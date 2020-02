71 concursos públicos com inscrições abertas e salários acima de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Ministério Público Militar (MPM)

São 6 vagas de nível superior de procurador-geral.

Salário: até 33.689,11 reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site

Marinha

São 66 vagas de nível superior para médicos, engenheiros, quadro de apoio à saúde e cirurgiões dentistas.

Salário: 8.671,32 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Santos

São 2 vagas de nível superior para procurador.

Salário: até 6.381,00 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Universidade Federal do ABC (UFABC)

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 9.616,18 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site da UFABC

SP – Prefeitura de Louveira

São 52 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para secretário de escola, engenheiro, entre outros.

Salário: até 7.660,00 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

SP – Prefeitura de São Vicente

São 195 vagas de nível superior para médicos.

Salário: até 9.600,00 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

SP – Prefeitura de Jeriquara

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, professor de inglês, contador, entre outros.

Salário: até 5.832,78 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site da Seletiva Concursos

SP – Aeronáutica

São 156 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS).

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de fevereiro pelo site (https://ingresso.eear.aer.mil.br/)

SP – Prefeitura Municipal de Jaci

São 4 vagas de nível alfabetizado, médio e superior.

Salário: até 7.860,77 reais

Inscrições: até 13 de fevereiro pelo site

SP – Prefeitura de Araraquara

São 18 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro eletricista, engenheiro agrimensor e engenheiro civil.

Salário: até 5.175,42 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Consulpam

SP – Câmara Municipal de Pindorama

Uma vaga de nível superior de procurador jurídico.

Salário: até 5.078,67

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Câmara Municipal de Santos

São 38 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para procurador.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site do Instituto Mais

SP – Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe

São 4 vagas de nível superior, para os cargos de Técnico Previdenciário, Analista Previdenciário – Área Administrativa, Área de Benefícios e Área Financeira e de Investimentos.

Salário: até 6.307,76 reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Mogi das Cruzes

São 99 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.621,15 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Tribunal de Justiça Militar de São Paulo

São 3 vagas de nível médio e superior para técnico em comunicação, desenvolvedor e analista em comunicação e processamento de dados judiciário.

Salário: até 6.686,22 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site da Vunesp

SP – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Uma vaga para professor adjunto na área de Otorrinolaringologia / Rinologia.

Salário: até 5.831,21 reais

Inscrições: até 3 de março pelo site

SP – Prefeitura Estância de Ilhabela

São 42 vagas de nível médio e superior para profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo, biologia, farmácia, jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, administração (pública ou de empresas), gestão de RH, engenharia, arquivologia, biblioteconomia, ciências sociais, direito, economia, estatística e gestão de políticas públicas.

Salário: até 6.035,07 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site da Vunesp

SP – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

São 35 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 8.842,28 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site

SP – Prefeitura Municipal de Guarujá

São 3 vagas de nível superior para procurador jurídico municipal.

Salário: até 11.311,50 reais

Inscrições: até 11 de março pelo site da Vunesp

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Há uma vaga para professor.

Salário: 16.454,57 reais

Inscrições: até 16 de março de 2020 pelo site da faculdade

SP – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)

Uma vaga para professor para o curso de Jornalismo.

Salário: até 11.069,17 reais

Inscrições: até 2 de abril pelo site

RJ – Prefeitura de Niterói

São 9 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 9.882,95 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site da FGV Projetos

MG – Prefeitura de Senador Firmino

São 93 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para pedagogo, nutricionista, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 7.900,00 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site

MG – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste – CIS-URG

São 377 vagas de nível técnico, médio e superior.

Salário: até 7.800,00 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site do Instituto Fip

MG – Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB-MG)

São 327 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para geriatra, médico do trabalho, engenheiro clínico, entre outros.

Salário: até 5.139,80 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site do Dedalus

MG – Prefeitura de Rio Vermelho

São 97 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para psicólogo, bibliotecário, professor de inglês, entre outros.

Salário: até 12.500,00 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Seap Concursos

MG – Prefeitura de São Felix de Minas

São 67 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para odontólogo, professores, assistente social, entre outros.

Salário: até 10.499,54 reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site

MG – Prefeitura de Papagaios

São 34 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, nutricionista, assistente social, entre outros.

Salário: até 13.567,82 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site do Maxima Auditores

MG – Prefeitura de São Geraldo

São 52 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para bibliotecários, terapeuta ocupacional, psicólogo.

Salário: até 7.588,68 reais

Inscrições: até 26 de fevereiro pelo site do Exame Consultores

MG – Prefeitura de Jeceaba

São 179 vagas para psicólogo, professor de música, médico plantonista, entre outros.

Salário: até 6.898,97 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site

PR – Prefeitura de Itambaracá

São 44 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.178,16 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site do Instituto Unifil

PR – Prefeitura de Dois Vizinhos

São 21 vagas de nível médio e superior, com oportunidade para médico generalista e urologista.

Salário: até 10.883,97 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site do Objetivas

PR – Prefeitura de Alvorada do Sul

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 10.086,95 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

PR – Prefeitura de Paula Freitas

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, auditor interno, ginecologista, entre outros.

