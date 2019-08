65 concursos públicos com inscrições abertas e salários acima de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Exército

As vagas, de nível superior, são para os cursos de Formação de Oficiais de Saúde do Exército (CFO/S SAU). São 127 oportunidades para admissão em 2020. Há vagas para quem não tem especialidade e também para quem é das nas áreas de anestesiologia, Cancerologia/ Oncologia, Cardiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Cardiovascular , Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica , Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Endocrinologia e Metabologia, Endoscopia Digestiva, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Mastologia, Medicina Intensiva, Medicina Legal, Nefrologia, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia/ Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Reumatologia, Urologia, Farmácia, Ortodontia e Ortopedia Facial, Endodontia, Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de agosto pelo site do Exército

SUL E SUDESTE

SP – Fundação Municipal Irene Siqueira Alves

São 115 vagas em Araraquara (SP) para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há vgas para enfermeiro, farmacêutico, médico,

Salário: até 6.287,40 reais

Inscrições: até 16 de agosto pelo site PA Concursos

SP – Prefeitura de Mira Estrela

São 18 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, engenheiro ambiental, enfermeira padrão, procurador jurídico, entre outras oportunidades.

Salário: 5.408,35 reais

Inscrições: até 18 de agosto pelo site Seta Concurso

SP – Prefeitura de Cunha

São 32 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 8.404,40 reais

Inscrições: até 19 de agosto pelo site Moura Melo

SP – Prefeitura de Corumbataí

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para cuidador de idosos, ginecologista, fiscal de tributos, entre outros.

Salário: até 6.437,26 reais

Inscrições: até 21 de agosto pelo site do RHS Consult

SP – Prefeitura de São Sebastião da Grama

São seis vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.011,96 reais

Inscrições: até 22 de agosto pelo site Sigmarh

SP – Prefeitura de Juquitiba

São 66 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, fiscal tributário, instrutor de tricô, dentista, entre outros.

Salário: até 12.083,63 reais

Inscrições: até 25 de agosto pelo site do Iuds

SP – Prefeitura de São José do Rio Preto

São 349 vagas de nível médio e superior.

Salário: 8.251,85 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Fundação Carlos Chagas

SC – Prefeitura de São José

São 13 vagas de nível médio e superior. Há vagas para arquiteto, engenheiro, geógrafo e geólogo, entre outras.

Salário: até 10.037,82 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da prefeitura.

SP – Aeronáutica

São 252 vagas para curso de formação de sargentos com especialidades em comunicações, foto inteligência, guarda e segurança, controle de tráfego aéreo e outros.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de agosto pelo site

SP – Prefeitura de Paraibuna

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior para médico generalista, agente de saúde, enfermeiro e cirurgião dentista.

Salário: até 9.264,85 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site do Instituto IBDO Projetos

SP – Prefeitura de Mairiporã

São 5 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para médico e cirurgião dentista.

Salário: até 7.550,00 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do Instituto Mais

SP – Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho (Sertprev)

São 4 vagas de nível médio e superior para contador, escriturário e procurador.

Salário: até 9.156,60 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Birigui

São 164 vagas de nível fundamental, médio e superior para educador de creche (50 vagas), professor I (25), guarda civil municipal (19 para homens e 11 para mulheres) e assistente social (6).

Salário: até 6.381,67 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Santana do Parnaíba

São 32 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para educador esportivo, médico e professor.

Salário: até 12.378,27 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura Municipal de Araraquara

São 20 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 13.107,94 reais

Inscrições: até 6 de setembro pelo site Consulpam

SP – Prefeitura de Piracicaba

São 28 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro eletricista, contador, economista, entre outros.

Salário: até 6.042,46 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Universidade de São Paulo

Há três vagas de nível superior para professor na ESALQ.

Salário: até 16.100,43 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da USP

SP – Prefeitura de Guaratinguetá

São 82 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6,5 mil reais

Inscrições: até 16 de setembro pelo site da Vunesp

RJ – Marinha

São 90 vagas de nível médio para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de agosto pelo site

RJ – Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro

São 19 vagas de nível médio e superior. Há vagas para advogado analistas, médico, entre outras.

