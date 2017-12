7 profissões inusitadas que pagam (muito) bem nos EUA

3/7 Preparador de cadáveres (kzenon/)

Salário médio: 3,5 mil dólares por mês

É preciso muito conhecimento técnico para a atividade, que inclui remover o sangue do cadáver e substituí-lo por um fluido embalsamador, além de aplicar maquiagem e eventualmente reconstruir a aparência do corpo. Além de ter uma agenda imprevisível, o profissional também precisa ter preparo para lidar com a tragédia. Para ingressar nessa carreira, é preciso ter formação em ciências mortuárias, que costuma durar dois anos.