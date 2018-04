60 concursos públicos selecionam para salários de 5 mil a 22,2 mil reais

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Praia Grande

São 39 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Para farmacêutico, dentista, psicólogo, médicos de várias especialidades, entre outros.

Salário: até 15 mil reais

Inscrições: até 19 de abril pelo site do Ibamsp

SP – Prefeitura de Guaíra

São 52 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Para contador, engenheiro civil, assistente social, bibliotecário, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 6.881,70 reais

Inscrições: até dia 19 de abril no site da Fundação Vunesp

SP – Prefeitura de Santana de Parnaíba

São vagas de nível fundamental e superior. Há oportunidades para médicos, médicos adjuntos e professores.

Salário: até 11.724,78 reais

Inscrições: até 19 de abril no site Instituto Mais

SP – Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

São 100 cargos de Procurador do Estado no Nível I para atuação em São Paulo e em Brasília.

Salário: não informado no edital

Inscrições: até 20 de abril no site da Fundação Vunesp

SP – Fundação de Desenvolvimento da Unicamp

São 8 vagas e há oportunidades para médico anestesiologista, endocrinologista e neontologista, além de assistente social, auxiliar de manutenção, entre outras.

Salário: até 14.300 reais

Inscrições: até 20 de abril pelo site da Funcamp

SP – Fundação Universitária de Saúde de Taubaté (FUST)

são 6 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.971 reais

Inscrições: até dia 22 de abril no site da EPTS

SP – Câmara Municipal de Caieiras

Há oportunidades para controlador interno, assistente de contabilidade, assessor de comunicação, analista de compras, analista de licitação, entre outras. São 21 vagas, ao todo, de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.199 reais

Inscrições: até 22 de abril pelo site RBO Concursos

SP – Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal

São 17 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, fisioterapeuta, médico da família, dentista, professor em diversas áreas.

Salário: 8.931,30 reais

Inscrições: até 22 de abril pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Nova Europa

São 22 vagas de níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos, cardiologistas e dentistas, entre outros.

Salário: até 6.182,15 reais

Inscrições: até 29 de abril no site da Apta

SP – Polícia Civil de São Paulo

São 250 vagas para delegado. Podem participar candidatos com curso superior em direito, que tenham CNH ( Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B ou superior e que comprovem dois anos de atividade jurídica ou de exercício no cargo de policial civil.

Salário: até 9.507,77 reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Serrana

São 113 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades de monitor de creche, professor, técnico de enfermagem e médico em diversas áreas.

Salário: até 8.811,93 reais

Inscrições: até 3 de maio no site da Vunesp

SP – Hospital do Servidor Público Municipal

São 85 vagas para nível superior com oportunidades em enfermagem e diversas áreas de médicos.

Salário: até 7.200 reais

Inscrições: até 4 de maio no site Nosso Rumo

SP – Câmara Municipal de Pedro de Toledo

São 4 vagas para nível médio e superior. As vagas são para assistente de contabilidade, escriturário, motorista e procurador jurídico.

Salário: até 6.402,82 reais

Inscrições: até 6 de maio no site Seta Concurso

SP – Prefeitura de Itatiba

São 110 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para biólogos, psicólogos, médicos, engenheiros, entre outros.

Salário: até 5.115,98 reais

Inscrições: até 6 de maio no site Zambini

SP – Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

São 8 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para técnico de enfermagem, enfermeiro e médico

Salário: até 5.455,94 reais

Inscrições: até 7 de maio no site Quadrix

RJ – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

São 16 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para analista judiciário nas áreas jurídica, na especialidade oficial de justiça, área administrativa, na área de engenharia e de psicologia.

Salário: 15.164,03 reais

Inscrições: até 19 de abril pelo site do Instituto AOCP

RJ – Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

São 61 vagas de nível superior. Veja o Diário Oficial http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=3721&page=1

Salário: até 7.704,44 reais

Inscrições: até 20 de abril, confira onde no edital

RJ – Prefeitura de Itaocara

São 264 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiros, arquitetos, professores, médicos, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 22 de abril pela página do concurso ou no Posto de Inscrição Presencial, na Rua Sebastião da Penha Rangel, s/nº (Centro de Inclusão Digital), na Praça Faria Solto

RJ – Ministério da Saúde

São mais de 3 mil vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para técnico de enfermagem, enfermagem, médico especializado, entre outros.

