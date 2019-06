68 concursos públicos em todo país para quem quer ganhar mais de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba

São 16 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para assistente social, engenheiro civil e médico do trabalho, entre outros.

Salário: até 6.042,46 reais

Inscrições: até 27 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de São José do Rio Preto

São 2 vagas de nível superior para o cargo de procurador.

Salário: até 8.287,33 reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Panorama

São 17 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médicos, psicólogos, nutricionistas, entre outras.

Salário: 12.607,34 reais

Inscrições: até 30 de junho pelo site OM Consultoria

SP – Prefeitura de Várzea Paulista

São 14 vagas de nível superior para médicos nas seguintes especialidades; Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia/Obstetrícia, Neurologia, Pediatria, Psiquiatria, Pneumologia, Cirurgia Vascular, Clinica Geral, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia e Infectologia

Salário: até 6.196 reais

Inscrições: até 1 de julho pelo site da prefeitura

SP – Prefeitura de Capão Bonito

São 26 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro, psicólogo, nutricionista, entre outras.

Salário: até 12.684,30 reais

Inscrições: até 1 de julho pelo site Public Consult

SP – Prefeitura de Elias Fausto

São 6 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 4 de julho pelo site SH Dias

SP – Prefeitura de Piracicaba

São 52 vagas de nível superior para técnico de enfermagem, médico em 12 especialidades e médico veterinário.

Salário: até 10.614,52 reais

Inscrições: até 4 de julho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de São Paulo

São 1.737 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para coordenador pedagógico.

Salário: até 5.187,01 reais

Inscrições: até 5 de julho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Pindamonhangaba

São 127 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro, médico do trabalho, psicólogo, arquiteto, entre outros.

Salário: até 15.883,19 reais

Inscrições: até 6 de julho pelo site do IUDS

SP – Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde – CRIS

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, dentista, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 12.936,61 reais

Inscrições: até 7 de julho pelo site do Instituto Excelência

SP – Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

São 71 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para biomédico, dentista, enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, terapeuta ocupacional.

Salário: até 12.089,10 reais

Inscrições: até 7 de julho pelo site Web Sigmarh

SP – Prefeitura de Itaí

São 18 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para procurador jurídico, terapeuta ocupacional, fiscal, entre outras.

Salário: até 8.071 reais

Inscrições: até 7 de julho pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Cerquilho

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores de educação básica.

Salário: até 11.748,00 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site da vunesp

SP – Prefeitura de Pitangueiras

São 110 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site do Instituto Consulpan

SP – Prefeitura de Dourado

São 9 vagas de nível superior.

Salário: até 6.196,00 reais

Inscrições: até 1 de julho pelo site SR Digitalizações

SP – Prefeitura de Bragança Paulista

São 82 vagas de nível fundamental e superior. Há vagas para agrônomo júnior, analista de sistemas júnior, assistente social júnior, auxiliar administrativo, bibliotecário júnior, contador júnior, dentista júnior, eletricista, enfermeiro júnior, mecânico júnior, médico do trabalho júnior, médico veterinário júnior, motorista júnior, operador de máquinas júnior, pedreiro, psicólogo júnior, servente, servidor braçal.

Salário: até 5.173,99 reais

Inscrições: até 11 de julho pelo site do Ibam

SP – Prefeitura de Ribeirão Preto

São 6 vagas de nível superior para procurador.

Salário: até 5.257,15 reais

Inscrições: até 11 de julho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Amparo

São 18 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para cuidador de idosos, contador, engenheiro, médico plantonista, entre outros.

Salário: até 11.328,33 reais

Inscrições: até 11 de julho pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Areias

São quatro vagas fundamental, médio e superior. Há vagas para procurador, oficial de procuradoria e operador de máquinas.

Salário: até 5.067,41 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site da consultoria Mouta Melo

SP – Universidade de São Paulo

Há três vagas de nível superior para professor na ESALQ.

Salário: até 16.100,43 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da USP

RJ – Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere)

São 8 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assistente jurídico, contador, auditor, programador, entre outros.

Salário: até 5.635,00 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site do INCP Concursos

MG – Agência Peixe Vivo

São 2 vagas de nível médio e superior em Belo Horizonte.

Salário: até 9.500,00 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site

MG – Prefeitura de Contagem

São cinco vagas para nível superior para procurador municipal.

