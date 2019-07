60 concursos públicos abertos para quem quer ganhar mais de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Instituto Rio Branco

São 15 vagas de ampla concorrência, 4 para candidatos negros e 1 para pessoas com deficiência para a função de terceiro-secretário da carreira de diplomata.

Salário: 19.199,06 reais

Inscrições: até 12 de agosto pelo site Iades

Exército

As vagas, de nível superior, são para os cursos de Formação de Oficiais de Saúde do Exército (CFO/S SAU). São 127 oportunidades para admissão em 2020. Há vagas para quem não tem especialidade e também para quem é das nas áreas de anestesiologia, Cancerologia/ Oncologia, Cardiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Cardiovascular , Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica , Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Endocrinologia e Metabologia, Endoscopia Digestiva, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Mastologia, Medicina Intensiva, Medicina Legal, Nefrologia, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia/ Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Reumatologia, Urologia, Farmácia, Ortodontia e Ortopedia Facial, Endodontia, Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de agosto pelo site do Exército

SUL E SUDESTE

SP – Câmara Municipal de Mauá

São 46 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente de imprensa, oficial legislativo, taquígrafo, arquivista, contador e procurador.

Salário: até 7.575,93 reais

Inscrições: até 24 de julho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Aguaí

São vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, contador, professor de educação física, entre outros.

Salário: até 5.658,70 reais

Inscrições: até 25 de julho pelo site

SP – Prefeitura de Francisco Morato

São 116 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, auditor fiscal, procurador, professor de arte, psicólogo, entre outros.

Salário: até 5.574,50 reais

Inscrições: até 25 de julho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Ocauçu

São 13 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.378,80 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site do Vale do Noroeste

SP – Prefeitura de Areias

São quatro vagas fundamental, médio e superior. Há vagas para procurador, oficial de procuradoria e operador de máquinas.

Salário: até 5.067,41 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site da consultoria Mouta Melo

SP – Prefeitura de Campinas

São 266 vagas, ao todo para níveis fundamental , médio e superior. Os cargos com mais vagas são médico (71 vagas em 6 especialidades), guarda municipal (60, sendo 10 para mulheres e 50 para homens), agente administrativo (20), professor de educação básica I (20), professor de educação básica II – anos iniciais (10), agente de apoio à saúde – farmácia (5), enfermeiro (5), professor de geografia (5), engenheiro civil (5), professor de matemática (5), professor de educação especial (5), psicólogo (5) e auxiliar em saúde bucal (5).

Salário: até 8.232,52 reais

Inscrições: até 31 de julho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Castilho

São 20 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para dentista, médico, fiscal, entre outras.

Salário: até 12.256,38 reais

Inscrições: até 2 de agosto pelo site Unisisp

SP – Prefeitura de Estiva Gerbi

São 17 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para assistente social, contador, fonoaudiólogo, enfermeiro, eletricista, médico, entre outras.

Salário: até 8.994,41 reais

Inscrições: até 7 de agosto pelo site Suporte RH

SP – Prefeitura de Luiziânia

São 10 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para dentista, médico, psicólogo.

Salário: até 9.495,61 reais

Inscrições: até 8 de agosto pelo site do Consesp

SP – Fundação Municipal Irene Siqueira Alves

São 115 vagas em Araraquara (SP) para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há vgas para enfermeiro, farmacêutico, médico,

Salário: até 6.287,40 reais

Inscrições: até 16 de agosto pelo site PA Concursos

SP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

São 27 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para motorista, engenheiro, fiscal de instalações hidráulicas.

Salário: até 5.694,00 reais

Inscrições: até 12 de agosto pelo site Dedalus

SP – Prefeitura de Mira Estrela

São 18 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, engenheiro ambiental, enfermeira padrão, procurador jurí

dico, entre outras oportunidades.

Salário: 5.408,35 reais

Inscrições: até 18 de agosto pelo site Seta Concurso

SP – Prefeitura de Cunha

São 32 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 8.404,40 reais

Inscrições: até 19 de agosto pelo site Moura Melo

SP – Universidade de São Paulo

Há três vagas de nível superior para professor na ESALQ.