Salário: até 5.815 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site

MG – Prefeitura de Pará de Minas

São 283 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 10.879,51

Inscrições: até 19 de abril pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Passabém

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior. Para médico generalista, fiscal sanitário, enfermeiro e agente de saúde, entre outros.

Salário: até 13 mil reais

Inscrições: até 23 de abril no site da Seap

MG – Prefeitura de Inhapim

São 141 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.190 reais

Inscrições: até 25 de abril no site da exame auditores e consultores

MG- Polícia Civil de Minas Gerais

São 76 vagas para vagas para o cargo de delegado de polícia substituto.

Salário: 11.475,57 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site Fumarc

MG – PBH Ativos

São 12 vagas para nível médio e superior em Belo Horizonte. Há oportunidades para técnico administrativo, analista administrativo financeiro, analista contábil e analista jurídico.

Salário: até 5.775 reais

Inscrições: até 6 de julho no site da IBGP

MG – Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)

São 83 vagas para nível médio e superior para agentes e analistas de saneamento.

Salário: até 7.964,50 reais

Inscrições: até 1º de maio no site da Fumarc

PR – Prefeitura de Inácio Martins

São 36 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, médico, professor, advogado, entre outros.

Salário: até 7.175,89 reais

Inscrições: até 18 de abril no site Instituto Saber

PR – Prefeitura de Marquinho

São 14 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, ginecologista, pediatra, entre outros.

Salário: até 6.670 reais

Inscrições: até 19 de abril no site do Instituto Saber

PR – Prefeitura de Goioxim

São 29 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para procurador, médico veterinário, clínico geral, contador, entre outros.

Salário: até 9.092,30 reais

Inscrições: até 19 de abril no site do Instituto Saber

PR – Prefeitura de Pato Bragado

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, enfermeiro, procurador jurídico. Veja o edital

Salário: 9.157,48 reais

Inscrições: até 23 de abril pelo site do Instituto Saber

PR – Prefeitura de Vera Cruz do Oeste

São 50 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidade para engenheiro civil, enfermeiro, psicólogo. Veja edital.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 23 de abril pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Francisco Beltrão

São 32 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para agente de saúde, biólogo, engenheiro químico e médico.

Salário: até 12.805,80 reais

Inscrições: até 24 de abril pelo site da FAUEL

PR – Secretaria da Administração e da Previdência do Paraná

São 8 vagas para nível superior em Curitiba para piloto de aeronave para a Casa Civil. É necessário o curso técnico completo de Piloto Comercial – Avião (PC) emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Salário: até 18.174,28 reais

Inscrições: até 30 de abril no site da FAUEL

PR – Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná

São 785 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para jornalista, TI, advogado, contador, médico fiscal, entre outros.

Salário: até 6.669,34 reais

Inscrições: até 1º de maio no site Quadrix

PR – Prefeitura de Maringá

São 152 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 12,575,59 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site da Fauel

SC – Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Programador, advogado, fiscal farmacêutico estão entre os profissionais que encontram oportunidades.

Salário: até 5.097,25 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site PA Concursos

SC – Prefeitura de Porto Belo

São 26 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico clínico geral, médico psiquiatra, coveiro, dentista, entre outros.

Salário: até 10.910,63 reais

Inscrições: até 22 de abril pelo site

SC – Prefeitura de Água Doce

São 19 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, fisioterapeuta, mecânico, professor, entre outras.

Salário: até 8.868,20 reais

Inscrições: até 23 de abril pelo site Sigma Concursos

SC – Prefeitura de Gaspar

São 11 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para técnico de enfermagem, engenheiro civil, arquiteto, geólogo, químico, analista de sistemas e analista em gestão pública.

Salário: até 6.281,93 reais

Inscrições: até 4 de maio no site

SC – Prefeitura de Irineópolis

São 16 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogados, assessor de imprensa, engenheiro, contador, entre outros.

Salário: até 6.003,30 reais

Inscrições: até 7 de maio pelo site do Instituto Saber

RS – Prefeitura de Morro Reuter

São 12 vagas para os níveis fundamental, médio e superior com oportunidades para agente comunitário de saúde, enfermeira, fiscal sanitário ambiental, médico clínico geral, médico ESF, médico ginecologista/obstetra, médico veterinário, motorista, pedagogo, técnico em enfermagem e técnico em enfermagem ESF.

