71 concursos públicos para quem busca salários maiores do que R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SP e MS – Tribunal Regional Federal da 3º Região

São 9 vagas de nível médio e superior para analista e técnico do judiciário.

Salário: até 12.455,30 reais

Inscrições: até 2 de outubro pelo site da Fundação Carlos Chagas

SUL E SUDESTE

SP – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC)

São 18 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para advogado, analista de TI, analista de educação, entre outros.

Salário: até 6.325,30

Inscrições: até 25 de setembro pelo site do IBFC

SP – Prefeitura de Dois Córregos

São 37 vagas e as carreiras com mais oportunidades são professor (13 áreas disponíveis) e médico (9 áreas). O concurso também oferece opções para psicólogo, monitor de serviços escolares, agente comunitário, escriturário, fiscal de tributos, inspetor de alunos, secretário de escola, técnico agrícola, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, assistente social e técnico em veterinária.

Salário: 10.702,96 reais

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Orlândia

São 22 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, médicos, entre outros.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 3 de outubro no site do Instituto Consulplan

SP – Prefeitura de Caconde

São vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior para engenheiro civil, químico, professor de inglês, nutricionista, entre outros.

Salário: até 5.025,18 reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site do Instituto Indec

SP – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Uma vaga para docente titular na área de cirurgia geral e gastroenterologia.

Salário: até 5.831,21 reais

Inscrições: até 7 de outubro pelo site

SP – Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (Codesg)

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, contador, advogado, entre outros.

Salário: até 5.559,00 reais

Inscrições: até 10 de outubro pelo site do Consultplan

SP – Prefeitura de Itu

São 47 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para médico, psicólogo, procurador

Salário: 12.592,24 reais

Inscrições: até 10 de outubro pelo site SH Dias

SP – Prefeitura de São José dos Campos

São 34 vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para técnico em saúde bucal, analista em gestão municipal–direito, analista em saúde–fonoaudiólogo, analista em gestão municipal-educação física, médico (várias especialidades), procurador, professor II (várias habilitações) e fiscal de postura e estética urbana.

Salário: até 8.781,07 reais

Inscrições: até 14 de outubro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Suzano

São 106 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.774,57 reais

Inscrições: até 24 de outubro pelo site do Instituto Consulplan

SP – Prefeitura de Cabreúva

São 56 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 7.830,20 reais

Inscrições: até 25 de outubro pelo site do Instituto Mais

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP)

Uma vaga para professor titutar, especialista nas áreas de Ortodontia e Odontopediatria.

Salário: até 16.454,57 reais

Inscrições: até 13 de março (2020) pelo site

RJ – Ministério Público do Rio de Janeiro

São 18 vagas de nível médio e superior para analista, técnico e oficial do Ministério Público.

Salário: até 7.139,16 reais

Inscrições: até 24 de outubro pelo site do FGV Projetos

RJ – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

São 50 vagas para juiz substituto e é preciso ser bacharel em Direito há pelo menos três anos.

Salário: até 30.404,42 reais

Inscrições: até 25 de outubro pelo site da Vunesp

MG – Prefeitura de Muriaé

São 65 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para veterinário, fisioterapeuta, arquiteto urbanista, entre outros.

Salário: até 6.719,35 reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site do Imam

MG – Prefeitura de Taiobeiras

São 84 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, bioquímico, advogado, engenheiro florestal, entre outros.

Salário: até 8.804,60 reais

Inscrições: até 7 de outubro pelo site

MG – Prefeitura de Baependi

São 116 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, entre outros.

Salário: até 7.077,94 reais

Inscrições: até 9 de outubro pelo site do Máxima Auditores

MG – Prefeitura de São João Batista do Glória

São 54 vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: até 10.730,08 reais

Inscrições: até 11 de outubro pelo site Apta

MG – Ministério Público de Minas Gerais

São 50 vagas de nível superior para o cargo de Promotor de Justiça Substituto.

Salário: até 30.404,42 reais

Inscrições: até 11 de outubro pelo site da Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Tocos do Moji

São 17 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médicos, enfermeiro, entre outras.

Salário: até 7.894,21 reais

Inscrições: até 21 de outubro pelo site da consultoria JCM

PR – Prefeitura de Cruz Machado

São 18 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para advogado, enfermeiro, professor, entre outros.

Salário: até 12.021,00 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site do Instituto Brasil

PR – Prefeitura de Siqueira Campos

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, veterinário, psicólogo, entre outros.

Salário: até 5.672,54 reais

Inscrições: até 27 de setembro pelo site do Concursos FAU

PR – Prefeitura de Palmeira

São 51 vagas de nível médio e superior. Há vagas para enfermeiro, assistente social, farmacêutico, médico, psicólogo, entre outras.

