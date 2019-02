79% dos brasileiros aceitariam vaga no exterior, diz estudo

1/19 (Thinkstock)

Estados % de Vagas São Paulo 61% Rio Grande do Sul 8% Rio de Janeiro 8% Minas Gerais 4% Paraná 4%

Cidade % de Vagas São Paulo / SP 46% Rio de Janeiro / RJ 6% Porto Alegre / RS 5% Brasília / DF 2% Barueri / SP 2% Curitiba / PR 2% São José dos Campos / SP 2% Recife / PE 1% Hortolândia / SP 1% Eldorado do Sul / RS 1%

Setores % de Vagas TI e Telecom 36% Bens de Consumo 21% Serviços Financeiros 17% Manufatura Industrial 6% Consultoria e Contabilidade 6% Mídia e Comunicação 4% Agropecuária 3% Automotivo 2% Farmacêutica e Saúde 1% Serviços a Empresas 1% Viagens, Turismo e Lazer 1% Energia 1%

São Paulo – Profissionais das áreas de tecnologia da informação e de serviços financeiros , mesmo na crise , seguem diante de um leque de oportunidades de trabalho mais consistente do que seus colegas de outros setores. A conclusão parte de um levantamento inédito da Love Mondays , comunidade de carreiras que reúne dados anônimos de salário e opiniões sobre empresas dadas por usuários do site. Desde agosto, vagas de trabalho são anunciadas também pela palataforma. Atualmente, mais de 2,36 mil vagas abertas podem ser consultadas no site. "É interessante observar que, apesar da crise, há, sim, vagas disponíveis no Brasil e profissionais não devem desisitir de procurar", diz Luciana Caletti, CEO do site. O levantamento feito pela Love Mondays mostra os setores, cargos, regiões, estados e cidades com maior volume de empregos disponíveis.Do total de vagas abertas hoje na base de dados da Love Mondays, 73% estão concentradas na região Sudeste. O restante se divide entre as demais regiões do país, sendo 11% na região Sul, 8% na região Centro-Oeste, 4% na região Nordeste, 4% na região Norte. Confira os cinco estados com mais oportunidades e veja as 10 cidades que mais concentram vagas anunciadas no Love Mondays:Das 2.364 vagas anunciadas por empresas no portal Love Mondays, 36% são para o setor de TI e Telecom. " O setor de tecnologia da informação continua aquecido porque investimentos nesta área permitem melhora de processos, mais eficiência, e, consequentemente, corte de custos", diz Luciana. A área de bens de consumo também tem volume de oportunidades, com 21% das vagas, e serviços financeiros é o terceiro setor da lista. Veja na tabela:Na base da pirâmide, há mais oportunidades: analistas e estagiários são os mais procurados pelas empresas agora, com 34% das vagas para eles. "A tendência natural é que as oportunidades profissionais reflitam a estrutura hierárquica das empresas, mas também temos visto que muitas empresas estão substituindo funcionários mais experientes por profissionais de nível júnior, que são mais baratos, por conta da situação atual difícil", diz Luciana. Posições de gerente também aparecem em seguida, em11% dos anúncios de emprego no site. Clique e navegue pelas fotos desta galeria para conferir os cargos com mais vagas de trabalho e suas médias salariais.