78 concursos públicos selecionam para salários acima de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô)

São 50 vagas de nível superior para os cargos de médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e analista de desenvolvimento gestão júnior.

Salário: até 8.966,15 reais

Inscrições: até 23 de outubro pelo site da Fundação Carlos Chagas

SP – Prefeitura de Suzano

São 106 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.774,57 reais

Inscrições: até 24 de outubro pelo site do Instituto Consulplan

SP – Prefeitura de Cabreúva

São 56 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 7.830,20 reais

Inscrições: até 25 de outubro pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de São Carlos

São 2 vagas de nível técnico e superior para Médico Pediatra e Agente Comunitário de Saúde.

Salário: até 8.643,42 reais

Inscrições: até 26 de outubro pelo site

SP – Prefeitura de Piedade

São 9 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro, dentista, fiscal municipal, entre outros.

Salário: até 5.605,75 reais

Inscrições: até 27 de outubro pelo site do Publiconsult

SP – Prefeitura de Nova Odessa

São 29 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para técnico de informática, biólogo, nutricionista, entre outros.

Salário: até 9.275,31 reais

Inscrições: até 28 de outubro pelo site do Metro Capital

SP – Fundação do ABC

São 8 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para fisioterapeuta, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 7.956,00 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site do GSA Concursos

SP – Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde de Tupã

São 3 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 13.421,73 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site do Instituto Excelência

SP – Prefeitura de Potirendaba

São 110 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para engenheiro agrônomo, biólogo, advogado e terapeuta ocupacional.

Salário: até 11.620,00 reais

Inscrições: até 3 de novembro pelo site da FAUSCS

SP – Prefeitura de Pariquera-Açu

São 24 vagas de nível fundamental, médio e superior com cargos como engenheiro agrimensor, médico clínico geral e coordenador de abrigo.

Salário: até 12.494,94 reais

Inscrições: até 4 de novembro pelo site da consultoria Conscam

SP – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar

São 4 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para assistente social, controlador e contador previdenciário.

Salário: até 6.082,14 reais

Inscrições: até 4 de novembro pelo site do Nosso Rumo

SP – Prefeitura de Icém

São 94 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico ginecologista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 8.255,00 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do Instituto Indec

SP – Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões

São 7 vagas de nível fundamental, médio e superior

Salário: até 5.052,60 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site

SP – Prefeitura de Taubaté

São 8 vagas de nível médio e superior

Salário: até 5.789,29 reais

Inscrições: até 17 de novembro pelo site do Instituto Excelência

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP)

Uma vaga para professor titutar, especialista nas áreas de Ortodontia e Odontopediatria.

Salário: até 16.454,57 reais

Inscrições: até 13 de março (2020) pelo site

RJ – Ministério Público do Rio de Janeiro

São 18 vagas de nível médio e superior para os cargos de Analista do Ministério Público, Técnico do Ministério Público e Oficial do Ministério Público.

Salário: até 7.139,16 reais

Inscrições: até 24 de outubro pelo site da FGV Projetos

RJ – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

São 50 vagas de nível superior para a carreira em classe inicial de de Juiz Substituto.

Salário: até 30.404,45 reais

Inscrições: até 25 de outubro pelo site da Vunesp

RJ – Prefeitura de Rio das Ostras

São 782 vagas de nível fundamental, médio e superior.Há oportunidades para bibliotecário, contador, professor, programador, entre outros.

Salário: até 7.186,73 reais

Inscrições: até 27 de outubro pelo site do Ibam

RJ – Prefeitura de Areal

São 120 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, entre outros.

Salário: até 10.299,07 reais

Inscrições: até 4 de novembro pelo site

RJ – Prefeitura de Cordeiro

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.500,00 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do Ibam Concursos

MG – Prefeitura de Buritis

São 126 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, monitor de educação infantil, dentista, entre outros.

Salário: até 5.181,53 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site da Fucap Concursos

MG – Prefeitura de Caranaíba

São 92 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, diretor de escola, pedagogo, entre outros.

Salário: até 7.360,95 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site

MG – Prefeitura de João Pinheiro

São 167 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para advogado, psicólogo, cuidador e assistente social.

Salário: até 5.989,27 reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site do Consulpam

ES – Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

São 142 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para vários profissionais, mas principalmente para médicos de diversas especializações.

Salário: até 8.143,00 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site do Instituto Aocp

PR – Prefeitura de Mangueirinha

São 67 vagas de nível técnico e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro civil, arquiteto, entre outros.

