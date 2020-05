8 CEOs recomendam leituras relevantes para a quarentena

Você vai ficar em casa nesse final de semana? Siga a recomendação de isolamento social da Organização Mundial da Saúde para combater o coronavírus e não sair. Então aproveite para investir seu tempo livre em uma boa leitura.

Muitos livros sobre negócios, comportamento e carreira podem ser úteis para refletir sobre o momento que vivemos. Para ajudar na escolha, veja a curadoria de livros que 8 CEOs de startups brasileiras recomendam e os aprendizados que tiraram deles:

Eduardo Baer, CEO da DogHero

Factfulness: O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, de Hans Rosing

“Acredito que o ‘Factfulness’ não poderia ser mais relevante no momento atual. Em tempos de ‘fakenews’, opiniões sem embasamento e informações descontextualizada, ele traz uma visão otimista do mundo, baseado em dados e fatos, que nos mostram, sem sombras de dúvidas, que embora tenhamos percalços, a humanidade caminha na direção correta”, comenta Baer.

Dener Lippert, CEO da V4 Company

Na Raça, Guilherme Benchimol

“Esta obra aborda a necessidade e a importância do pensamento a longo prazo”, explica Dener.

Carlos Terceiro, CEO e fundador do Mobills

A psicologia do Dinheiro, Dan Ariely e Jeff Kreisler

“Este é um livro que li recentemente, na verdade, o primeiro do ano. Ele aborda muito bem um assunto muito importante, mas ainda pouco conhecido entre os mais leigos: a economia comportamental. Com desafios que irão nos estimular a corrigir nossos erros, esse livro é ótimo para refletir no momento atual sobre a nossa relação com as finanças pessoais”, diz o empreendedor.

Paula Gusmão, CEO da eÓtica

O Poder do Hábito, de Charles Duhigg

“Sem dúvidas as dicas descritas nesta obra têm nos ajudado a recriar a rotina e internalizar os novos hábitos durante a quarentena”, afirma.

Luiz Henrique Garcia, CEO da QuiteJá

O Investidor Inteligente, de Benjamin Grahan

“O interessante é que o conteúdo traz como pauta como os líderes podem fazer seus negócios se moverem em busca de um sucesso significativo”, finaliza Garcia.

Rudá Pellini, co fundador Wise & Trust

Antifrágil: coisas que se beneficiam com o caos, de Nassim Nicholas Taleb

“Acredito que a leitura é mais do que a apresentação de ensinamentos sobre o mercado financeiro e podem, sim, servir de reflexão para a tomada de decisão na vida de modo geral, até para que nossos hábitos sejam muito mais verdadeiros e coerentes com o que acreditamos de verdade”, comenta Pellini.

Celson Hupfer, CEO da Connekt

A montanha Mágica, de Thomas Mann

“Para quem quer entender como é viver num contexto de isolamento o livro é ideal, provavelmente é o maior romance do século 20 e, nas primeiras páginas nos ajudam a compreender como uma mudança inicial nos parece estimulante e como a rotina posterior nos coloca de volta à mesmice da vida”, afirma Hupfer.

Guilherme Junqueira, fundador e CEO da Gama Academy

O lado difícil das situações difíceis: Como construir um negócio quando não existem respostas prontas, de Ben Horowitz

“Essa leitura me ensinou a liderar em tempos difíceis e em diferentes momentos, além de trazer empatia para o empreendedor que acaba sendo uma profissão solitária e que lida com muitos problemas sozinho. São ensinamentos para quem já está empreendendo e busca um crescimento favorável para a sua empresa”, comenta Junqueira.

