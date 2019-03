7 frases escolhidas por um dos mais lidos gurus da inteligência emocional

São Paulo – Em seu perfil no LinkedIn, Travis Bradberry, co-autor do livro Inteligência Emocional 2.0 (Editora HSM) e co-fundador da consultoria TalentSmart, tem mais de 2,5 milhões de seguidores.

Além de escrever artigos sobre o tema e também dar consultoria para empresas como Intel, Coca-Cola, Microsoft, ele costuma compartilhar frases inspiradoras no seu perfil. As mensagens não são só sobre a inteligência emocional e partem de diversas fontes: filósofos, escritores, inventores, artistas.

Separamos algumas:

“Muitos fracassos na vida acontecem com as pessoas não se deram conta de quão próximas estavam do sucesso, antes de desistirem”