Salário: até 7,5 mil reais

Inscrições: até 23 de junho pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Unaí

São 127 vagas para os níveis fundamental, médio e superior;

Salário: 9.078,90 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site Cotec

MG – Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais

São 5 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assistente administrativo, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 7.430,58 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site do Gestão Concursos

MG – Prefeitura de Andradas

São 48 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para historiador, engenheiro de obras, advogado, entre outros.

Salário: até 12.394,62 reais

Inscrições: até 4 de julho pelo site

MG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

São 40 vagas de nível superior

Salário: até 5.451,65 reais

Inscrições: até 7 de agosto pelo site da FCM

MG – Prefeitura de Viçosa

São 104 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para advogado, instrutor de LIBRAS, supervisor pedagógico, entre outros.

Salário: até 8.603,14 reais

Inscrições: até 8 de julho pelo site Seap Concursos

MG – Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí

São 236 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, enfermeiro, bioquímico, assessor jurídico, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site

MG -Prefeitura de Ingaí

Há oportunidades para todos níveis e de nível superior algumas das vagas são para médico, nutricionista, médico, entre outras. Veja o edital

Salário: até 6.498,89 reais

Inscrições: até 17 de julho pelo site da consultoria JCM

MG – Prefeitura de Teixeiras

São 33 vagas de nível médio e superior. Psicólogo, enfermeiros, nutricionistas e médicos estão entre os profissionais que encontram oportunidades.

Salário: até 6.150,00 reais

Inscrições: até 18 de julho pelo site Gestão de Concursos

PR – Prefeitura de Itaúna do Sul

São 14 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro civil, médico, nutricionista, psicólogo.

Salário: até 6.990,98 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site EPL Concursos

PR – Prefeitura de Itaipulândia

São 40 vagas fundamental, médio e superior. Há vagas para advogado, professor, dentista, fonoaudiólogo, enfermeiro, entre outras.

Salário: até 9.968 reais

Inscrições: até 24 de junho pelo site do Instituto Brasil

PR – Prefeitura de Nova Aurora

São 16 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para advogado, contador, engenheiro civil, entre outras.

Salário: até 1 5.444,58 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site da Fundação Unespar

RS, SC e PR – Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)

São vagas para cadastro de reserva e de nível médio e superior. São oportunidades para Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

Salário: até 12.455,30 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site da Fundação Carlos Chagas

PR – Prefeitura de Colombo

São 105 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.539,43 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site

PR – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná

São 133 vagas para os níveis médio e superior. Há oportunidades para professores, técnicos administrativos

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 1 de julho pelo site Concursos FAU

PR – Prefeitura de Nossa Senhora das Graças

São 42 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista de recursos humanos, controlador interno, médico, entre outros.

Salário: até 10.274,56 reais

Inscrições: até 3 de julho pelo site do Instituto Unifil

PR – Prefeitura de Ibiporã

São 54 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para jornalista, biólogo, engenheiro, entre outros.

Salário: até 13.675,20 reais

Inscrições: até 9 de julho pelo site da Fundação Unespar

SC – Prefeitura de Palma Sola

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidade para professor de educação infantil, médico, arquiteto, entre outros.

Salário: até 20.915,29 reais

Inscrições: até 24 de junho pelo site do Ameosc



SC – Prefeitura de Cordilheira Alta

São 3 vagas de nível superior para dois médicos e um farmacêutico.

Salário: até 7.759,08 reais

Inscrições: até 24 de junho, com informações no site da prefeitura



SC – Prefeitura de Guaramirim

São 14 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, médico e dentista, entre outras.

Salário: até 15.514,44 reais

Inscrições: até 24 de junho pelo site do Instituto Anima

SC – Prefeitura de Brusque

São 159 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médio auditor.

Salário: até 7.941,52 reais

Inscrições: até 27 de junho pelo site do Instituto Excelência

SC – Prefeitura de São José

São 21 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, cardiologista, pediatra, médico veterinário, entre outros.

Salário: até 15.773,92 reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site

SC – Prefeitura de Ituporanga

São 45 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, contador, engenheiro civil, arquiteto, entre outros.