Salário: até 14.242,87 reais

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Nova Santa Rosa

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 6.126,42 reais

Inscrições: até 30 de setembro pela internet

PR – Câmara Municipal de Ortigueira

São 10 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 5.460,00 reais

Inscrições: até 3 de outubro pelo site KLC Concursos

PR – Prefeitura de Mercedes

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, psicólogo, médico, entre outros.

Salário: até 11.983,27 reais

Inscrições: até 8 de outubro pelo site da Fundação Unespar

PR – Prefeitura de Matinhos

São 32 vagas para os níveis técnico e superior. Há vagas para médico, enfermeiro, entre outras.

Salário: 11.607,84 reais

Inscrições: até 12 de outubro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Astorga

São 36 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, professor, fiscal sanitário, entre outros.

Salário: até 10.286,53 reais

Inscrições: até 15 de outubro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Borrazópolis

São 14 vagas. Há vagas para enfermeiro, médico, fisioterapeuta, entre outras.

Salário: 14.448,43 reais

Inscrições: até 21 de outubro pelo site da Fundação Fafipa

SC – Prefeitura de Vidal Ramos

São 13 vagas de nível alfabetizado e superior. Há oportunidades para professor de música, dentista, médico clínico geral, entre outros.

Salário: até 15.052,56 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site do SC Concursos

SC – Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

São 21 vagas de nível superior.

Salário: 7.813,53 reais

Inscrições: até 26 de setembro pela internet

SC – Prefeitura de Pomerode

São 21 vagas fundamental, médio e superior. Há vagas para psicólogo, médico, pedagogo, professor, entre outras.

Salário: até 11.630,18 reais

Inscrições: até 8 de outubro pelo site SC Concursos

SC – Companhia Águas de Joinville

São 31 vagas para fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.483,00 reais

Inscrições: até 16 de outubro pelo site do Instituto Anima

SC – Prefeitura de Paulo Lopes

São 24 vagas para os níveis fundamental, médio e superior .Há oportunidades para cargos administrativos e na área de educação.

Salário: até 9.698,80 reais

Inscrições: até 16 de outubro pelo site Concursos Faepesul

SC – Prefeitura de Videira

São 69 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro, fonoaudiólogo, médico, psicólogo, entre outras.

Salário: 10.362,91 reais

Inscrições: até 17 de outubro pelo site SC Concursos

RS – Prefeitura de Capão da Canoa

São 219 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para turismólogo, professor de artes, biólogo, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 5.226,62 reais

Inscrições: até 24 de setembro pelo site do Fundatec

RS – Prefeitura de Carazinho

São 26 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, enfermeiro, psicólogo

Salário: 17.602,67 reais

Inscrições: até 25 de setembro pelo site Objetivas

RS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

São vagas de nível superior para professores.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da universidade

RS – Prefeitura de Rondinha

São 25 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor de artes, cirurgião dentista, entre outros.

Salário: até 6.077,36 reais

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Fundação La Salle

RS – Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo

São 13 vagas de nível superior. Há vagas para médicos. Confira o edital

Salário: 15.246,90 reais

Inscrições: até 6 de outubro pelo site da fundação

RS – Prefeitura de Linha Nova

São 4 vagas de nível superior. Há vagas para médico e professor

Salário: 9.330,72 reais

Inscrições: até 7 de outubro pelo site Unars

RS – Prefeitura de Santiago

São 2 vagas de nível superior para médico e ginecologista.

Salário: até 6.498,30 reais

Inscrições: até 8 de outubro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Crissiumal

São 40 vagas. Há vagas para psicólogo, professor, pedagogo, fisioterapeuta, entre outras.

Salário: até 8.683,16 reais

Inscrições: até 15 de outubro pelo site Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Não-Me-Toque

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, engenheiro eletricista, educador, entre outros.

Salário: até 5.929,50 reais

Inscrições: até 15 de outubro pelo site do Ippec

RS – Prefeitura de Viamão

São 18 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para advogado, jornalista, professor de ciências, entre outros.

Salário: até 8.652,00 reais

Inscrições: até 25 de outubro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Júlio de Castilhos

São 10 vagas de nível fundamental e superior. Há vagas para gente de obras, operário, professor de educação infantil, professor de anos iniciais, professor de música, professor de português, professor de inglês, professor de ensino religioso, professor de matemática, professor de educação especial, professor supervisor escolar, psicopedagogo, médico, médico de ESF médico ginecologista, médico pediatra, fisioterapeuta e agente comunitário de saúde.

Salário: até 6.981,10 reais

Inscrições: até 21 de outubro pelo site da prefeitura Julio de Castilho

CENTRO OESTE

GO – Diretoria Geral da Administração Penitenciária de Goiás

São 500 vagas de nível superior no cargo de Agente de Segurança Prisional 3ª classe.