Salário: 15.223 reais

Inscrições: até 18 de agosto pelo site IDIB

RJ – Colégio Pedro II

São 8 vagas de nível médio e superior para o quadro efetivo de professores do colégio, dos segmentos de atendimento especial, ciência da computação, educação musical, espanhol, informática educativa e inglês.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 25 de agosto pelo site

RJ – Prefeitura de Quatro Barras

São 22 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro florestal, farmacêutico bioquímico, arquiteto urbanista, entre outros.

Salário: até 7.086,58 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site

MG – Prefeitura de Diamantina

São 93 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, bibliotecário, engenheiro civil, historiador, entre outros.

Salário: até 7.417,82 reais

Inscrições: até 26 de agosto pelo site

MG – Prefeitura de Inconfidentes

São 64 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 9.489,05 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do W2 Consultores

MG – Prefeitura de Santa Juliana

São 2 vagas de nível superior para advogado e fiscal de tributos.

Salário: até 6.600,00 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do IBGP Concursos

MG – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

São 12 vagas de nível superior para diferentes áreas do conselho, como agronomia, engenharia química, entre outros.

Salário: até 8.483,00 reais

Inscrições: até 8 de setembro pelo site do Iuds

MG – Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé

São 51 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro sanitarista, contador, arquiteto urbanista, entre outros.

Salário: até 6.719,34 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site do Instituto Excelência

PR – Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná (Ciruspar)

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para técnico de segurança do trabalho, enfermeiro, psicólogo, entre outros.

Salário: até 12.151,45 reais

Inscrições: até 15 de agosto pelo site do Concursos FAU

ES – Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo

São 180 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 7058,96 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site Quadrix

PR – Prefeitura de Iguaraçu

São 11 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, educador infantil, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 15.972,18 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site do Instituto Unifil

PR – Prefeitura de Turvo

São 33 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, engenheiro agrônomo, pedagogo, procurador, entre outros.

Salário: até 13.253,91 reais

Inscrições: até 21 de agosto pelo site

SC – Prefeitura de Luzerna

São 7 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos e professor de música.

Salário: até 16.406,20 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site

SC – Prefeitura de Garopaba

São 55 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para educador físico, médicos, entre outros.

Salário: até 14.235,17 reais

Inscrições: até 22 de agosto pelo site de concursos da Faepesul

SC – Prefeitura de Cordilheira Alta

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista de Recursos Humanos, Ginecologista, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 5.037,57 reais

Inscrições: até 29 de agosto pelo site do Fundatec

SC – Secretaria Municipal de Saúde de Penha

São quatro vagas de nível médio e superior.

Salário: 8.458,92 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Penha

São 57 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, contador, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 8.178,62 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do Ibam Concursos

SC – Prefeitura Municipal de Florianópolis

São 126 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, analista de sistemas, bibliotecário, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 9.294,49 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site

SC – Prefeitura Municipal de Lages

São 715 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Arquiteto, assistente social, engenheiro civil, educador físico, fisioterapeuta, médicos, são alguns dos profissionais que encontram vagas nesse concurso.

Salário: até 14.048,02 reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site Ibam- Concursos

RS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS)

São 12 vagas para professor de ensino superior de diversas áreas, como Direito, Engenharia Mecânica, História, entre outros.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 19 de agosto pelo site

RS – Prefeitura de Sapiranga

São 44 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro químico, geólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 11.924,78 reais

Inscrições: até 29 de agosto pelo site da Fundação La Salle

CENTRO OESTE

GO – Conselho Regional de Odontologia de Goiás

São 16 vagas de nível médio e superior.

Salário: 15.223,00 reais

Inscrições: até 18 de agosto pelo site IDIB

GO – Secretaria de Estado da Administração de Goiás

São 110 vagas de nível superior. Há vagas para engenheiros em diversas especialidades e também para arquitetos, matemáticos, estatísticos e profissionais de ciências atuariais.

