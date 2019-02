8 perguntas típicas de entrevistas para cursos no exterior

* Escrito por Lígia Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas e da ProfCerto

Você sonha em estudar numa universidade estrangeira? Então é bom começar a se preparar para uma etapa comum do processo seletivo dessas instituições: a entrevista de admissão (admission interview).

Para começar, é essencial refletir sobre pontos como your short and long term goals (suas metas de curto e longo prazos), successes and failures (sucessos e fracassos) e community activities (atividades sociais para a comunidade).

Mas o que podem perguntar para você?

Tenha em mente que há duas categorias de entrevistas:comprehensive (abrangente) e blind (às cegas). De qualquer forma, todas são sobre você, the applicant (o candidato).

Veja a seguir algumas perguntas que podem ser feitas em cada tipo de processo:

Entrevista abrangente

Nesta categoria de entrevista, realizada por Harvard, NYU-Stern e London Business School, o entrevistador terá lido tudo a seu respeito: CV, documentos de inscrição e outras fontes, e já terá pensado nas perguntas que fará a você. Serão perguntas bem mais específicas.

O objetivo do entrevistador não é dificultar suas respostas, mas conhecê-lo bem para saber que tipo de personalidade você tem.

Muitos candidatos tentam decorar as respostas e isso é facilmente percebido. Como os entrevistadores são experientes, mudarão, com certeza, o rumo da entrevista, saindo da rota previsível.

A sugestão é apenas se preparar, pensando em situações, casos e histórias que sejam importantes para ilustrar sucessos, fracassos, escolhas acertadas.

A seguir algumas das perguntas que são comumente feitas nestas entrevistas e algumas dicas de como respondê-las:

1. Tell me about yourself. (Fale-me sobre você.)

Dica: Dedique de 2 a 3 minutos para falar brevemente sobre:

• Sua trajetória educacional e o que fez você escolher o seu curso de graduação

• Sua experiência profissional e conquistas

• Seus objetivos na carreira

2. Why are you interested in this university/program? (Por que você está interessado nesta universidade/neste programa?)

Dica: Liste todos os motivos que o fazem acreditar que a escola/ o programa é ideal para você, da localização, das conexões que a escola tem com empresas, do conteúdo etc.

3. Why should we admit you? (Por que devemos aprová-lo?)

Dica: Fale sobre suas realizações acadêmicas e profissionais e como elas o tornam o aluno ideal para o programa. Depois relate como este programa especificamente contribuirá para a realização de suas metas profissionais.

4. Talk about your accomplishments as a leader. (Fale sobre suas realizações como líder.)

Dica: Pense antes da entrevista em vários exemplos de liderança, seja no mundo corporativo ou qualquer trabalho voluntário.

5. Tell me about a time when you demonstrated initiative. (Fale-me sobre uma oportunidade em que você demonstrou iniciativa).

6. Tell me about a time when you had to motivate a reluctant person. (Conte-me sobre uma ocasião em que você teve de motivar uma pessoa relutante).

7. What are your strengths and weaknesses? (Quais são seus pontos fortes e pontos a melhorar/ fraquezas?)

Dica: Falar dos pontos fortes é muito fácil, mas é importante sempre relacioná-los às ações realizadas e resultados obtidos por conta deles. Já para os pontos a melhorar, mostre que você é consciente do que precisa melhorar e como faz para minimizar os impactos.

8. Do you have any questions about the university or program? (Você tem alguma pergunta sobre a universidade ou o programa?)

Dica: Já elabore uma lista prévia de perguntas sobre o programa ou a universidade, isso demonstra seriedade, interesse e que você pesquisou e se preparou para este momento. Evite perguntas cuja resposta pode ser encontrada no site da universidade.

Entrevista às cegas

Já neste tipo de conversa, preferido pelas universidades de Kellogg, Tuck, Cornell e Duke, o interviewer (entrevistador) não lê quase nada a seu respeito, faz a entrevista tendo visto apenas alguns itens do seu résumé (CV).

Desta forma, ele fará open-ended questions (perguntas abertas). Para ver como conduzirá a entrevista, ele poderá começar com essas duas perguntas:

– Can you walk me through your résumé? (Você pode me dar uma ideia geral do seu CV?)

– Tell me about yourself—who are you? ( Conte-me sobre você – quem é você?)

O ponto positivo deste tipo de entrevista é que você pode dar o tom da entrevista, pois dependerá de você a condução das respostas a fim de revelar seus pontos fortes e experiências mais relevantes.

Quer um último conselho? Não peça feedback no final da entrevista, pois demonstra que você não consegue controlar sua ansiedade ou que não tem autoconfiança. Espere o resultado do processo.