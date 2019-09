9 motivos e 2 podcasts para começar a aprender inglês hoje

O inglês foi o idioma que se espalhou de maneira mais rápida na história da humanidade, ele é falado, de forma funcional, por cerca de 1,75 bilhões de pessoas. É muita gente! Veja outros números interessantes para entender o porquê de se falar tanto na importância da fluência no inglês:

É o terceiro idioma mais falado no mundo depois do mandarim e do espanhol.

É a língua oficial dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Irlanda, Escócia, País de Gales, Nova Zelândia, África do Sul, Maurício.

É a principal língua de mais de 450 milhões de pessoas.

Mais de 750 milhões de pessoas falam inglês como língua estrangeira.

Mais de 80% das páginas na Internet estão escritas em inglês.

Muitos outros países utilizam o inglês como língua extraoficial.

A China dos negócios e do turismo também começou a usar inglês para se comunicar com estrangeiros.

É a mais estudada como língua estrangeira.

Pilotos são obrigados a se comunicar em inglês para voos internacionais, e organizações como a Nações Unidas e a União Europeia usam o inglês como língua oficial de trabalho.

Esteja ou não preparado, o inglês é a língua internacional dos negócios há muito tempo! Isso acontece para facilitar a comunicação e o desempenho entre áreas e operações espalhadas pelo mundo.

Além dos números citados acima, há 3 grandes razões para as empresas usarem o inglês como idioma oficial, mesmo aquelas cujas matrizes não estejam em países que tenham o inglês como língua materna:

Pressão competitiva: para comprar e vender, é necessário comunicar-se com clientes, fornecedores e outros parceiros. O idioma não pode ser um impeditivo para o crescimento, uma vez que empresas realizam negócios sem fronteiras. Globalização de atividades e recursos: as equipes multiculturais são um fato. Podemos ter pares, liderados e lideranças em outros países e, nos dias de hoje, é inaceitável que a comunicação seja um entrave. Interação em fusões e aquisições: processos de fusão e aquisição já são desafiadores para empresas que falam a mesma língua, imagine para empresas de línguas diferentes.

Diante deste cenário, se você não precisa de inglês hoje para o seu trabalho hoje, não tem como garantir o amanhã. Portanto, o que você tem feito para atingir fluência?

Quero deixar aqui duas dicas de podcast. Essa atividade é acessível de qualquer lugar e não é uma mídia tão pesada quando os vídeos. Além disso, promove uma prática mais profunda de compreensão oral, pois é apenas áudio, não há imagens para ajudar o entendimento do que está sendo falado.

Este site foca em diversas situações e temas do mundo corporativo, tais como: meetings, telephoning, presentations, job interview, negotiations etc. Eles oferecem um free trial, planos gratuitos e pagos.

Professor é da Califórnia. Portanto, inglês americano. A fala é pausada, e as palavras mais difíceis são explicadas. O podcast trata de vários assuntos: viagens, negócios, dia a dia etc. Existem as opções de planos gratuitos e pagos.

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC e extensões na área de Marketing na ESPM, FGV e Insper. Coautora do Guia de Implantação de Programas de Idiomas em empresas e autora do livro de poemas Fora da Linha. Colunista do portal Vagas Profissões. Mobilizadora cultural à frente do Sarau Conversar na Livraria Martins Fontes. Quer falar comigo? Meu e-mail é ligia@companhiadeidiomas.com.br e Skype ligiavelozo.