60 concursos públicos para vagas com salários a partir de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Ministério Público do Trabalho (MPT)

São 4 vagas para procurador do trabalho na 3ª Região (Belo Horizonte – MG), 9ª Região (Curitiba – PR), 10ª Região (Brasília – DF) e 18ª Região (Goiânia – Goiás).

Salário: 33.689,11 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site

SUL E SUDESTE

SP – Câmara Municipal de Amparo

São 4 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 8.269,20 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site do Instituto Consulplan

SP – Prefeitura de Embu das Artes

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.241,31 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site da organização Zambini

SP – Prefeitura de Hortolândia

São 19 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para economista, assistente social, entre outros.

Salário: até 5.089,56 reais

Inscrições: até 29 de dezembro pelo site do Iuds

SP – Prefeitura de Praia Grande

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para professores de diversas áreas.

Salário: até 7.831,36 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site do IbamSP

SP – Prefeitura de Limeira

São 138 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor de educação especial, fiscal ambiental, jornalista e arquiteto.

Salário: até 6.645,59 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site do Instituto Águia

SP – Prefeitura de Várzea Paulista

São 245 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para o cargo de procurador.

Salário: até 8.624,62 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Ribeirão Pires

São 28 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com cargos de assistente administrativo e para professores.

Salário: até 5.075,29 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site do Instituto Mais

SP – Fundação do ABC (FUABC)

São 10 vagas de nível superior para médico generalista.

Salário: até 11.400,00 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site do GSA Concursos

SP – Universidade Federal do ABC (UFABC)

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 9.616,18 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site da UFABC

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Há uma vaga para professor.

Salário: 16.454,57 reais

Inscrições: até 16 de março de 2020 pelo site da faculdade

MG – Prefeitura de Juruaia

São 41 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal de tributos, fiscal sanitário, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 11.457,78 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site do w2 consultores

MG – Prefeitura de Descoberto

São 27 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para dentista, psicólogo e nutricionista.

Salário: até 8.800 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site do IBDO Concursos

MG – Prefeitura de Formiga

São 413 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.956,63 reais

Inscrições: até 29 de dezembro pelo site do Instituto Consulplan

MG – Prefeitura de Lamim

São 36 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro, médico, entre outros.

Salário: até 11.510,80 reais

Inscrições: até 1 de janeiro pelo site

MG – Prefeitura de Rio Espera

São 51 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico, nutricionista, educador físico, entre outros.

Salário: até 7.990,00 reais

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site do Seap Concursos

MG – Prefeitura de Barão de Cocais

São 158 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.343,40 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site do Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Ibiá

São 150 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.813,81 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Imam

MG – Câmara Municipal de Patrocínio

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 6.111,86 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Gestão Concursos

MG – Prefeitura de Sacramento

São 49 vagas de nível médio e superior com oportunidades para engenheiro civil, fonoaudiólogo, psicólogo.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Imam

MG – Prefeitura de São Sebastião do Paraíso

São 229 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, advogado e procurador jurídico.

Salário: até 20.458,48 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site do Imam

MG – Prefeitura de Bom Despacho

São 127 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para profissionais de direito, engenharia ambiental, medicina, entre outros.

Salário: até 8.818,75 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site

MG – Prefeitura de Itabira

São 400 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.654,27 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site do IBGP

MG – Prefeitura de Catas Altas

São 34 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.045,95 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site do Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Laranjal

São 49 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site do Elo Assessoria

MG – Prefeitura de Nazareno

São 28 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos, contador e dentista.

Salário: até 12.377,13 reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site

PR – Prefeitura de Paranaguá

São 3 vagas de nível médio e superior para guarda municipal.

Salário: até 5.000,57 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site do Concursos FAU

PR – Prefeitura de Cafelândia

São 6 vagas de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.711,60 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Icaraíma

São 41 vagas de nível técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, procurador jurídico, arquiteto, entre outros.