Salário: até 13.724,23 reais

Inscrições: até 24 de outubro pelo site

PR – Prefeitura de Jaguariaíva

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para dentista, pediatra, assistente social, entre outros.

Salário: até 13.539,78 reais

Inscrições: até 24 de outubro pelo site do Instituto Brasil

PR – Prefeitura de Nova Santa Rosa

São 19 vagas de nivel fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico pediatra, procurador jurídico, contador, entre outros.

Salário: até 6.126,42 reais

Inscrições: até 28 de outubro pelo site

PR – Prefeitura de Jandaia do Sul

São 125 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.786,25 reais

Inscrições: até 4 de novembro pelo site da Fauel

PR – Prefeitura de Tibagi

São 37 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, dentista, fiscal tributário, entre outros.

Salário: até 17.065,04 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Cambé

São 20 vagas de nível médio e superior para cargos como médico plantonista pediatra, professor de artes e enfermeiro.

Salário: até 9.678,23 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do Instituto UniFil

PR – Prefeitura de Tapejara

São 35 vagas de nível médio e superior com oportunidades para professor, médico plantonista, farmacêutico e enfermeiro.

Salário: até 15.940,97 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da Faculdade Alfa

PR – Prefeitura de São Jorge do Patrocínio

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fonoaudiólogo, bioquímico, educador ambiental, entre outros.

Salário: até 14.785,88 reais

Inscrições: até 24 de novembro pelo site do Ruffo Concursos

SC – Câmara Municipal de Içara

São 4 vagas de nível fundamental e superior.

Salário: até 6.743,03 reais

Inscrições: até 28 de outubro pelo site do Fepese

SC – Prefeitura de Imbituba

São 13 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para médico, fisioterapeuta e psicólogo.

Salário: até 6.824,68 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site do Ibam-concursos

SC – Prefeitura de Itaiópolis

São 71 vagas de nível técnico e superior. Há oportunidades para arquiteto, advogado, contador, entre outros.

Salário: até 10.199,61 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site do SCC Concursos

SC – Prefeitura de Xaxim

São 68 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.104,84 reais

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

SC – Prefeitura de Mafra

São 9 vagas de nível superior, com oportunidades para pedagogo, médico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 12.750,01 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do NBS Provas

SC – Prefeitura de Arvoredo

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior, como enfermeiro e médico ginecologista.

Salário: até 6.374,40 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do Ioplan

SC – Prefeitura de Taió

São 26 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para procurador municipal, médico clínico, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 13.086,10 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site do NBS Provas

SC – Prefeitura de Porto Belo

São 199 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, arquiteto, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 5.719,32 reais

Inscrições: até 13 de novembro pelo site

SC – Prefeitura de Itapiranga

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para professor de língua estrangeira, psicólogo, entre outros;

Salário: até 18.444,39 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site

SC – Prefeitura de Saltinho

São 5 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 16.233,30 reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site da consultoria GS

RS – Prefeitura de Campos Borges

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, médico ginecologista, assistente social, entre outros.

Salário: até 8.800,00 reais

Inscrições: até 24 de outubro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Viamão

São 18 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para advogado, jornalista, professor de ciências, entre outros.

Salário: até 8.652,00 reais

Inscrições: até 25 de outubro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de São José do Ouro

São 24 vagas de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro ambiental, auditor, procurador jurídico, entre outros.

Salário: até 7.781,25 reais

Inscrições: até 25 de outubro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura de Gravataí

São 41 vagas de nível fundamental, médio e superior com cargos para médico e secretário de escola.

Salário: até 12.708,94 reais

Inscrições: até 29 de outubro pelo site do Legalle Concursos

RS – Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

São 12 vagas de nível superior para docentes.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site

RS – Prefeitura de Maquiné

São 18 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para biólogo, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 6.270,42 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Tupandi

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor de ensino infantil, odontólogo, entre outros.

Salário: até 10.426,57 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura de Pelotas

São 375 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para biólogo, engenheiro civil, professores, entre outros.

Salário: até 7.107,14 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de São Borja

São 716 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades em várias áreas, como na educação e saúde.

Salário: até 12.238,80 reais

Inscrições: até 1 de novembro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Carlos Barbosa

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, engenheiro civil, médico pediatra, secretário de escola, entre outros.

Salário: até 16.584,92 reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura de Porto Alegre

São 2 vagas de nível superior para auditor fiscal.

