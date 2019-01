66 concursos públicos abertos com salários de 5 mil até 16 mil reais

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Charqueada

São 21 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fisioterapeuta, enfermeiro, professor, entre outros.

Salário: até 5.161 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site do Consesp

SP – Câmara Municipal de Serrana

São 4 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para procurador e agente de operações.

Salário: até 6.414,99 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site da Vunesp

SP – Câmara Municipal de Monte Alto

São 7 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. O concurso oferece vagas para auxiliar de serviços legislativos, motorista, auxiliar técnico legislativo, analista de tecnologia da informação (TI) e procurador jurídico.

Salário: até 5.484,87 reais

Inscrições: até 8 de janeiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

São 11 vagas de nível técnico e superior. Há vagas para técnico de Raio X, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico cirurgia geral, médico dermatologista, médico oftalmologista e veterinário.

Salário: até 9.545,55 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site SH Dias

SP – Prefeitura de São Caetano do Sul

São 129 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades de nível superior para professores

Salário: até 5.199,41 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site Dedalus

SP – Prefeitura de Santana de Parnaíba

São 6 vagas de nível fundamental, médio e superior. São oportunidades para analista programador, engenheiro do trabalho e médico.

Salário: até 12.052,78 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site do Instituto Mais

SP – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

São 6 vagas de nível superior para professor adjunto doutor.

Salário: 8.552,26 reais

Inscrições: até 31 de janeiro. Confira o edital

SP – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

São 19 vagas de nível médio e superior

Salário: 7.316,15 reais.

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site

SP – Prefeitura de Arujá

São 113 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para ajudante geral, agente de apoio educacional, assistente administrativo, escriturário, assistente de diretor de escola, assistente social, chefe da divisão de abastecimento e merenda escolar, coordenador pedagógico, chefe da divisão de ensino, diretor de educação básica, professor, psicopedagogo, chefe da divisão pedagógica e supervisor de ensino.

Salário: até 6.708,43 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Vunesp

RJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

São 6 vagas no campus de Seropédica para magistério superior.

Salário: até 9.877,98 reais

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site da UFRRJ

RJ – Prefeitura de Porto Real

São 139 vagas de níveis médio e superior. Há vagas para farmacêutico, dentista, fisioterapeuta, médicos de diversas especialidades, entre outras

Salário: até 11.592,58 reais

Inscrições: até 29 de janeiro pelo site RBO Concursos

ES – Prefeitura de Vitória

São 21 vagas para médicos de várias especialidades.

Salário: até 6.150,58 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site

MG – Prefeitura de Guarda-Mor

São 207 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista jurídico, historiador, educador físico, entre outros.

Salário: até 11.443,95 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site Nosso Rumo

MG – Prefeitura de Paraisópolis

São 105 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para supervisor pedagógico, médico, entre outros.

Salário: até 13.104,77 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site do Instituto IBDO

MG – Prefeitura de Ervália

São 319 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para advogado, bioquímico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 8 de janeiro pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Bueno Brandão

São 26 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para dentista, médico e agente comunitário de saúde.

Salário: até 7.719,93 reais

Inscrições: até 11 de janeiro pelo site

MG – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

São 12 vagas de nível superior para professor substituto, professor visitante e professor do Magistério Superior nos campi de Diamantina, Unaí e Janaúba.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 18 de janeiro pelo site da UFVJM

MG – Prefeitura de Lamim

São 109 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, agente administrativo, engenheiro, entre outros.

Salário: até 11.510,80 reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site Exame Consultores

ES – Prefeitura de Itapemirim

São 101 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para arquiteto, auditor, biólogo, contador, médico, psicólogo.

Salário: até 6.416,10 reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site Ibade

SC – Prefeitura de Garopaba

São 136 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 13.745,82 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site da Faepesul

SC – Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra)

São 50 vagas de nível superior para o cargo de engenheiros de diversas especialidades, como ambiental, civil e eletricista.

Salário: até 6.735,24 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site do Deinfra

SC – Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região

São 85 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades de nível superior para agente fiscal.

Salário: até 5.060,99 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site Quadrix

SC – Prefeitura de Irani

São 54 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para advogado, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 13.500 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site do Instituto Brasil

SC – Prefeitura de Porto União

São 115 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. De nível superior há oportunidades para advogados.

Salário: até 15.184,56 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site SC Concursos

SC – Prefeitura de Araquari

São 38 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, professor, médico, entre outros.

Salário: até 12.276,07 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site

SC – Prefeitura de Jaraguá do Sul

São 14 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para médico, administrador escolar, entre outros.

Salário: até 15.834,10 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site do Sociesc

SC – Prefeitura de Cunhataí

São 17 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para médico e psicólogo.

Salário: até 13.800 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site do Unoesc

SC – Prefeitura de Piratuba

São 66 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para nutricionista, professor, entre outros.

Salário: até 6.376,76 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site

SC – Prefeitura de Santa Teresinha

São 38 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para dentista, professor, assistente social, entre outros.

Salário: até 16.155,48 reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site do NBS

SC – Prefeitura de Lebon Régis

São 27 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 16.457,47 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site do SC Concursos

SC – Prefeitura de Timbó

São 271 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades na área de saúde para enfermeiro, nutricionistas, técnicos, psicólogo, fisioterapeuta. Também há vagas em outras áreas

Salário: até 6.347,38 reais

Inscrições: até 28 de janeiro pelo site INCP concursos

PR – Itaipu Binacional

São 46 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para profissionais com formação em Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Biologia, Comunicação Social, Geografia, entre outros.

