8 vídeos do YouTube que valem por uma sessão de coaching

São Paulo — Diante de um mercado de trabalho cada vez mais desafiador e instável, cresce a demanda por sessões de coaching e consultoria de carreira de forma geral. Mas nem todo mundo dispõe de dinheiro suficiente para contratar esses serviços, ainda mais em tempos de crise.

Se esse é o seu caso, felizmente há alternativas. Embora nada substitua o trabalho de um especialista de carne e osso, também é possível encontrar lições surpreendentemente valiosas em livros, filmes e até — por que não? — vídeos no YouTube.

A seguir, você verá palestras, entrevistas, discursos e depoimentos disponíveis no famoso site de vídeos. Todos têm curta duração e foram selecionados com exclusividade para EXAME.com por João Marcelo Furlan, CEO da Enora Leaders. Entre os temas abordados estão liderança, motivação, sucesso e propósito. Confira a seguir:

1) “Trate seu time como seu cliente número 1”

Este vídeo é uma rápida mensagem de Ken Blanchard, um dos mais famosos especialistas em liderança do mundo, aos gestores brasileiros. A fala dura pouco mais do que um minuto, mas seu efeito é poderoso. “Literalmente vejo pessoas dizerem que mudaram de foco depois de assistirem ao vídeo”, conta Furlan, que registrou o depoimento de Blanchard em um evento na Flórida, nos Estados Unidos, em maio de 2015.

Ele parte da seguinte tese: a equipe é o “cliente número 1” de um verdadeiro líder. Bem cuidado e treinado, o time vai cuidar melhor do “cliente número 2”, que é quem consome os seus produtos ou serviços. A consequência é a satisfação do “cliente número 3”, o investidor.

Confira o recado de Blanchard a seguir:

2) “Como grandes líderes inspiram ações”

Para Furlan, este é um dos melhores TEDs da história. Consultor e autor do livro “Por quê? – Como grandes líderes inspiram ação” (Saraiva, 2009), Simon Sinek explora o conceito de “círculo dourado”, que explica por que alguns líderes, mensagens e organizações conseguem ser tão fascinantes e inspirar atitudes concretas.

“Todos os grandes líderes e organizações do mundo, como Apple, Martin Luther King ou os irmãos Wright, pensam, agem e se comunicam do mesmo jeito; e é o exato oposto de todo o resto”, diz o consultor no vídeo. “Eu decodifiquei isso, e é a ideia mais simples do mundo”. Veja abaixo a explicação:

3) “Definir metas é mais do que listar desejos”

O consultor Vicente Falconi trouxe métodos para o Brasil que mudaram o modo de operar de inúmeras empresas e até do governo. Neste vídeo de EXAME, ele dá um recado que transformará completamente a sua visão sobre a forma de alcançar resultados.

“As pessoas chamavam de metas coisas que não são metas”, afirma ele. “Uma meta precisa ter um objetivo, um valor e um prazo, ela não pode ser solta, tem que ter um comprometimento”. Confira a seguir o depoimento completo:

4) Discurso de Steve Jobs aos formandos de Stanford

Em junho de 2005, o criador da Apple fez um discurso numa cerimônia de formatura da Universidade de Stanford que se tornaria um viral quando chegou ao YouTube. “A fala de Steve Jobs é épica”, diz Furlan. “Ele prova a importância de encontrar uma carreira que você ame, já que a maior parte do seu tempo será passado no trabalho”.

A partir de três histórias extraídas de sua vida pessoal, Jobs dá conselhos para quem busca a felicidade. “Não deixe que o barulho das opiniões alheias sufoque a sua voz interior”, ensina ele. Só no canal oficial de Stanford no YouTube, o vídeo já registrou mais de 26 milhões de visualizações. Veja abaixo:

5) “A chave para o sucesso? Determinação”

Durante sua experiência como professora de matemática numa escola pública em Nova York, a psicóloga Angela Duckworth tentou descobrir a resposta para uma pergunta: por que alguns alunos tiravam notas tão altas, e outros não?

Sua conclusão contraria o senso comum: o sucesso não é consequência de inteligência ou habilidades extraordinárias. O segredo é a determinação, isto é, a combinação de paixão e perseverança — em uma palavra, “garra”, que deu nome a um best-seller de Duckworth sobre o assunto. Esse é o tema da palestra abaixo:

6) “Por que fazemos o que fazemos?”

Tony Robbins é o palestrante mais famoso dos Estados Unidos e, neste vídeo, defende que há “forças invisíveis” por trás das nossas ações. Mas quais seriam elas? A pergunta está longe de ser metafísica, e sua resposta pode alterar drasticamente a forma como você conduz a sua carreira.

Ao longo de sua apresentação, Robbins disseca os mecanismos evidentes (e também os mais sutis) que levam o ser humano a perseguir seus objetivos. O resultado é um mapa extremamente útil para compreender as necessidades, crenças e emoções que trazem motivação para você e para as pessoas ao seu redor. Assista a seguir:

7) “Como aproveitar oportunidades e ter sucesso?”

Jack Ma fundou o grupo Alibaba e se tornou o homem mais rico da China. Embora não pareça, ele é um especialista em fracassos. “Falhei muitas vezes, fui rejeitado em uns trinta empregos. Tentei uma vaga na polícia, não me quiseram. Quando o KFC chegou à China, tentei um emprego lá. Eles entrevistaram vinte e quatro pessoas e contrataram vinte e três. Eu fui o único que ficou de fora. Tentei entrar em Harvard dez vezes. Em todas fui rejeitado. Eu sei ser rejeitado”, disse ele numa reunião do Fórum Econômico Mundial em 2015, na Suíça.

Neste vídeo, ele fala sobre como virar o jogo. “Jack Ma é a prova de que, mesmo quando um profissional é completamente desacreditado, ele vence pela persistência”, comenta Furlan. Veja o vídeo a seguir:

8) “Como fazer escolhas difíceis?”

Precisamos tomar decisões o tempo todo, das mais simples (“O que vou comer no café da manhã?”) às mais desafiadoras (“Qual carreira devo seguir?”). Mas por que elas precisam ser tão difíceis e angustiantes? Nesta palestra do TED, a filósofa Ruth Chang provoca reflexões capazes de alterar drasticamente a forma de encarar as suas escolhas.

Segundo ela, só sentimos mal-estar ao tomar decisões porque não as compreendemos bem. Chang ensina uma nova forma de olhar para esse processo, a fim de escolher o seu futuro com mais tranquilidade e convicção.