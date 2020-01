70 concursos públicos para cargos com salários acima de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Marinha

São 66 vagas de nível superior para médicos, engenheiros, quadro de apoio à saúde e cirurgiões dentistas.

Salário: 8.671,32 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site

SUL E SUDESTE

SP – Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp)

São 371 vagas de nível superior.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site Global Concursos

SP – Prefeitura de Motuca

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, analista jurídico, diretor de escola, entre outros.

Salário: até 5.299,14 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site da Apta Concursos

SP – Prefeitura de Adamantina

São 27 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 11.091,25 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site

SP – Prefeitura de Uru

São 10 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.280,00 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site do Cemat Concursos

SP – Prefeitura de Maracaí

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 13.217,90 reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site do Conscam Web

SP – Prefeitura de Santos

São 2 vagas de nível superior para procurador.

Salário: até 6.381,00 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Universidade Federal do ABC (UFABC)

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 9.616,18 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site da UFABC

SP – Prefeitura de Louveira

São 52 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para secretário de escola, engenheiro, entre outros.

Salário: até 7.660,00 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

SP – Prefeitura de São Vicente

São 195 vagas de nível superior para médicos.

Salário: até 9.600,00 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

SP – Aeronáutica

São 156 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS).

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de fevereiro pelo site (https://ingresso.eear.aer.mil.br/)

SP – Câmara Municipal de Pindorama

Uma vaga de nível superior de procurador jurídico.

Salário: até 5.078,67

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Câmara Municipal de Santos

São 38 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para procurador.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site do Instituto Mais

SP – Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe

São 4 vagas de nível superior, para os cargos de Técnico Previdenciário, Analista Previdenciário – Área Administrativa, Área de Benefícios e Área Financeira e de Investimentos.

Salário: até 6.307,76 reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Há uma vaga para professor.

Salário: 16.454,57 reais

Inscrições: até 16 de março de 2020 pelo site da faculdade

RJ – Fundação Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

São 618 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.442,08 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site do instituto Consulplan

RJ – Prefeitura do Rio de Janeiro

São 72 vagas de nível superior.

Salário: até 6.892,06 reais

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site

RJ – Prefeitura de Niterói

São 9 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 9.882,95 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site da FGV Projetos

MG – Prefeitura de Senador Firmino

São 93 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para pedagogo, nutricionista, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 7.900,00 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site

MG – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste – CIS-URG

São 377 vagas de nível técnico, médio e superior.

Salário: até 7.800,00 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site do Instituto Fip

MG – Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB-MG)

São 327 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para geriatra, médico do trabalho, engenheiro clínico, entre outros.

Salário: até 5.139,80 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site do Dedalus

MG – Prefeitura de Rio Vermelho

São 97 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para psicólogo, bibliotecário, professor de inglês, entre outros.

Salário: até 12.500,00 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Seap Concursos

MG – Prefeitura de São Felix de Minas

São 67 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para odontólogo, professores, assistente social, entre outros.

Salário: até 10.499,54 reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site

PR – Prefeitura de Jesuítas

São 23 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para professor e psicólogo.

Salário: até 10.438,78 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site

PR – Prefeitura de Arapongas

São 223 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.973,31 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

São 135 vagas de nível superior.

Salário: até 8.208,60 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site

PR – Prefeitura de Rondon

São 12 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.259,89 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site do KLC Concursos

PR – Prefeitura de Assis Chateaubriand

São 42 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médicos, psicólogos e cirurgiões dentistas.

Salário: até 18.569,74 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Fauel

PR – Prefeitura de Cruz Machado

São 18 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para médico e advogado.

Salário: até 12.021,00 reais

Inscrições: até 3 de fevereiro pelo site do Instituto Brasil

PR – Prefeitura de São João do Triunfo

São 12 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.140,63 reais

Inscrições: até 3 de fevereiro pelo site

PR – Prefeitura de Itambaracá

São 44 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.178,16 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site do Instituto Unifil

PR – Prefeitura de Dois Vizinhos

São 21 vagas de nível médio e superior, com oportunidade para médico generalista e urologista.

Salário: até 10.883,97 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site do Objetivas

PR – Prefeitura de Alvorada do Sul

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 10.086,95 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

SC – Câmara Municipal de Biguaçu

São 5 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.203,43 reais

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site

SC – Prefeitura de Gaspar

São 19 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, fiscal de tributos, professor de português, entre outros.

Salário: até 15.070,67 reais

Inscrições: até 26 de janeiro pelo site

SC – Prefeitura de Águas Mornas

São 30 vagas de nível médio e superior, com oportunidade para médico pediatra, odontólogo, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 12.153,96 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site do NBS Provas

SC – Prefeitura de Ituporanga

São 112 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, médico, educador social.

