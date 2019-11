8 perguntas em inglês para quem quer começar a empreender

Quer começar ou reposicionar um negócio? Há algum tempo publicamos um artigo para inspirar você (clique aqui se você ainda não leu).

Agora, a proposta é outra: responder a 8 questões, tiradas do texto 8 Deep Questions That Will Help You Build Your Most Successful Business Yet, da Brianna WiestSenior, Colaboradora da ForbesWomen.

E como essa coluna é para desenvolver seu inglês, antes de responder você deve escolher a palavra correta entre as opções nos parênteses. No final tem as frases corretas, para você conferir e também para facilitar sua compreensão.

Na hora de responder as perguntas, você pode discuti-las com seu professor de inglês ou colegas, ou até enviar suas respostas para os especialistas da Companhia de Idiomas, que corrigirão gratuitamente as 10 primeiras respostas que chegarem no email: rose@companhiadeidiomas.com.br.

If you (have/had) to start a company to compete with your own, what would you create to put yourself out of business? What’s a problem most people don’t (realize/intend) they have? Would you honestly pay (to/for) your service if someone else offered it? Where are your eyes (going/will go)? Are you (identifying/identifing) fads or trends? What do you want (to be your legacy/ your legacy to be)? What’s a realistically ambitious goal for (you to have/ you have)? Do you have any role models (which/who) created something similar?

Glossary:

to realize: to notice or understand something that you did not notice or understand before

fads: a style, activity, or interest that is very popular for a short period of time – moda, modismo

trends: a general development or change in a situation or in the way that people are behaving – tendência

role model: a person who someone admires and whose behaviour they try to copy

Answers:

If you had to start a company to compete with your own, what would you create to put yourself out of business? What’s a problem most people don’t realize they have? Would you honestly pay for your service if someone else offered it? Where are your eyes going? Are you identifying fads or trends? What do you want your legacy to be? What’s a realistically ambitious goal for you to have? Do you have any role models who created something similar?

Source: Forbes

Rosangela Souza (ou Rose Souza) é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas, e coautora do Guia para Programas de Idiomas em empresas. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, MBA pela FGV e PÓSMBA pela FIA/FEA/USP, além de cursos livres de Business English nos EUA. Professora na Pós Graduação ADM da FGV. Colunista dos portais Catho, MundoRH, AboutMe e Exame.com. Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br ou pelo Skype rose.f.souza