Salário: até 6.695,05 reais

Inscrições: 25 de abril pelo site Premier Concursos

RS – Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV)

São 11 vagas para nível fundamental, médio e superior na cidade de Sapucaia do Sul. Há oportunidades para analista de sistemas, administrador, engenheiro, jornalista, médico, entre outros.

Salário: até 5.291,43 reais

Inscrições: até 26 de abril no site da Fundação La Salle

RS – Defensoria Pública do Estado do Rio de Grande do Sul (DPE-RS)

São 50 vagas de nível superior para defensor público. Um dos requisitos é bacharelado em Direito. Confira o edital

Salário: até 22.213,43 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Fundação Carlos Chagas

RS – Prefeitura de São Pedro do Sul

São 12 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro florestal, enfermeiro, médico, locutor de rádio, entre outros.

Salário: até 8.361,56 reais

Inscrições: até 2 de maio no site Objetivas

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura e Câmara de Aurilândia

São 68 vagas fundamental, médio e superior. Há oportunidades para controle interno, executor administrativo, entre outras.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site Consesp

DF – Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Há 292 vagas para médicos em diversas especialidades, e também há mais 30 oportunidades para enfermeiro. Além disso, também encontram vagas os seguintes profissionais: administrador, analista de sistemas, contador, economista, estatístico, farmacêutico-bioquímico – farmácia, físico – radiodiagnóstico, físico – radioterapia, físico – medicina nuclear, fonoaudiólogo e técnico em comunicação social.

Salário: até 12,654 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site Iades

MT – Prefeitura de Araputanga

São 24 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, contador, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 6.902,38 reais

Inscrições: até 20 de abril pelo site da prefeitura

MS – Prefeitura de Fátima do Sul

São 140 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, nutricionista, biomédico, procurador, entre outros.

Salário: até 13.335,40 reais

Inscrições: até 3 de maio pelo site da Fapec

MS – Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul

São 438 vagas de nível médio e superior. São 388 oportunidades para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino.

Salário: até 7.089,13 reais (oficial depois do curso de formação.)

Inscrições: 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

NORTE E NORDESTE

PI – Polícia Civil do Piauí

São 350 vagas de nível superior 50 para delegados, 50 para peritos e 250 para agentes que serão distribuídos em todo o estado.

Salário: até 16.391,11 reais (delegado).

Inscrições: até 15 de maio pelo site do Nucepe.

BA – Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia

São 91 vagas de nível superior que serão preenchidas por meio de processo seletivo. Há oportunidades para analistas e técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic).

Salário: até 6.626,98 reais

Inscrições: até 23 de abril pelo site do Instituto AOCP

BA – Prefeitura de Pojuca

São 198 para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: 6.600 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site Concepção Consultoria.

CE – Prefeitura de Campos Sales

São 249 vagas para nível fundamental, médio e superior, Há oportunidade de agente de saúde, médico, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 7.500 reais

Inscrições: até 29 de abril no site do Idib

CE – Prefeitura de Itarema

São 399 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro civil, farmacêutico bioquímico, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, entre outras.

Salário: até 7.700.00 reais

Inscrições: até 13 de maio pelo site Idib

PE – Prefeitura de Tacaratu

São 294 vagas para os níveis fundamental, médio e superior divididas em 41 cargos.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site Admtec

SE – Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe

São 1.997 vagas para nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para analista de gestão em saúde, assistente social, residência médica, entre outras.

Salário: até 7.270,44 reais

Inscrições: até 20 de abril pelo site

SE – Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Sergipe

São 119 vagas para nível médio e superior em Aracaju. Há oportunidades para especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e para guarda prisional.

Salário: até 8.445 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site do Ibade para o cargo de guarda; até 8 de maio pelo site da IBFC.

SE – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Sergipe

São 542 vagas para nível médio e superior.

Salário: até 9.236,39 reais

Inscrições: até 8 de maio no site do IBFC

MA – Prefeitura de São Domingos do Azeitão

São 113 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, enfermeiro, procurador, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 20 de abril no site Crescer

MA – Empresa Maranhense de Administração Portuária

São 42 vagas de nível médio e superior. Há vagas para controle interno.

Salário: 8.586 reais

Inscrições: até 9 de maio pelo site Cespe

RR – Assembleia Legislativa de Roraima

São 32 vagas para níveis médio e superior. Para jornalista, analista de sistema, contador, economista, entre outros.

Salário: até 6.079,31 reais

Inscrições: até 20 de abril pelo site da FUNRIO