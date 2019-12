73 concursos públicos para vagas com salários a partir de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Ministério Público do Trabalho (MPT)

São 4 vagas para procurador do trabalho na 3ª Região (Belo Horizonte – MG), 9ª Região (Curitiba – PR), 10ª Região (Brasília – DF) e 18ª Região (Goiânia – Goiás).

Salário: 33.689,11 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Potim

São 127 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.379,71 reais

Inscrições: até 11 de dezembro pelo site do Reis Auditores

SP – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

São oportunidades de nível superior para as cidades de Marília, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo, Guarulhos e Sorocaba.

Salário: 5.599,80 reais

Inscrições: até 12 de dezembro pelo site Vunesp

SP – Prefeitura de Iaras

São 21 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para coordenador pedagógico e professores de diversas áreas.

Salário: até 9.801,00 reais

Inscrições: até 15 de dezembro pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Itanhaém

São 116 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médicos, biomédico, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 8.801,00 reais

Inscrições: até 16 de dezembro pelo site do Nosso Rumo

SP – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

São 26 vagas de nível médio e superior para analista de desenvolvimento de sistemas, analista de redes e de comunicação de dados, enfermeiro, farmacêutico, médico (anatomopatologista, cardiologista, gastroenterologista, oncologista e pediatra), nutricionista, perito em cálculo judicial, profissional para assuntos universitários (bioinformata), técnico de enfermagem, tecnólogo em instrumentação e controle e terapeuta ocupacional.

Salário: até 6.606,32 reais

Inscrições: até 18 de dezembro pelo site da Vunesp

SP – Câmara Municipal de Amparo

São 4 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 8.269,20 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site do Instituto Consulplan

SP – Prefeitura de Embu das Artes

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.241,31 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site da organização Zambini

SP – Prefeitura de Hortolândia

São 19 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para economista, assistente social, entre outros.

Salário: até 5.089,56 reais

Inscrições: até 29 de dezembro pelo site do Iuds

SP – Prefeitura de Praia Grande

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para professores de diversas áreas.

Salário: até 7.831,36 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site do IbamSP

SP – Prefeitura de Limeira

São 138 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor de educação especial, fiscal ambiental, jornalista e arquiteto.

Salário: até 6.645,59 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site do Instituto Águia

SP – Prefeitura de Várzea Paulista

São 245 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para o cargo de procurador.

Salário: até 8.624,62 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site da Vunesp

SP – Universidade Federal do ABC (UFABC)

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 9.616,18 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site da UFABC

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Há uma vaga para professor.

Salário: 16.454,57 reais

Inscrições: até 16 de março de 2020 pelo site da faculdade

ES – Secretaria de Saúde do Espírito Santo

São vagas de nível médio e superior, com oportunidades para médicos de diversas especialidades como anestesista, cirurgião plástico e dermatologista.

Salário: até 9.699,69 reais

Inscrições: até 12 de dezembro pelo site

MG – Prefeitura de Ibiraci

São 110 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico ginecologista, professor de inglês, psiquiatra, entre outros.

Salário: até 9.651,51 reais

Inscrições: até 11 de dezembro pelo site do Imam

MG – Prefeitura de Formiga

São 413 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.956,63 reais

Inscrições: até 12 de dezembro pelo site do Instituto Consulplan

MG – Prefeitura de Sebastião Leal

São 75 para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 16 de dezembro pelo site Instituto Legatus

MG – Prefeitura de Riachinho

São 38 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 5.742,00 reais

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site Exodus

MG – Prefeitura de Governador Valadares

Sã 1150 vagas fundamental, médio e superior.

Salário: 5.075,30 reais

Inscrições: até 18 de dezembro pelo site da MSM

MG – Prefeitura de Três Corações

São 96 vagas fundamental, médio e superior.

Salário: 5.147,50 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site Elo assessoria

MG – Prefeitura de Juruaia

São 41 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal de tributos, fiscal sanitário, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 11.457,78 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site do w2 consultores

MG – Prefeitura de Descoberto

São 27 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para dentista, psicólogo e nutricionista.