Salário: até 15.607,87 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site do We Do Serviços

SC – Prefeitura de Maracajá

São 93 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro civil, ginecologista, odontólogo, entre outros.

Salário: até 8.478,34 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site do Unesc

SC – Prefeitura de Três Barras

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para enfermeiro, ginecologista, entre outros.

Salário: até 11.453,52 reais

Inscrições: até 1 de fevereiro pelo site do We Do Serviços

SC – Prefeitura de Bom Jesus do Oeste

São 3 vagas de nível fundamental, médio e superior

Salário: até 13.076,00 reais

Inscrições: até 2 de fevereiro pelo site do SC Concursos

SC – Prefeitura de Lontras

São 38 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, fiscal de tributos, nutricionista, entre outros.

Salário: até 7.434,52 reais

Inscrições: até 12 de fevereiro pelo site

SC – Câmara Municipal de Xaxim

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.596,09 reais

Inscrições: até 14 de fevereiro pelo site

SC – Prefeitura de Balneário Arroio Silva

São 111 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 11.571,84 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Faepesul

RS – Prefeitura de Novo Hamburgo

São 189 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.239,39 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site do Instituto AOCP

RS – Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador (Dmest)

São 14 vagas para médicos peritos de diversas áreas.

Salário: até 7.528,39 reais

Inscrições: até 24 de janeiro. Confira o edital

RS – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

São 12 vagas de nível superior.

Salário: até 20.530,01 reais

Inscrições: até 27 de janeiro, mais informações no edital

RS – Prefeitura de Imbé

São 58 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.712,52 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Rio dos Índios

São 13 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para contador, biólogo e engenheiro civil.

Salário: até 5.528,25 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site do We Do Serviços

RS – Hospital das Clínicas de Porto Alegre

Vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.581,59 reais

Inscrições: até 3 de fevereiro pelo site

RS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

São 45 vagas de nível superior para juiz.

Salário: até 25.851,96 reais

Inscrições: até 5 de fevereiro pelo site

RS – Prefeitura de Ibarama

São 19 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 12.086,07 reais

Inscrições: até 5 de fevereiro pelo site do Fundatec

RS – Prefeitura de Ijuí

São 95 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro civil e geólogo.

Salário: até 14.851,66 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site do Legalle Concursos

RS – Universidade Federal do Pampa

São 5 vagas de nível superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

RS – Prefeitura de Trindade do Sul

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para nutricionista, dentista, médico.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site

CENTRO OESTE

MT – Prefeitura de Colíder

São 59 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para advogado, enfermeiro e professor de matemática.

Salário: até 6.499,29 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site

MT – Prefeitura de Serra Nova Dourada

São 30 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior com oportunidades para médico clínico geral e professor de letras.

Salário: até 12.271,09 reais

Inscrições: até 2 de fevereiro no site do Método e Soluções

MT – Prefeitura de Porto Esperidião

São 25 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico, professor, entre outros.

Salário: até 7.997,65 reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site do Método Soluções

MT – Prefeitura de Ipiranga do Norte

São 23 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 18.996,27 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site

MT – Prefeitura de Campo Novo do Parecis

São 27 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para Assistente Social, Bioquímico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro e Médicos.

Salário: até 19.764,86 reais

Inscrições: até 9 de fevereiro pelo site do Selecon

GO – Prefeitura de Mutunópolis

São 70 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal ambiental, professor, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 6.322,35 reais

Inscrições: até 20 de fevereiro pelo site do Instituto Brasil

NORTE E NORDESTE

AM – Prefeitura de Itamarati

São 138 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 3 de fevereiro pelo site

BA – Prefeitura de Brejolândia

São 58 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para fisioterapeuta, contador, assistente social, entre outros.

Salário: até 7.500,00 reais

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site do SCT Concursos

BA – Universidade Federal da Bahia (UFBA)

São 34 vagas de nível superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

CE – Secretaria de Estado da Saúde do Ceará

São 430 vagas de nível superior.

Salário: até 15 mil reais

Inscrições: até 24 de fevereiro pelo site

PI – Prefeitura Municipal de Queimada Nova

São 40 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.500 reais

Inscrições: até 26 de janeiro pelo site

PB – Prefeitura de Mataraca

São 57 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site

PE – Prefeitura de Chã Grande

São 79 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 13 de fevereiro pelo site

TO – Prefeitura de Barra de Ouro

São 88 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico clínico geral, nutricionista e psicólogo.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site

MA – Prefeitura de Sítio Novo

São 84 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para advogado, engenheiro florestal e farmacêutico bioquímico.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site

MA – Prefeitura de Icatu

São 94 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 5.600,00 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site do Instituto Legatus