Salário: até 8.982,00 reais

Inscrições: até 26 de agosto pelo site do governo

GO – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

São 289 vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para engenheiros (agrônomo, eletricista e mecânico), contadores, advogados.

Salário: até 8.514,45 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site Quadrix

GO – Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás

São 275 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, analista jurídico, biomédico, entre outros.

Salário: até 8.211,82 reais

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

MS – Prefeitura de Sonora

São 90 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, psicólogo, assistente social, entre outros.

Salário: até 9.850,64 reais

Inscrições: até 14 de agosto pelo site do MS Concursos

MS – Prefeitura de Inocência

São 88 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, bioquímico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 20.929,03 reais

Inscrições: até 25 de agosto pelo site do Consesp

MS – Câmara Municipal de Água Clara

São 12 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para jornalista, contador, controlador, advogado, entre outros.

Salário: até 5.350,00 reais

Inscrições: até 15 de setembro pelo site da Fapec

MT – Prefeitura de Rondonópolis

São 10 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para analista instrumental e procurador jurídico.

Salário: até 6.751,05 reais

Inscrições: até 25 de agosto pelo site de concursos da UFMT

MT – Prefeitura de Cuiabá

São 288 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiros, arquitetos, contadores, entre outros.

Salário: até 9.519,08 reais

Inscrições: até 26 de agosto pelo site da IBFC

MT – Prefeitura de Jauru

São 55 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, odontólogo, psicólogo.

Salário: 17.577,93 reais

Inscrições: até 1 de setembro pelo site KLC Concursos

MT – Prefeitura de Nova Maringá

São 41 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, fiscal de tributos, médico clínico geral, entre outros.

Salário: até 15.979,14 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site do W2 Consultores

MT – Prefeitura de Pontes e Lacerda

São 90 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.403,48 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site de concursos da UFMT

NORTE E NORDESTE

BA – Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, arquivista e analista legislativo.

Salário: até 5.180,00 reais

Inscrições: até 18 de agosto pelo site MS Concursos

BA – Prefeitura de Lajedão

São 63 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, procurador jurídico, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 23 de agosto pelo site Ágora consultoria

BA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

São 26 vagas para os cargos de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 25 de agosto pelo site

MA – Tribunal de Justiça do Maranhão

São 63 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para oficial de justiça e analista judiciário de várias formações, como engenheiro mecânico, analista de sistemas, assistente social, psicólogo, psiquiatra, direito.

Salário: até 8.230,35 reais

Inscrições: até 28 de agosto pelo site da Fundação Carlos Chagas

PB – Prefeitura de Várzea

São 41 vagas para os níveis fundamental, técnico e superior e há oportunidades para assistente social, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, entre outras.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 22 de agosto pelo site Educa PB

PB – Prefeitura de São José dos Cordeiros

São 28 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.188,00 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site Cpcon

AL – Tribunal de Justiça de Alagoas

São 20 vagas de nível superior para o cargo de juiz substituto.

Salário: até 30.404,42 reais

Inscrições: até 14 de agosto pelo site da Fundação Carlos Chagas

PE – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

São 20 vagas para professores efetivos.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 27 de setembro pelo site

PA – Prefeitura de Magalhães Barata

São 344 oportunidades para todos os níveis. Há vagas para médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, entre outras.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo PA Concursos

AM – Tribunal de Justiça do Amazonas

São 160 vagas de nível médio e superior de analista e assistente judiciário.

Salário: até 8.936,96 reais

Inscrições: até 21 de agosto pelo site do Cebraspe

RO – Tribunal de Contas de Rondônia

São 14 vagas de nível superior. Há oportunidades para procurador, analista de TI e auditor de controle externo.

Salário: até 35.462,22 reais

Inscrições: até 21 de agosto pelo site do Cebraspe

TO – Fundação Unirg

São 10 vagas para professor de ensino superior em cursos como Direito, Engenharia Civil e Farmácia.

Salário: até 9.989,44 reais

Inscrições: até 15 de agosto pelo site

