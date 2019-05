55 concursos públicos para quem sonha em ganhar mais de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos público scom inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Ministério Público de São Paulo

São 80 vagas para promotor de justiça substituto. Para se candidatar, é preciso ter formação em direito e ter exercido atividade jurídica por, no mínimo, 3 anos.

Salário: até 24.818,71 reais

Inscrições: até 25 de abril pelo site do Ministério Público

SP – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS)

São 99 vagas médio, técnico e superior. Há vagas para médicos, enfermeiros, cirurgião dentista, educador físico.

Salário: até 14.583,37 reais

Inscrições: até 28 de abril pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Guarulhos

O concurso oferece oportunidades para cirurgião dentista (1 vaga), educador físico (3), enfermeiro (8), enfermeiro da família (4), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), nutricionista (2), psicólogo (2), assistente social (1), terapeuta ocupacional (1), farmacêutico (1) e médico veterinário (1).

Salário: até 6.108,31 reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site da Vunesp

SP – Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região

São 21 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Há vagas para analistas nas áreas de TI, marketing, comunicação, recursos humanos, entre outras.

Salário: até 6.552,34 reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Brotas

São 53 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, arquiteto, bibliotecário, entre outros.

Salário: até 12.373,69 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site Consulpam

SP – Prefeitura de Iaras

São 22 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, farmacêutico, nutricionista.

Salário: até 9.801,00 reais

Inscrições: até 12 de maio pelo site do Consep

SP – Prefeitura de Carapicuíba

São 154 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 13.383,80 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site RBO Concursos

SP – Prefeitura de Valinhos

São 149 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As carreiras com mais vagas são agente administrativo II (30 vagas), guarda civil (30 vagas, sendo 24 para homens e 6 para mulheres), técnico em enfermagem (10), assistente social (5), enfermeiro (5), psicólogo (4), pintor de obras (3), pedreiro (3), analista de TI (3) e professor de educação física (3).

Salário: até 8.428,68 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Capivari

São 32 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para Médicos, Veterinário, Odontólogo, Psicólogo, entre outros.

Salário: até 12.147,48 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site do Ibam-SP

SP – Universidade de São Paulo

Há três vagas de nível superior para professor na ESALQ

Salário: até 16.100,43 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da USP

MG – Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

São 30 vagas para defensor público.

Salário: até 22.158,82 reais

Inscrições: até 25 de abril pelo site Gestão Concursos

MG – Prefeitura de Nova Módica

São 67 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.500 reais

Inscrições: até 26 de abril pelo site Gestão Concurso

MG – Prefeitura de Itabirito

São 164 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 14.604,07 reais

Inscrições: até 3 de maio pelo site do Imam concursos

MG – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ – MG)

São 696 vagas de nível superior para cartórios em todo o estado.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de maio pelo site do Consulplan

MG – Prefeitura de Bela Vista de Minas

São 40 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 9.510,76 reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site Fundação Cefet

MG – Prefeitura de Passos

São 61 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para cuidador, enfermeiro, psiquiatra, entre outros.

Salário: até 10.182,58 reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site da prefeitura, confira o edital

MG – Prefeitura de Bela Vista de Minas

São 40 vagas para os níveis médio e superior.

Salário: até 9.510,76 reais

Inscrições: até 10 de maio pela página da Fundação Cefet Minas

MG – Prefeitura de Andrelândia

São 144 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para supervisor de ensino, médico e psicólogo educacional, entre outros.

Salário: até 10.175,29 reais

Inscrições: até 23 de maio pelo site IBGP Concursos

PR – Prefeitura de Santa Mariana

São 24 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, advogado, auditor fiscal tributário, entre outros.

Salário: até 6.381,93 reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site do Instituto Unifil

PR – Companhia Municipal de Habitação de Cascavel

São 15 vagas e de nível superior há oportunidades para arquiteto, assistente social, contador, engenheiro civil, gestor de recursos.

Salário: até 5.633,34 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site IPPEC

PR – Prefeitura de Balsa Nova

São 64 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico pediatra, médico neurologista, farmacêutico bioquímico, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 21 de maio pelo site Exatus PR

SC – Prefeitura de Salto Veloso

São 4 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 16.993,35 reais

Inscrições: até 29 de abril na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, confira mais informações no site da prefeitura

SC – Prefeitura de Criciúma

São 148 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, médico, contador geral, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 12.142,22 reais

Inscrições: até 1 de maio pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Santa Terezinha

São 53 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 16.709,61 reais

Inscrições: até 1 de maio pelo site do SCC Concursos

SC – Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás)

São 2 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 8.561,41 reais

Inscrições: até 3 de maio pelo site

SC – Câmara Municipal de Jardinópolis

São três vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assessor jurídico, tesoureiro e controlador interno.

Salário: até 5.995,51 reais

Inscrições: até 7 de maio pelo site do Sigma Concursos

SC – Prefeitura de Guaramirim

São 24 vagas para os níveis técnico e superior.

