“A domicílio” ou “em domicílio”? Professor explica qual a forma correta

Qual é a forma correta: “a domicílio” ou “em domicílio”? A resposta não se reduz apenas a ser “certa” ou a ser “errada”. Não podemos reduzir a Língua apenas a isso.

Domicílio provém do latim domicilium; representa a residência fixa, habitual. É o local onde se considera estabelecida uma pessoa para os efeitos legais.

Gramaticalmente, existem “a domicílio” e “em domicílio”, mas a forma a ser escolhida dependerá da regência do verbo ou do nome.

Domingos Paschoal Cegalla argumenta:

“A expressão ‘a domicílio’ complementa verbos que pedem a preposição A. Exemplo: Levam-se encomendas a domicílio. (Leva-se algo a algum lugar)”

Continua o gramático:

“Se o verbo exige a preposição ‘em’, a expressão adequada é ‘em domicílio’. Exemplo: Atende-se em domicílio. (Atende-se alguém em um lugar)”

Pois bem: se assim é o lógico, de onde viria a famosa expressão “Entrega a domicílio”?

Responde a isso Evanildo Bechara:

“O verbo entregar pede a preposição ‘a’ junto à pessoa a quem se entrega: Entregou o jornal ao vizinho. E a preposição ‘em’ quando a entrega se faz no local: Entregou o jornal na casa do vizinho. Ocorre que também se podem juntar as duas noções: Entregou o jornal ao vizinho em sua residência. (…)

O falante reduz (metonímia) numa só operação mental essas duas noções (ao vizinho e na sua residência) àquela que considera a mais importante desse jogo expressivo. Dessa economia de linguagem resulta a vitoriosa entrega a domicílio.”

Em suma, à visão da gramática normativa, a forma lógica e correta é “entrega em domicílio”. Ratifico: entrega em casa, entrega na empresa, entrega no escritório, entrega na escola.

O uso adequado de “a domicílio” dependerá da regência do termo (muita gente lembra-se de verbos de movimento). Exemplos:

Levaram o médico ao domicílio.

Conduziram o acusado ao domicílio, e não à delegacia.

Fomos a um domicílio.

Chegamos ao nosso domicílio.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS