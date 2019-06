Se existe um segredo para fazer uma ótima estreia no novo emprego, a orientação é esta aqui: preocupe-se menos em parecer e mais em ser. “A consistência vale mais do que qualquer truque para causar uma boa impressão”, diz a coach de carreira Juliana Carelli, de Campinas (SP).

Ainda mais nos primeiros dias de trabalho, quando muitas das atenções estão voltadas ao novato. “É instintivo: tomamos a decisão de gostar ou não de algo ou alguém a partir do nosso julgamento, que é imediato.

Por isso, é melhor ‘ir bem’ logo de cara”, afirma o consultor de carreira Emerson Weslei Dias, de São Paulo. A seguir, especialistas revelam alguns caminhos viáveis.

Demonstre interesse

Converse com seu chefe para saber o que ele espera do seu trabalho neste primeiro momento. “Com isso, você mantém um alinhamento de expectativas e não fica perguntando sempre o que fazer”, afirma Juliana. Também faça questionamentos sobre a empresa, tanto para o gestor quanto para os colegas. Isso demonstra que você está preocupado em conhecer os processos, para poder acrescentar.

Chegue cedo

Mesmo no caso de empresas com horários flexíveis, o ideal é estar presente no início da jornada. “Essa é uma forma de mostrar o quanto você está empolgado com o novo desafio”, afirma a consultora de gestão de pessoas Cláudia Vergara, de Porto Alegre. “Também não é conveniente sair mais cedo na primeira semana para ir a compromissos pessoais.”

Tenha cuidado redobrado com as entregas

O cumprimento de prazos, a qualidade do trabalho e o nível de comprometimento devem ser impecáveis, pois esses são os primeiros sinais de como o profissional lida com essas responsabilidades, afirma Deyzi Weber, gerente corporativa de RH da ICH Administradora de hotéis.

Integre-se

Esteja aberto e receptivo para, verdadeiramente, conhecer as pessoas, mostrar-se, estabelecer vínculos e relações de confiança – em todos os níveis de hierarquia. “Ofereça ajuda quando possível e esteja disponível ao grupo”, diz Juliana Carelli. A consultora Claudia Vergara ressalta ainda a importância de estar aberto à nova cultura, sem julgamentos precipitados.

“É preciso tempo para conhecer a organização e entender a rotina e as pessoas”. Essa abertura é importante para que o profissional não crie barreiras que impeçam a completa integração aos novos valores e propósitos.

Observe

Fique atento à forma como as pessoas se vestem e se comportam e coloque- se no papel de bom ouvinte, em vez de querer impressionar e mostrar tudo o que você sabe. “Isso vai ajudar a reunir mais informações sobre como as coisas funcionam, para que você possa ser mais assertivo em seu trabalho e em suas colocações”, orienta Deyzi.

Não fale mal do antigo trabalho

É importante preservar a imagem do último emprego de forma respeitosa, mesmo que não tenha sido o trabalho dos sonhos. Fazer comparações entre empresas também pode causar atritos.

