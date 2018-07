7 cursos que aumentam as chances de conquistar emprego em qualquer área

São Paulo – Habilidades de comunicação, negociação, liderança, autoconhecimento, competência para tomada de decisão, boa capacidade de aprendizagem, de organização e domínio de inglês são diferenciais competitivos e até muitas vezes pré-requisitos para a conquista de uma vaga de emprego em qualquer área.

Anamaíra Spaggiari, gerente da Fundação Estudar – organização sem fins lucrativos criada pelo empresário Jorge Paulo Lemann e seus sócios para identificar e acelerar a carreira de jovens talentos – diz que esses são temas essenciais para quem quer se destacar logo no começo da carreira.

A demanda do mercado de trabalho aliada ao fato de instituições reconhecidas oferecerem formações online que desenvolvem essas competências de graça resultou numa lista de cursos recomendados pela Fundação Estudar, e indicados especialmente para profissionais de 18 a 35 anos. “São instituições de alta qualidade e que a gente confia. Os cursos online são oportunidade de aprender com os melhores”, diz Anamaíra.

Além de desenvolver as habilidades já citadas, a gerente da Fundação Estudar diz que ao completar um curso online o aluno desenvolve também disciplina e autodidatismo. “Mostra que a pessoa é proativa e que busca conhecimento fora da faculdade”, diz.

Ela recomenda que todos os cursos feitos sejam devidamente citados perfil do LinkedIn. “Do currículo propriamente dito, espera-se que seja direto objetivo e que entrem só os cursos ligados à função para a qual o profissional está se candidatando”, diz.

Confira a lista de cursos, e clique em cima dos nomes para acessá-los diretamente:

1. Autoconhecimento – Na Prática

A Fundação Estudar oferece um curso online gratuito com 10 horas de duração que ajuda a se conhecer melhor para tomar melhores decisões de carreira. “Não é um curso que trabalhe o autoconhecimento pelo autoconhecimento, o curso que oferecemos é prático e permite que a pessoa colha resultados concretos para aplicar na vida”, diz Anamaíra.

O programa inclui interação com mentores, aulas no formato de microlearning e atividades práticas.

2. Curso de idiomas – Duolingo

Os cursos de idiomas oferecidos pelo aplicativo têm, versão gratuita, e trazem atividades de compressão oral, de escrita e de leitura. O melhor é que a pessoa pode aprender no seu próprio ritmo, já que uma das premissas do app é justamente dar autonomia ao usuário.

3. Curso de Liderança, gestão de pessoas e do conhecimento para inovação – Veduca

Ter habilidade de liderança é saber conquistar resultados por meio do trabalho de todo um time. Por isso, delegar e ter a capacidade de trabalhar com pessoas de diferentes perfis é fundamental para qualquer pessoa que tenha a ambição de chegar a um posto de liderança.

4. Negociações de sucesso: habilidades e estratégias essenciais – Universidade de Michigan

Divididos em módulos em inglês, esse curso oferecido pela Universidade de Michigan oferece estratégias para conseguir conquistar acordos em diversas situações, tanto profissionais como pessoais.

5. Aprendendo a aprender – Coursera

A capacidade de aprender é considerada uma das habilidades mais valiosas para qualquer pessoa que queira manter sua empregabilidade, tendo em vista, que a tecnologia está constantemente mudando as necessidades do mercado de trabalho.

Na plataforma Coursera, a Universidade da Califórnia oferece de graça esse curso que traz diferentes técnicas de aprendizagem, úteis em qualquer campo do conhecimento, da Arte à Ciência.

Além dos modos de aprendizagem, o curso também apresenta técnicas de memorização e trata também das armadilhas e ilusões de aprendizagem.

6. Organização Pessoal – Fundação Bradesco

O curso da Fundação Bradesco tem cinco módulos e é indicado a todo profissional que se veja em uma situação de dificuldade de gestão de tempo e das finanças. Com exemplos práticos e atividades, o curso promete ajudar as pessoas a lidar melhor com as tarefas do dia a dia.

7. Comunicação Efetiva – SESI

Com oito aulas, o curso traz teorias da comunicação e técnicas de oratória e de apresentações. A formação online ajuda a aperfeiçoar tanto a comunicação oral quanto a escrita.