Salário: até 8.800 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site do IBDO Concursos

MG – Prefeitura de Rio Espera

São 51 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico, nutricionista, educador físico, entre outros.

Salário: até 7.990,00 reais

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site do Seap Concursos

MG – Prefeitura de Barão de Cocais

São 158 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.343,40 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site do Gestão de Concursos

MG – Câmara Municipal de Patrocínio

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 6.111,86 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Gestão Concursos

MG – Prefeitura de Sacramento

São 49 vagas de nível médio e superior com oportunidades para engenheiro civil, fonoaudiólogo, psicólogo.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Imam

MG – Prefeitura de São Sebastião do Paraíso

São 229 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, advogado e procurador jurídico.

Salário: até 20.458,48 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site do Imam

PR – Prefeitura de Palotina

São 66 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, médico clínico geral.

Salário: até 13.737,56 reais

Inscrições: até 11 de dezembro pelo site de Concursos FAU

PR – Prefeitura de Abatiá

São 4 vagas de nível superior. Há oportunidades para psicólogo, médico, nutricionista.

Salário: até 7.152,41 reais

Inscrições: até 16 de dezembro pelo site da Fauel

PR – Prefeitura de Doutor Camargo

São 40 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para enfermeiro, ginecologista, professor.

Salário: até 10.091,09 reais

Inscrições: até 16 de dezembro pelo site da Fundação Unespar

PR – Prefeitura de Adrianópolis

São 13 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.568,52 reais

Inscrições: até 18 de dezembro pelo site do KLC Concursos

PR – Prefeitura de Paranaguá

São 3 vagas de nível médio e superior para guarda municipal.

Salário: até 5.000,57 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site do Concursos FAU

PR – Prefeitura de Cafelândia

São 6 vagas de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.711,60 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Icaraíma

São 41 vagas de nível técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, procurador jurídico, arquiteto, entre outros.

Salário: até 15.203,66 reais

Inscrições: até 12 de janeiro pelo site do Ruffo Concursos

PR – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

São 135 vagas de nível superior.

Salário: até 8.208,60 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site

SC – Prefeitura de Itajaí

São 70 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 7.503,21 reais

Inscrições: até 11 de dezembro pelo site do Fedese

SC – Prefeitura de Braço do Norte

São 88 vagas de nível fundamental, médio e superior na área de administração e educação.

Salário: até 10.300,00 reais

Inscrições: até 12 de dezembro pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Alfredo Wagner

São 18 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.283,40 reais

Inscrições: até 12 de dezembro pelo site Acesse Concursos

SC – Prefeitura de Treviso

São 104 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.572,33 reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Balneário Piçarras

São 81 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para enfermeiro, médico e professor de educação física.

Salário: até 15.824,91 reais

Inscrições: até 16 de dezembro pelo site do Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Abelardo Luz

São 88 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, psicólogo, professor de matemática, entre outros.

Salário: até 16.664,48 reais

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site do GSA Assessoria

SC – Prefeitura de Maravilha

São 21 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para biólogo, educador social, professor de dança, entre outro.s

Salário: até 17.404,95 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site do We Do Serviços

SC – Prefeitura de Forquilhinha

São 64 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.275,83 reais

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site do Faepesul

RS – Prefeitura de Estação

São 8 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.645,46 reais

Inscrições: até 11 de dezembro pelo site Premier Concursos

RS – Prefeitura de Cerro Largo

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para secretário de escola, médico, bibliotecário, entre outros.

Salário: até 6.200,00 reais

Inscrições: até 16 de dezembro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura de Fortaleza dos Valos

São 13 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal municipal, professor de geografia, entre outros.

Salário: até 8.553,72 reais

Inscrições: até 16 de dezembro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Charqueadas

São 64 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para secretário de escola, arquiteto e procurador.

Salário: até 8.619,10 reais

Inscrições: até 19 de dezembro pelo site da Fundação La Salle

RS – Prefeitura de Bagé

São 131 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro de produção, engenheiro ambiental e engenheiro civil.

Salário: até 10.561,12 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Nova Palma

São 23 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, médico ginecologista, assistente social, entre outros.