Salário: até 10.632,79 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site

PR – Prefeitura de Ponta Grossa

São vagas de nível técnico e superior, com oportunidades para técnico de enfermagem e médico de família.

Salário: até 14.293,84 reais

Inscrições: até 26 de fevereiro pelo site

PR – Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

São 98 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, médico, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 10.047,23 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site

PR – Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, enfermeiro e médico, entre outros.

Salário: até 5.029,61 reais

Inscrições: até 4 de março pelo site

SC – Prefeitura de Lontras

São 38 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, fiscal de tributos, nutricionista, entre outros.

Salário: até 7.434,52 reais

Inscrições: até 12 de fevereiro pelo site

SC – Prefeitura Municipal de Pouso Redondo

São 3 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.681,94 reais

Inscrições: até 12 de fevereiro pelo site

SC – Câmara Municipal de Xaxim

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.596,09 reais

Inscrições: até 14 de fevereiro pelo site

SC – Prefeitura de Balneário Arroio Silva

São 111 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 11.571,84 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Faepesul

SC – Prefeitura de Alto Bela Vista

São 8 vagas de nível alfabetizado, fundamental e superior, com oportunidades para médico clínico geral, ginecologista e veterinário.

Salário: até 12.773,31 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site

RS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

São 45 vagas de nível superior para juiz.

Salário: até 25.851,96 reais

Inscrições: até 5 de fevereiro pelo site

RS – Prefeitura de Ibarama

São 19 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 12.086,07 reais

Inscrições: até 5 de fevereiro pelo site do Fundatec

RS – Prefeitura de Ijuí

São 95 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro civil e geólogo.

Salário: até 14.851,66 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site do Legalle Concursos

RS – Universidade Federal do Pampa

São 5 vagas de nível superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

RS – Prefeitura de Trindade do Sul

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para nutricionista, dentista, médico.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site

RS – Venâncio Aires

São 62 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, engenheiro eletricista, professor de arte, entre outros.

Salário: até 15.355,75 reais

Inscrições: até 26 de fevereiro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura Municipal de Horizontina

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para arquiteto, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 7.728,96 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura Municipal de Giruá

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.604,25 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE

DF – Polícia Civil do Distrito Federal

São 300 vagas de nível superior para escrivão.

Salário: até 8.698,78 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Cebraspe

DF – Procuradoria-Geral do Distrito Federal

São 100 vagas de nível médio e superior para analista e técnico jurídico de diversas especialidades.

Salário: até 7.320,00 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site da Cebraspe

MT – Prefeitura de Ipiranga do Norte

São 23 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 18.996,27 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site

MT – Prefeitura de Campo Novo do Parecis

São 27 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para Assistente Social, Bioquímico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro e Médicos.

Salário: até 19.764,86 reais

Inscrições: até 9 de fevereiro pelo site do Selecon

MT – Prefeitura de Campos Júlio

São 57 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 14.416,98 reais

Inscrições: até 9 de fevereiro pelo site do KLC Concursos

GO – Prefeitura de Mutunópolis

São 70 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal ambiental, professor, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 6.322,35 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site do Instituto Brasil

GO – Prefeitura de Alto Horizonte

São 483 vagas de nível superior, com oportunidades para biólogo, arquiteto e engenheiro civil.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 24 de fevereiro pelo site do Itec Concursos

NORTE E NORDESTE

AM – Fundação Universidade do Amazonas (UFAM)

São 28 vagas de nível superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site

BA – Universidade Federal da Bahia (UFBA)

São 34 vagas de nível superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

CE – Secretaria de Estado da Saúde do Ceará

São 430 vagas de nível superior.

Salário: até 15 mil reais

Inscrições: até 24 de fevereiro pelo site

PB – Prefeitura de São José da Lagoa Tapada

São 23 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário e nutricionista.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site

PE – Prefeitura de Chã Grande

São 79 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 13 de fevereiro pelo site

PE – Prefeitura de Timbaúba

São 617 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior para para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, Agricultura, Assistência Social, Educação, Finanças, Governo, Meio ambiente, Obras e Saúde.

Salário: até 8.800,00 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site do Instituto Darwin

PE – Câmara Municipal de Salgueiro

São 73 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para médico e agente comunitário de saúde.

Salário: até 10.513,77 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site do Idib

TO – Prefeitura de Barra de Ouro

São 88 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico clínico geral, nutricionista e psicólogo.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site

TO – Prefeitura de Nova Olinda

São 211 vagas de nível fundamental, médio e superior para diversos cargos nas áreas da Administração, Assistência Social, Saúde e Educação.

Salário: até 9.700,00 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site

TO – Universidade Federal do Tocantins (UFT)

São 15 vagas de nível superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site

MA – Prefeitura de Sítio Novo

São 84 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para advogado, engenheiro florestal e farmacêutico bioquímico.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site

MA – Prefeitura de Fortuna

São 61 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site

MA – Prefeitura de Icatu

São 94 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 5.600,00 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Instituto Legatus

MA – Prefeitura de Estreito

São 708 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 2 de março pelo site