Salário: até 4.891,25 reais

Inscrições: até 13 de outubro pelo site do Iades

GO – Prefeitura de Paraúna

São 164 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para auditor de tributos, biomédico, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 5.593,88 reais

Inscrições: até 22 de outubro pelo site Núcleo Seleção

GO – Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás

São 275 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, analista jurídico, biomédico, entre outros.

Salário: até 8.211,82 reais

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

MT – Prefeitura de Planalto da Serra

São 44 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para farmacêutico, médico, procurador jurídico, professor de ensino superior, entre outros.

Salário: até 9.224,49 reais

Inscrições: até 3 de outubro pelo site do Método Soluções Educacionais

MT – Prefeitura de Campo Verde

São 40 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 5.497,80 reais

Inscrições: até 7 de outubro pelo site KLC Concursos

MS – Prefeitura de Itaquiraí

São 124 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 12.612,25 reais

Inscrições: até 10 de outubro pelo site Concursos Alfaumuarama

NORTE E NORDESTE

AM – Prefeitura de Humaitá

São 255 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para biomédico, economista, engenheiro ambiental, entre outros.

Salário: até 12.990,30 reais

Inscrições: até 11 de outubro pelo site

AM – Defensoria Pública do Estado do Amazonas

São 10 vagas de nível médio e superior para analista jurídico e assistente técnico.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 16 de outubro pelo site da Fundação Carlos Chagas

AP – Assembleia Legislativa do Amapá

São 129 vagas de nível médio e superior. Há vagas para analistas na área de direito, letras, administração, economia, enfermagem, serviço social entre outras.

Salário: até 11.395,01 reais

Inscrições: até 30 de outubro pelo site da FCC

AC – Prefeitura de Cruzeiro do Sul

São 511 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 10, 5 mil reais

Inscrições: até 22 de outubro pelo site da prefeitura

BA – Serviço de Água e Saneamento Ambiental (SAAE) de Juazeiro

São 62 vagas fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.439,10 reais

Inscrições: até 21 de outubro pelo site Asconprev

RN – Mato Grande Potiguar

São 293 vagas de nível médio e superior nas cidades de João Câmara, Jardim de Angicos, Parazinho, Pedro Avelino e Guamaré. Há oportunidades para professores, fiscal de tributos, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 2 de outubro pelo site do Funcern

PI – Prefeitura de Campo Largo do Piauí

São 55 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há para psicólogo, dentista, médico, professores, técnicos, entre outras.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site Crescer Concursos

PI – Prefeitura de Floresta do Piauí

São 28 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.200,00 reais

Inscrições: até 17 de outubro pelo site Crescer Concursos

PB – Universidade Federal da Paraíba – UFPB

São 19 vagas de nível superior para professor efetivo e professor substituto.

Salário: até 9.600,00 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site

PE – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

São 20 vagas para professores efetivos.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 27 de setembro pelo site

PE – Prefeitura de Recife

São 7 vagas de nível superior para médico psiquiatra. Veja o edital

Salário: até 5.911,99 reais

Inscrições: até 29 de setembro presencialmente na Diretoria Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, localizado no número 71 da Rua Alfredo de Medeiros, no Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

PE – Prefeitura de Vertentes

São 89 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para médicos, nutricionista, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 6 de outubro pelo site do IDHTEC

MA – Prefeitura de Viana

São 339 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, procurador do município, engenheiro, médico veterinário.

Salário: até 5.998 reais

Inscrições: até 31 de outubro pelo site Crescer Concursos

PA – Prefeitura de Tailândia

São 517 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro ambiental, farmacêutico bioquímico, professores, entre outros.

Salário: até 11.631,57 reais

Inscrições: até 10 de outubro pelo site do Cetap

SE – Conselho Regional de Farmácia em Sergipe

São 11 vagas de nível superior para administrador e farmacêutico fiscal.

Salário: até 5.828,94 reais

Inscrições: até 29 de setembro pelo site pelo Quadrix

SE – Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes

São 47 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psiquiatra, assistente social, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 6.400,00 reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site do Amiga Pública Concursos

RR – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima

São 271 vagas para os níveis médio e superior para professores do nível básico, técnico e tecnólogo.

Salário: até 9.616,18 reais

Inscrições: até 29 de setembro pelo site Idecan

RO – Prefeitura de Monte Negro

São 145 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para nutricionista, engenheiro civil, contador, entre outros.

Salário: até 5.520,00 reais

Inscrições: até 30 de setembro pelo site do Nosso Rumo

RO – Prefeitura de Seringueiras

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Bioquímico, Engenheiro Agrônomo, Fiscal de Obras, Intérprete de Libras, entre outros.

Salário: até 8.393,08 reais

Inscrições: até 13 de outubro pelo site do Ibade