Salário: até 6.765,64 reais

Inscrições: até 22 de dezembro pelo site do Fundatec

RS – Prefeitura de Nova Ramada

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para professor, nutricionista e contador.

Salário: até 10.470,48 reais

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura de Mostardas

São 50 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, contador, professor de ciências.

Salário: até 15.600,00 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Santa Cruz do Sul

São 273 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 6.908,17 reais

Inscrições: até 5 de janeiro pelo site do Consulpam

CENTRO OESTE

DF – Secretaria de Economia do Distrito Federal

São 120 vagas para auditor fiscal.

Salário: 14.970,00 reais

Inscrições: até 19 de dezembro pelo site da Cebraspe

GO – Prefeitura de Araçu

São 48 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro florestal, fiscal de tributos e médico clínico geral.

Salário: até 7.483,68 reais

Inscrições: até 22 de dezembro pelo site

MS – Universidade Federal da Grande Dourados

São 26 vagas de nível superior para o cargo de docente.

Salário: até 9.616,18 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da universidade

MT – Prefeitura de Serra Nova Dourada

São 30 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior com oportunidades para médico clínico geral e professor de letras.

Salário: até 12.271,09 reais

Inscrições: até 2 de fevereiro no site do Método e Soluções

NORTE E NORDESTE

AC – Prefeitura de Rio Branco

São 10 vagas de nível superior para médico clínico geral.

Salário: 5.300,00 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site

AP – Prefeitura de Oiapoque

São 111 vagas de nível médio, técnico e superior para cargos de engenheiro florestal, arquiteto, procurador jurídico, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site do Planejar Concursos

BA – Polícia Militar da Bahia

São 17 vagas de nível superior para Médico e Odontólogo em Salvador, Juazeiro, Itabuna e Barreiras.

Salário: até 7.164,19 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site do IBFC

CE – Ministério Público do Ceará

São 44 vagas de nível superior para Promotor de Justiça de Entrância Inicial.

Salário: até 30.404,42 reais

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site da Cebraspe

MA – Prefeitura de Altamira do Maranhão

São 213 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 5 de janeiro pelo site da Funpavi

PA – Prefeitura de Curuá

São 177 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para cargos como Assistente Social, Educador Físico, Engenheiro de Pesca,Engenheiro Civil, Jornalista, Nutricionista, Pedagogo e Psicólogo.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site do Portal da Fadesp

PA – Tribunal Regional Eleitoral do Pará

São três vagas para os níveis médio e superior.

Salário: 12.455,30 reais

Inscrições: até 18 de dezembro pelo site do IBFC

PA – Prefeitura de Terra Santa

São 294 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site do Instituto Agata

PB – Prefeitura de Cacimba de Dentro

São 71 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para cargos como assessor jurídico, assessor contábil, bioquímico, educador físico e farmacêutico.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 11 de dezembro pelo site

PB – Prefeitura de Cuitegi

São 23 vagas de nível médio, técnico e superior para oportunidades como assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e médico pediatra.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 11 de dezembro pelo site

PB – Prefeitura de Gurinhém

São 148 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para orientador profissional, biomédico, nutricionista.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 18 de dezembro pelo site do CPCON

PE – Prefeitura de Goiana

São 717 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro agrônomo e engenheiro ambiental.

Salário: até 5.988,00 reais

Inscrições: até 29 de dezembro pelo site do Idib

PE – Prefeitura de Recife

São 695 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro de segurança do trabalho, cirurgião dentista, nutricionista, entre outros.

Salário: até 11.512,41 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site do Instituto AOCP

PE – Prefeitura de Timbaúba

São 686 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior para cargos de biomédico, advogado, entre outros.

Salário: até 8.800,00 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site do Instituto Darwin

SE – Prefeitura de Cristinápolis

São 121 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site do Fundatec

TO – Prefeitura de Colinas do Tocantins

São 153 vagas de nível superior com oportunidades para engenheiro civil, médico e fisioterapeuta.

Salário: até 5.831,21 reais

Inscrições: até 22 de dezembro pelo site do Idib

