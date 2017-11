7 empresas que (realmente) dão chance de trabalho no exterior

São Paulo – “Ter a chance de conhecer outro país a trabalho é um benefício que encanta”, diz Luciana Caletti, CEO e cofundadora da Love Mondays, plataforma em que profissionais avaliam as empresas.

Com base na análise de mais de 100 mil avaliações feitas nos últimos meses, a equipe da Love Mondays filtrou as companhias em que comentários sobre trabalho no exterior são mais frequentes.

A multinacional que aparece como propulsora da carreira internacional mais celebrada por atuais e ex-empregados na plataforma é a EY.

A possibilidade exposição no exterior aparece com frequência nas avaliações espontâneas publicadas por lá e o ambiente globalizado é também um chamariz do seu programa de trainee, um dos mais cobiçados e disputados do Brasil.

Confira a nota de satisfação geral e também os pontos positivos que funcionários mencionam sobre a EY e as outras 6 empresas cujas oportunidades internacionais também são bem lembradas pelos usuários da Love Mondays:

EY (Ernst & Young): 304 avaliações

Nota de satisfação geral dos funcionários: 3,44.

3 pontos positivos mencionados por eles: flexibilidade, exposição internacional, aprendizado constante.

ABB: 59 avaliações

Nota de satisfação geral dos funcionários: 3,64.

3 pontos positivos mencionados por eles: ambiente de trabalho, possibilidade de mudança para outros países, flexibilidade de horários

Nestlé: 232 avaliações

Nota de satisfação geral dos funcionários: 3,93.

3 pontos positivos mencionados por eles: salário e benefícios, plano de carreira, oportunidades no exterior

Siemens: 91 avaliações

Nota de satisfação geral dos funcionários: 4,00.

3 pontos positivos mencionados por eles: oportunidades de carreira internacional, benefícios, ambiente tranquilo

Citibank 95 avaliações

Nota de satisfação geral dos funcionários: 4,07.

3 pontos positivos mencionados por eles: oportunidades em vários países, ambiente de trabalho, equipe competente

Enel: 56 avaliações

Nota de satisfação geral dos funcionários: 3,70

3 pontos positivos mencionados por eles: oportunidades para fora do país, trabalho em equipe, salário e benefícios

General Motors (GM): 146 avaliações

Nota de satisfação geral dos funcionários: 3,55

3 pontos positivos mencionados por eles: aprendizado constante, carreira internacional, salário e benefícios.