Salário: até 6.316,64 reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site do Fundatec

RS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

São 3 vagas de nível médio para o cargo de Oficial de Justiça.

Salário: até 5.639,73 reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site do FGV Projetos

CENTRO OESTE

GO – Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás

São 275 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, analista jurídico, biomédico, entre outros.

Salário: até 8.211,82 reais

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

GO – Prefeitura de Gouvelândia

São 136 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para profissional de magistério, procurador e outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 10 de novembro pelo site

MT – Prefeitura de Marcelândia

São 12 vagas de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.808,75 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do KLC Concursos

MS – Prefeitura de Itaquiraí

São 124 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro agrônomo, médico veterinário, nutricionista, entre outros.

Salário: até 12.612,25 reais

Inscrições: até 28 de outubro pelo site do Alfaumuarama

NORTE E NORDESTE

AP – Assembleia Legislativa do Amapá

São 129 vagas de nível médio e superior. Há vagas para analistas na área de direito, letras, administração, economia, enfermagem, serviço social entre outras.

Salário: até 11.395,01 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site da FCC

AP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap)

São 14 vagas de nível superior para docentes.

Salário: até 10.074,18 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site

BA – Prefeitura de Porto Seguro

São 579 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para procurador, pedagogo, médico do trabalho, entre outros.

Salário: até 8.333,60 reais

Inscrições: até 27 de outubro pelo site do Ibrae

BA – Prefeitura de Ribeira do Pombal

São 126 vagas de nível fundamental, médio e superior para cargos como professor de inglês, nutricionista, procurador municipal e engenheiro.

Salário: até 8.449,26 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site da BRB Consultoria

CE – Prefeitura de Banabuiú

São 124 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, nutricionista, pedagogo, entre outros.

Salário: até 13.150,00 reais

Inscrições: até 25 de outubro pelo site do Consulpam

CE – Prefeitura Municipal de Quixeramobim

São 177 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, engenheiro ambiental, contador, entre outros.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do Consulpam

CE – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

São 9 vagas de nível médio e superior para cargos como contador e assistente administrativo.

Salário: até 6.181,92 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site do Consulpam

CE – Prefeitura de Sobral

São 18 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.583,67 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site

PE – Prefeitura Municipal de Orobó

São 160 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professore e médicos de diversas áreas.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do Contemax Consultoria

RO – Prefeitura de Alvorada do Oeste

São 47 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para médico pediatra, psicólogo, farmacêutico bioquímico, entre outros.

Salário: até 6.800,00 reais

Inscrições: até 28 de outubro pelo site

RO – Prefeitura de Seringueiras

São 58 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro agrônomo, fiscal de obras, intérprete de Libras, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 8.393,08 reais

Inscrições: até 10 de novembro pelo site do Ibade

RO – Prefeitura de São Felipe D’Oeste

São 24 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro agrônomo, nutricionista, entre outros.

Salário: até 6.123,90 reais

Inscrições: até 17 de novembro pelo site do Ibade

RO – Prefeitura de Vilhena

São 246 vagas de nível fundamental, médio e superior para cargos como advogado, biomédico, arquiteto e engenheiro ambiental.

Salário: até 6.615,00 reais

Inscrições: até 24 de novembro pelo site do Ibade

MA – Prefeitura de Viana

São 339 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, procurador do município, engenheiro, médico veterinário.

Salário: até 5.998 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site Crescer Concursos

MA – Prefeitura de Davinópolis

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para engenheiro civil, médico veterinário e coordenador pedagógico.

Salário: até 5.685,00 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site do Instituto Legatus

PI – Prefeitura de Floresta do Piauí

São 28 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para arquiteto, procurador municipal, nutricionista, entre outros.

Salário: até 10.200,00 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do Crescer Concursos

PI – Prefeitura de Milton Brandão

São 32 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para enfermeiro, psicólogo, assistente social, entre outros.

Salário: até 6.300,00 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site do Crescer Concursos

PI – Prefeitura de Oeiras

São 93 vagas de nível fundamental, médio e superior com cargos como fiscal de meio ambiente, assistente social, educador físico e médico psiquiatra.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site do Crescer Concursos

PI – Prefeitura de Pau d’Arco

São 45 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para fiscal de tributos, bibliotecário, médico, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site O Certame

PI – Prefeitura de Lagoa do Piauí

São 37 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal de tributos, assistente social, dentista, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 28 de novembro pelo site do Crescer Concursos

*Assine a newsletter de Você S/A neste link