Salário: até 16.100,43 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da USP

RJ – Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro

São 19 vagas de nível médio e superior. Há vagas para advogado analistas, médico, entre outras.

Salário: 15.223 reais

Inscrições: até 18 de agosto pelo site IDIB

MG – Prefeitura de Mateus Leme

São 44 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, médico, assistente social, entre outros.

Salário: até 13.288,39 reais

Inscrições: até 25 de julho pelo site Elo Assessoria

MG – Prefeitura de Congonhal

São 109 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 5 de agosto pelo site Maxima Auditores

MG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

São 40 vagas de nível superior

Salário: até 5.451,65 reais

Inscrições: até 7 de agosto pelo site da FCM

MG – Prefeitura de São José do Divino

São 72 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.952,72 reais

Inscrições: 13 de agosto pelo site Máxima Auditores

PR – Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

São 40 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.246,44 reais

Inscrições: até 5 de agosto pelo site de concursos FAU

PR – Prefeitura de Boa Ventura de São Roque

São 28 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para dentista, enfermeiro, engenheiro civil e procurador .

Salário: até 14.779,94 reais

Inscrições: até 7 de agosto pelo site de concursos da faculdade Alfa

PR – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

São seis vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.505,21 reais

Inscrições: até 8 de agosto pelo site da Fundação Unespar

PR – Prefeitura de Matinhos

São 29 vagas de nível superior.

Salário: até 11.607,84 reais

Inscrições: até 10 de agosto pelo site da prefeitura de Matinhos

PR – Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba

São 155 de nível médio e superior. Há oportunidades para médico, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, entre outras

Salário: até 7.411,57 reais

Inscrições: até 13 de agosto pelo site da Fundação Unespar

SC – Prefeitura de Dona Emma

São três vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para médico, odontólogo e técnico de enfermagem

Salário: 15.216,12 reais

Inscrições: até 26 de julho pelo site da prefeitura

SC – Prefeitura Municipal de Piratuba

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para técnico de TI, odontólogo, fiscal, entre outros.

Salário: até 6.603,77 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site do NBS Provas

SC – Prefeitura de Nova Trento

São 37 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para coordenador escolar, professor.

Salário: até 9.436,72 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site Acesse Concursos

SC -Prefeitura de Jaraguá do Sul

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para agente de endemias, auxiliar em saúde bucal, técnico em enfermagem, cirurgião dentista, enfermeiro e médico clínico.

Salário: até 9.990,31 reais

Inscrições: pelo site da prefeitura de Jaraguá do Sul

SC- Prefeitura de Correia Pinto

São 82 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, psicólogo, nutricionista.

Salário: até 15.569,39 reais

Inscrições: até 2 de agosto pelo site Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Timbé do Sul

São 133 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.039,98 reais

Inscrições: até 7 de agosto pelo site Faepesul

SC – Prefeitura de Palhoça

São três vagas de nível superior. Há vagas para enfermeiro e médico . Veja o edital

Salário: até 7.141,66 reais

Inscrições: até 9 de agosto pelo site do processo seletivo

SC – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo

São 13 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para analista ambiental, médico veterinário.

Salário: 5.719,32 reais

Inscrições: até 11 de agosto pelo site SC Concursos

RS – Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso

São 10 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para bioquímico, enfermeiro, médico, entre outras.

Salário: até 10.547,71 reais

Inscrições: até 24 de julho pelo site Objetivas

RS – Fundação Hospitalar São José

São 16 oportunidades ao todo. Há vagas para médico, psicólogo, nutricionista, entre outras.

Salário: até 5.494,14 reais

Inscrições: até 25 de julho pelo site Legalle Concursos

RS- Prefeitura de Lagoa Vermelha

São 13 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.001,25 reais

Inscrições: até 7 de agosto pelo site Objetiva Concursos

RS – Prefeitura de Erechim

São 19 vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para assistente social, engenheiro eletricista, médico, nutricionista, entre outras

Salário: até 16.123,61 reais

Inscrições: até 8 de agosto pelo site Objetivas

RS – Prefeitura de Porto Mauá

São 17 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para arquiteto, assistente social, engenheiro, dentista, enfermeiro, entre outras.