Salário: até 15.203,66 reais

Inscrições: até 12 de janeiro pelo site do Ruffo Concursos

PR – Prefeitura de Planaltina do Paraná

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.439,52 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site do EPL Concursos

PR – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

São 135 vagas de nível superior.

Salário: até 8.208,60 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site

PR – Prefeitura de Cruz Machado

São 18 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para médico e advogado.

Salário: até 12.021,00 reais

Inscrições: até 3 de fevereiro pelo site do Instituto Brasil

SC – Prefeitura de Maravilha

São 21 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para biólogo, educador social, professor de dança, entre outro.s

Salário: até 17.404,95 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site do We Do Serviços

SC – Prefeitura de Forquilhinha

São 64 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.275,83 reais

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site do Faepesul

SC – Prefeitura de Arabutã

São 11 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.735,75 reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site

RS – Prefeitura de Salvador do Sul

São 20 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para nutricionista, professor de ciências, entre outros.

Salário: até 6.957,22 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site do Unars

RS – Prefeitura de Mostardas

São 50 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, contador, professor de ciências.

Salário: até 15.600,00 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Santa Cruz do Sul

São 273 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 6.908,17 reais

Inscrições: até 5 de janeiro pelo site do Consulpam

RS – Prefeitura de Almirante Tamandaré do Sul

São 12 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.883,65 reais

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura de Novo Hamburgo

São 189 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.239,39 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site do Instituto AOCP

CENTRO OESTE

DF – Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

São 9 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 7.500,00 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site do Quadrix

GO – Prefeitura de Santa Bárbara de Goiás

São 230 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, biomédico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 11.755,00 reais

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site do Itame

MS – Universidade Federal da Grande Dourados

São 26 vagas de nível superior para o cargo de docente.

Salário: até 9.616,18 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da universidade

MT – Prefeitura de Alto Boa Vista

São 64 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, orientador social e professor de matemática.

Salário: até 15.456,59 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Método e Soluções

MT – Prefeitura de Serra Nova Dourada

São 30 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior com oportunidades para médico clínico geral e professor de letras.

Salário: até 12.271,09 reais

Inscrições: até 2 de fevereiro no site do Método e Soluções

NORTE E NORDESTE

AP – Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

São 33 vagas de nível superior para o cargo de professor efetivo.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 5 de janeiro pelo site

BA – Prefeitura de São José do Jacuípe

São 21 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site

CE – Ministério Público do Ceará

São 44 vagas de nível superior para Promotor de Justiça de Entrância Inicial.

Salário: até 30.404,42 reais

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site da Cebraspe

MA – Prefeitura de Imperatriz

São 116 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para biólogo, arquiteto, engenheiro florestal, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site do FSADU

MA – Prefeitura de Altamira do Maranhão

São 213 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 5 de janeiro pelo site da Funpavi

PA – Prefeitura de Terra Santa

São 294 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site do Instituto Agata

PE – Prefeitura de Goiana

São 717 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro agrônomo e engenheiro ambiental.

Salário: até 5.988,00 reais

Inscrições: até 29 de dezembro pelo site do Idib

PE – Prefeitura de Recife

São 695 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro de segurança do trabalho, cirurgião dentista, nutricionista, entre outros.

Salário: até 11.512,41 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site do Instituto AOCP

PE – Prefeitura de Timbaúba

São 686 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior para cargos de biomédico, advogado, entre outros.

Salário: até 8.800,00 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site do Instituto Darwin

PI – Prefeitura de Pau d’Arco

São 45 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Certame

PB – Prefeitura de Gurinhém

São 110 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site

PB – Prefeitura de Cuitegi

São 21 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site

PB – Prefeitura de Mataraca

São 57 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site

SE – Prefeitura de Cristinápolis

São 121 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site do Fundatec

TO – Prefeitura de Barra de Ouro

São 88 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico clínico geral, nutricionista e psicólogo.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site