Salário: até 7.090,22 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site da UFPR

PR – Prefeitura de Dois Vizinhos

São 62 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, arquiteto, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 10.448,28 reais

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site do Instituto Brasil

PR – Prefeitura de Foz do Iguaçu

São 109 vagas para os níveis médio e superior.

Salário: até 15.537,38 reais

Inscrições: até 8 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Terra Boa

São 6 vagas para médicos e cirurgião dentista.

Salário: até 13.417,20 reais

Inscrições: até 8 de janeiro pelo site do Instituto UniFil

PR – Prefeitura de Ubiratã

São 159 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, professor, cirurgião dentista, engenheiro agrônomo, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 15.347,92 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Tribunal de Justiça do Paraná

São 17 vagas de nível superior para juízes.

Salário: até 24.818,89 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site do Cespe

PR – Prefeitura de Jardim Alegre

São 49 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.484,30 reais.

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site do Instituto Unifil

PR – Prefeitura de Curiúva

São 9 vagas de nível superior para médicos.

Salário: até 9.571,02 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Matinhos

São 172 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, arquiteto, assistente social, engenheiro de segurança do trabalho, entre outros.

Salário: até 13.299,22 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site da UFPR

PR – Prefeitura de Guaraniaçu

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico e agente comunitário de saúde.

Salário: até 15.390,00 reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site Objetivas

RS – Prefeitura de Gramado

São 70 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, biólogo, analista de RH, engenheiro químico, entre outros.

Salário: até 13.036,20 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Barra do Rio Azul

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, médico, professor, entre outros.

Salário: até 12.219,19 reais

Inscrições: até 4 de janeiro pelo site do Sigma

RS – Prefeitura de Cândido Godói

São 3 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médico e técnico administrativo.

Salário: até 8.437,20 reais

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site Legalle Concursos

RS – Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família

São oportunidades de nível superior para trabalhar em Porto Alegre

Salário: até 13.206,62 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site

RS – Prefeitura de Camargo

São 13 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, professor de educação infantil, médico comunitário, entre outros.

Salário: até 8.407,46 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da Objetiva Concursos

RS – Prefeitura de Santo Expedito do Sul

São 9 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para dentista e médico.

Salário: até 8.670,05 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura de Estrela do Norte

São 69 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, assistente social, psicólogo, entre outros.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site da assessoria Ganzaroli

MS – Prefeitura de Naviraí

São 7 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para clínico geral para ESF e UBS (Médico II).

Salário: até 10.720,51 reais

Inscrições: até 4 de janeiro pelo site

MS – Prefeitura de Ribas do Rio Pardo

São 151 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 12.969,94 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site de concursos Fapec

MT – Prefeitura de Pontes e Lacerda

São 37 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, vigia, técnicos, entre outros.

Salário: até 7.151,96 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site KLC Concursos

MT – Prefeitura de Campinápolis

São 89 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.285,94 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site Atame

MT – Prefeitura de Santa Rita do Trivelato

São 91 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 13.778,91 reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site KLC Concursos

NORTE E NORDESTE

AM – Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam)

São 227 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunides para assistente social, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de alimentos, engenheiro de pesca, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, médico veterinário, entre outros.

Salário: até 6.570,95 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site do IBFC

CE – Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região

São 40 vagas para os níveis médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, técnicos, entre outras.

Salário: até 5.319,80 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

SE – Universidade Federal de Sergipe

São 15 vagas de nível superior para professores.

Salário: 9.600,92 reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site

PI – Prefeitura de Parnaíba

São 211 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas em diversas áreas, entre elas para enfermeiros, dentistas, médicos de diversas especialidades.

Salário: até 5.319,85 reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site do Instituto legatos

PE – Prefeitura de Gravatá

São 91 vagas para os níveis fundamental, médio e superior na área de saúde

Salário: até 7.600,00 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da Prefeitura

PE – Prefeitura de Afrânio

São 161 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.500,00 reais

Inscrições: até 11 de janeiro pela internet

PE – Prefeitura de Petrolina

São 375 vagas para os níveis médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, médico, fisioterapeuta, entre outras.

Salário: até 9.533,15 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site Upenet

MA – Prefeitura de Paço do Lumiar

São 587 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, procurador, professor, engenheiro civil, biólogo, sociólogo, entre outras.

Salário: até 6.697,50 reais

Inscrições: até 18 de janeiro pelo site do Instituto Machado de Assis

BA – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

São 12 vagas de nível superior para professor.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 25 de janeiro pelo site da universidade

BA – Universidade Federal da Bahia (UFBA)

São 97 vagas para cargos da Carreira do Magistério Superior.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site da universidade

RN – Prefeitura de Jardim do Seridó

São 35 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Assistente social, fonoaudiólogo, médico, odontólogo, psicólogo e professor estão entre profissionais que encontram vagas.

Salário: até 11 mil reais.

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site Funcern

RN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Há 53 vagas de nível superior para professor de diversos cursos.

Salário: até 10.058,92 reais

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site

TO – Prefeitura de Presidente Kennedy

São 99 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para veterinário, fiscal ambiental, analista jurídico, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site do Icap