Salário: até 8.903,88 reais

Inscrições: até 9 de agosto pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura de Taquaral de Goiás

São 282 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 8 de agosto pelo site Aroeira

GO – Conselho Regional de Odontologia de Goiás

São 16 vagas de nível médio e superior.

Salário: 15.223,00 reais

Inscrições: até 18 de agosto pelo site IDIB

GO – Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás

São 275 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, analista jurídico, biomédico, entre outros.

Salário: até 8.211,82 reais

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

GO – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

São 289 vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para engenheiros (agrônomo, eletricista e mecânico), contadores, advogados.

Salário: até 8.514,45 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site Quadrix

MS – Prefeitura de Parnaíba

São 190 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Ao todo são 35 cargos disponíveis

Salário: até 7.058,54 reais

Inscrições: até 12 de agosto pelo site Nosso Rumo

DF – Comando da 11ª Região Militar do Exército

Há vagas de nível médio e superior para oficial técnico temporário, para médicos, farmacêutico, dentistas e veterinário, há vagas para sargento técnico temporário e também para cabo especialista temporário.

Salário: não informado

Inscrições: até 25 de julho pelo site do Comando da 11ª Região Militar

MT – Prefeitura de Campo Verde

São 150 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para arquiteto, bioquímico, contador, entre outros.

Salário: até 13.862,31 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site do KLC Concursos

MT – Prefeitura Municipal de Sapezal

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicopedagogo, nutricionista e médico clínico geral, entre outros.

Salário: até 17.650,63 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site do Instituto Brasil

MT- Prefeitura de Figueirópolis d’Oeste

São 15 vagas para os níveis . Há vagas para fiscal, psicólogo, entre outras. Veja o edital

Salário: 15.367,15 reais

Inscrições: até 1 de agosto pelo site da prefeitura de Figueirópolis

NORTE E NORDESTE

BA – Exército

São 23 vagas de nível superior para curso de formação de oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) e no curso de formação de capelães militares (CFCM).

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de agosto pelo site

CE- Prefeitura de Banabuiú

São 129 vagas para fundamental, médio e superior. Há vagas para enfermeiro, médico, pedagogo, nutricionista, psicólogo, entre outras.

Salário: até 13.150 reais

Inscrições: até 12 de agosto pelo site Consulpam

MA – Prefeitura de Açailândia

São 140 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para auditor fiscal, engenheiro, médico, professor, médico, auditor fiscal, fonoaudiólogo,

Salário: até 8.078,56 reais

Inscrições: até 13 de agosto pelo site Crescer Concursos

PB – Corpo de Bombeiros da Paraíba

São 10 vagas para nível médio para o cargo de Oficial do Quando de Oficiais Bombeiros Militar.

Salário: até 7.253,26 reais

Inscrições: até 24 de julho pelo site dos Bombeiros

PB – Polícia Militar da Paraíba

São 30 vagas de nível médio para o Curso de Formação de Oficiais PM 2020.

Salário: até 7.253,26 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site

PB – Prefeitura de Várzea

São 41 vagas para os níveis fundamental, técnico e superior e há oportunidades para assistente social, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, entre outras.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 22 de agosto pelo site Educa PB

PI – Prefeitura de Jaicós

São 71 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 26 de julho pelo site AV Moreira

PE – Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde

São 88 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, médico, assistente social, entre outros.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 29 de julho pelo site IDHTEC

PE – Prefeitura de Vitória de Santo Antão

São 649 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para advogados, farmacêutico, enfermeiro, médico em diversas especialidades, nutricionista.

Salário: até 8,5 mil reais

Inscrições: até 12 de agosto IDH Tec

PA- Prefeitura Magalhães Barata

São 344 oportunidades para todos os níveis. Há vagas para médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, entre outras.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo PA Concursos

RO – Tribunal de Justiça de Rondônia

São 5 vagas de para Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Uma vaga é reservada para pessoas com deficiência e uma a candidatos negros.

Salário: até 28.884,20 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site da Vunesp

AC – Prefeitura de Bujari

São 50 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.Há vags para farmacêutico, enfermeiro, cirurgião dentista.

Salário: até 7,5 mil reais

Inscrições: até 2 de agosto pelo site da prefeitura de Bujari

