inscrever para o Recrutamento Expresso.

Depois da entrevista online e exercício de código, os candidatos aprovados serão convidados para o escritório da empresa em São Paulo no sábado, dia 23 de fevereiro. Apenas nesse dia, será concluído todo o processo seletivo.

Segundo Tais Costa, diretora de recrutamento da ThoughtWorks, o objetivo é simplificar a seleção e dar um oportunidade única para conhecer a cultura da empresa. Entre as atividades, estão entrevistas técnicas, pareamentos e conversas sobre justiça social.

“Assim, ele atende não apenas às nossas necessidades, mas também é flexível em relação às agendas de nossas pessoas candidatas que têm pouca disponibilidade para entrevistas durante a semana”, comenta ela.

A consultoria global de software foi a primeira colocada no ranking das empresas mais amadas do Brasil da Love Mondays de satisfação profissional pelo segundo ano consecutivo. Com mais de 500 funcionários e quatro escritórios no Brasil (Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Recife), sua missão é melhorar a humanidade através do software.

Desde a nomenclatura da vaga para “pessoa desenvolvedora”, sem a marcação de gênero, a ThoughtWorks preza pela diversidade e inclusão de sua equipe. Assim, candidatos de todos os estados brasileiros serão aceitos, sem distinção de raça, cor, religião, gênero e identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, ascendência ou idade.

No entanto, a diretora de recrutamento explica que a empresa não acredita na escolha de currículos às cegas como forma efetiva de inclusão.

“Traçamos estratégias intencionais para incluir pessoas pertencentes a grupos minoritários, além dos perfis que tradicionalmente têm mais espaço no mercado de trabalho. Intencionalmente buscamos equilibrar nossa população de talentos de forma a refletir a diversidade de nosso país”, explica ela.

Eles procuram pessoas com experiência com desenvolvimento (back end ou front end ou fullstack) em Java, JavaScript, C#, .NET, Python, Node, React, Angular, scala, Mongo DV e/ou Ruby.

Outros requisitos para as 15 vagas abertas são experiência com métodos ágeis, trabalho em equipe, boa comunicação e se sentir confortável falando em inglês.

Segundo as respostas anônimas de funcionários no Love Mondays, os salários para desenvolvedores ficam em torno de R$ 7,2 mil. A empresa também oferece diversos benefícios, como licença-maternidade e paternidade estendida, home office, jornada flexível e stock options.

As inscrições para o recrutamento ficam abertas até dia 19 pelo site.