Salário: até 15.607,87 reais

Inscrições: até 2 de julho pelo site do Objetivas

SC – Prefeitura Municipal de Meleiro

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Para cargos de médico, psicólogo, assistente social, entre outros.

Salário: até 12.210,57 reais

Inscrições: até 3 de julho pelo site

SC – Prefeitura de Benedito Novo

São 48 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas de nível superior para dentista, enfermeiro, entre outras.

Salário: até 6.038,56 reais

Inscrições: até 4 de julho pelo site do IPPEC

SC – Prefeitura do Município de Treze Tílias

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores de educação infantil, educação básica e de geografia. Também para médico pediatra, bioquímico e outros.

Salário: até 5.287,43 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site do Ibam

SC – Prefeitura de Dona Emma

São três vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para médico, odontólogo e técnico de enfermagem

Salário: 15.216,12 reais

Inscrições: até 26 de julho pelo site da prefeitura

RS – Prefeitura de Caxias do Sul

São 40 vagas de nível superior. Há vagas para arquivista, biólogo, médico, entre outras.

Salário: até 12.394,38 reais

Inscrições: até 23 de junho pelo site Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Ipê

São 16 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades de cadastro de reserva para odontólogo e enfermeiro, entre outras.

Salário: até 13.655,75 reais

Inscrições: até 11 de julho pelo site Legalle

CENTRO OESTE

DF – Banco de Brasília (BRB)

São 112 vagas de nível médio e superior. São oportunidades para advogado, analista de TI, engenheiro de segurança do trabalho, entre outros.

Salário: até 11.041,46 reais

Inscrições: até 15 de julho pelo site

GO – Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO – GO)

São 195 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para fiscal regional, contador, auditor de controle interno, entre outros.

Salário: até 5.828,00 reais

Inscrições: até 8 de julho pelo site do Quadrix

GO – Prefeitura de Rio Verde

São 404 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para analista de projetos, acupunturista, médico, entre outros.

Salário: até 10.047,17 reais

Inscrições: até 18 de julho pelo site

GO – Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás

São 275 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, analista jurídico, biomédico, entre outros.

Salário: até 8.211,82 reais

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

MS – Prefeitura de Campo Grande

São 633 vagas de nível superior. Só para enfermeiros são 100 vagas e há oportunidades para médicos em diversas especialidades. Veja o edital

Salário: até 7.893,22 reais

Inscrições: até 14 de julho pelo site Selecon

MS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

São 34 vagas de nível superior para professores em diversas áreas

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 21 de julho pelo site de Concursos UFM

MT – Prefeitura de Vale de São Domingo

São 38 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para nutricionista, médico, odontólogo, mecânico, veterinário, entre outras.

Salário: até 12.228,96 reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site da prefeitura

MT – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso

São 104 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.083,13 reais

Inscrições: até 15 de julho pelo site do Iades

NORTE E NORDESTE

AL – Universidade Federal de Alagoas

São 26 vagas de nível superior.

Salário: 9.616,18 reais

Inscrições: até 8 de julho pelo site Copeve

CE – Prefeitura de Fortaleza

São 4 vagas de nível superior para engenheiro civil temporário.

Salário: até 8.200 reais

Inscrições: até 2 de julho pelo site de concursos Fortaleza

CE – Prefeitura de Orós

São 72 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para assistente social, dentista, enfermeiro, entre outras.

Salário: até 9.179,95 reais

Inscrições: até 9 de julho pelo site da UPA

BA – Prefeitura de Ibotirama

São 264 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, advogado, contador, professor, entre outras.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site Caetanno Consultoria

PA – Prefeitura de Magalhães Barata

São 688 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para psicólogo, procurador, professor, odontólogo, entre outras

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 15 de julho pelo site PA Concursos

PI – Universidade Federal do Piauí (UFPI)

São 29 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, engenheiro civil, médico veterinário, odontólogo, entre outros.

Salário: até 8.361,33 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site

PI -Prefeitura de Jaicós

Oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. De nível superior há muitas vagas na área de saúde, para médicos, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 5 de julho pelo site da AV Moreira

PI – Prefeitura de Coivaras

São 44 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, psicólogo, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 5.962,00 reais

Inscrições: até 8 de julho pelo site do Crescer Concursos

RO-Prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste

São 21 vagas de nível técnico e superior.

Salário: até 8.226,66 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site da Prefeitura