Salário: até 15.514,44 reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site Guaramirim

SC – Prefeitura de Biguaçu

São 37 vagas fundamental, médio e superior

Salário: 8.595,95 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site de Biguaçu

SC – Prefeitura de Campo Belo do Sul

São 45 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos e professores de várias áreas.

Salário: até 13.359,05 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site do Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Barra Bonita

São 7 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, orientador social, médico, entre outros.

Salário: até 9.866,08 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site do Ameosc

RS – Prefeitura de Tapejara

São 32 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para biólogo, fiscal tributário, médico, entre outros.

Salário: até 16.994,58 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Tupanci do Sul

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.245,17 reais

Inscrições: até 2 de maio pelos site do Objetiva Concursos

RS – Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul

São 3 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 7.029,07 reais

Inscrições: até 8 de maio pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Viadutos

São 12 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.369,35 reais

Inscrições: até 9 de maio pelo site Objetivas

RS – Prefeitura de Charrua

São sete vagas fundamental, médio e superior. Há vagas para auditor, médico, agentes, motorista, entre outras.

Salário: até 11.663,79 reais

Inscrições: até 12 de maio pelo site SC Concursos

RS – Prefeitura do Rio Pardo

São 48 vagas para os níveis fundamental e superior.

Salário: 5.843,49 reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site Objetivas

RS – Prefeitura de Nova Erechin

São 25 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 16.134,88 reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site IBAM – Concursos

CENTRO OESTE

MT – Prefeitura de Lucas do Rio Verde

São 6 vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para advogado e engenheiro

Salário: até 7.360,00 reais

Inscrições: até 13 de maio pelo site Método e Soluções

MT – Prefeitura de Poxoréu

São 87 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogados e engenheiros, entre outros.

Salário: até 13.140,53 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site do KLC Concursos

GO – Prefeitura de São João da Paraúna

São 34 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, fiscal de serviços urbanos, odontólogo, entre outros.

Salário: até 12.473,36 reais

Inscrições: até 12 de maio pelo site do Itame

NORTE E NORDESTE

PE – Prefeitura de Olinda

São 17 vagas de nível médio e superior para a área de saúde.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site da prefeitura

PE – Universidade Federal Rural de Pernambuco

São 20 vagas de nível superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 9 de maio pelo site da universidade

MA – Prefeitura de Tuntum

São 391 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, advogado, assistente social, entre outros.

Salário: até 11.655,51 reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site do Instituto Machado de Assis

BA – Prefeitura de Barreiras

São vagas de nível fundamental, médio e superior para analista ambiental, biomédico, advogado, entre outros.

Salário: até 6.094,16 reais

Inscrições: até 5 de maio pelo site do Idib

BA – Prefeitura de Angical

São 113 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, médicos entre outras.

Salário: até 6.598,70 reais

Inscrições: até 5 de maio pelo site Caetanno

BA – Prefeitura de Salvador

São 368 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para fiscal de serviços municipais, arquiteto, engenheiro civil, médico, engenheiro elétrico, entre outros.

Salário: até 10.902,39 reais

Inscrições: até 7 de maio pelo site da FGV Projetos

PB – Prefeitura de Princesa Isabel

São 222 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista de controle interno, assistente social, engenheiro ambiental, entre outros.

Salário: até 5.250,00 reais

Inscrições: até 3 de maio pelo site do Facet

PB – Prefeitura de Riachão do Poço

São 67 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para auxiliar de serviços gerais, eletricista, gari, pedreiro, servente de pedreiro, vigilante, agente comunitário de saúde, agente administrativo, atendente de farmácia, cuidador de criança, educador social, fiscal de tributos, monitor de creche, monitor de educação especial, técnico de higiene bucal, auditor de controle interno, enfermeiro, engenheiro civil, nutricionista, psicólogo e psicólogo educacional.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 4 de maio pelo site Advise

PB – Prefeitura de Santa Terezinha

São 93 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil e médico.

Salário: até 8.250,00 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site do Facet Concursos

PB – Prefeitura de Cuité

São 142 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 26 de maio pelo site de concursos da Universidade da Paraíba.

CE – Prefeitura de Cariré

São 58 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico auditor, analista de TI, médico, entre outros.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site do Consulpam

PI – Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios

São 349 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site Crescer Concursos

RO – Prefeitura Municipal de Jaru

São 111 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico veterinário, nutricionista, terapeuta ocupacional, arquiteto, engenheiro civil, biólogo, jornalista, entre outros.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site do Ibade

AM – Prefeitura de Ipixuna

São 153 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para nutricionista, engenheiro civil, veterinário, entre outros.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 13 de maio pelo site

TO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)

São 18 vagas de nível superior para carreira de professor em diversas áreas, como biologia, geografia e história.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site do IFTO