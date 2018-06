50 concursos públicos selecionam para salários de até R$ 26 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

A vaga, de nível superior, é para procurador de universidade assistente para formados em Direito inscritos na OAB. Confira o edital

Salário: 7.536,84 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Vunesp

SP – Câmara de Itaquaquecetuba

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior para auxiliar administrativo, contador, controlador interno, jornalista, procurador, oficial administrativo, recepcionista, servente-copeira, técnico em informática e vigia.

Salário: até 8.622,99 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Sorocaba

São 5 oportunidades para procurador do município. É preciso ser formado em Direito e ter inscrição na OAB –SP. Veja o edital

Salário: 7.917,45 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Santana de Parnaíba

São 7 vagas de nível técnico e superior. As oportunidades são para médicos de diversas especialidades e técnico em prótese odontológica.

Salário: até 12.052,78 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site do Instituto Mais

SP – Departamento de Água e Esgotos de Araraquara

São 13 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para os cargos de Analista em Biologia, Analista em Jornalismo, Engenheiro Civil, Analista em Gestão e Procurador Autárquico, entre outros.

Salário: até 6.312,11 reais

Inscrições: até 11 de junho pelo site da Consulpam

SP – Prefeitura de Barra do Turvo

São 119 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, enfermeiro, procurador, médicos, entre outros.

Salário: até 10.495,29 reais

Inscrições: até 13 de junho pelo site RBO concursos

SP – Prefeitura de Taquarivaí

São 22 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para auditor fiscal tributário, engenheiro civil, procurador jurídico, entre outros.

Salário: até 10.908,76 reais

Inscrições: até 17 de junho pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

São 22 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médicos de diversas especialidades, como acupunturista, endocrinologista e ginecologista.

Salário: até 9.386,91 reais

Inscrições: até 20 de junho pelo site da consultoria SHDias

SP – Prefeitura de Indaiatuba

São 334 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil e agrimensor, arquiteto, professores e médicos, entre outros.

Salário: até 5.250,72 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site do Instituto Brio

SP – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2)

São 320 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para técnico e analista judiciário de diversas especialidades.

Salário: até 11.006,83 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site da Fundação Carlos Chagas

SP – Prefeitura de Jundiaí

São 7 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para Assistente de Administrativo, Técnico de Enfermagem, Médico Clinico Geral (UBS), Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Infectologista, Médico Neurolista e Médico Reumatologista.

Salário: até 6.434,74 reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site Ibamsp

MG – Prefeitura de Lagoa da Prata

São 60 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, odontólogo.

Salário: 13.744,32 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site Gestão Concurso

MG – Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí

São 136 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.629,95 reais

Inscrições: até 14 de junho pelo site Objetivas

MG – Prefeitura de Vazante

São 361 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Que exigem nível superior são 139 vagas, dentre elas para: advogado, assistente social, arquiteto, biomédico, bioquímico, contador, enfermeiro, médico do trabalho, entre outras.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site Nosso Rumo

MG – Prefeitura de Maria da Fé

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos, terapeuta ocupacional, educador físico, entre outros.

Salário: até 9.700 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site W2 consultores

MG – Prefeitura de Passos

São 93 vagas na Secretaria Municipal de Saúde de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para médicos, terapeuta ocupacional, engenheiro, assistente social, entre outros.

Salário: até 7.235,31 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site da prefeitura

MG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais

São 120 vagas para bacharel em Direito para o cargo de Juiz de Direito Substituto.

Salário: 26.125,17 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site Consulplan

MG – Prefeitura de Guarda-Mor

São 205 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, psicólogos, profissionais de medicina, entre outros.

Salário: até 11.443,95 reais

Inscrições: até 29 de junho pelo site Nosso Rumo

MG – Prefeitura de Vermelho Novo

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico clínico geral, professor de inglês, assistente social, entre outros.

Salário: até 7.300 reais

Inscrições: até 3 de julho pelo site da Máxima Auditoria

MG – Prefeitura de Braúnas

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos, auxiliar administrativo e auxiliar de biblioteca escolar, entre outros.

Salário: até 15.784 reais

Inscrições: até 5 de julho pelo site do Seap Concursos

MG – PBH Ativos

São 12 vagas para nível médio e superior em Belo Horizonte. Há oportunidades para técnico administrativo, analista administrativo financeiro, analista contábil e analista jurídico.

Salário: até 5.775 reais

Inscrições: até 6 de julho no site da IBGP

MG – Prefeitura de Juiz de Fora

São 94 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades na área de saúde, como para médico e cirurgião dentista.

Salário: até 11.293,86 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site da AOCP

PR – Prefeitura de Campo do Tenente

São 23 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, arquiteto, médico veterinário, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico clínico geral, professor, psicólogo, entre outras.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 10 de junho pelo site SC Concursos

PR – Prefeitura de Renascença

São 11 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor de educação infantil, médico, farmacêutico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 14.101,29 reais

Inscrições: até 12 de junho pelo site do Instituto Saber

SC – Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

São 26 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro eletricista, engenheiro civil, arquiteto, entre outros.

Salário: até 6.156,63 reais

Inscrições: até 6 de junho pelo site da FGV projetos

SC – Prefeitura de Biguaçu

São 10 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades nas áreas de administração, educação e saúde.

Salário: até 6.605,85 reais

Inscrições: até 6 de junho pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Tunápolis

São 9 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para agente administrativo, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 17.998 reais

Inscrições: até 13 de junho pelo site AMEOSC

SC – Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso

São 38 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, fisioterapeuta, assistente social, entre outros.

Salário: até 8.506,13 reais

Inscrições: até 17 de junho pelo site Alternative Concursos

SC – Prefeitura de Lindóia do Sul

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para contador, enfermeiro, médico, nutricionista, professor, psicólogo, entre outras.

Salário: até 16.049,17 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site da Conscam

SC – Prefeitura de São Bernardino

São 13 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, médico veterinário, fisioterapeuta, farmacêutico, supervisor educacional, professor, mecânico.

Salário: até 13.971,25 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site pelo site NBS Provas

RS – Prefeitura de São João da Urtiga

São 3 vagas para nível fundamental e superior. Uma das vagas é para atendente de creche e as outra duas para médico familiar.

Salário: até 14.887,36 reais

Inscrições: até 12 de junho pelo site Aprender

RS – Prefeitura de Gravataí

São 58 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Que exigem diploma superior são 12 oportunidades e professores em diversas áreas estão entre os profissionais requisitados.

Salário: 12.497,88 reais

Inscrições: até 15 de junho pelo site Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Paulo Bento

São 11 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal tributário, médico, professor, entre outros.

Salário: até 8.738,05 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site NBS

RS – Prefeitura de Caibaté

A prova seleciona para 13 vagas de nível fundamental, médio e superior. Os cargos são professores, assistente social, médico, entre outros.

Salário: até 11.098, 25 reais

Inscrições: até 29 de junho pelo site do Instituto Excelência

RS – Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul

São 18 vagas para o cargo de auditor público externo, é necessário nível superior em Administração Pública ou de Empresas, Ciências Econômicas ou Ciências Jurídicas e Sociais (Direito).

Salário: até 16.396,06 reais

Inscrições: até 6 de julho pelo site da Fundação Carlos Chagas

CENTRO OESTE

MT – Prefeitura de Comodoro

São 65 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, ouvidor, fiscal de contrato, entre outros.

Salário: até 6.359,35 reais

Inscrições: até 17 de junho pelo site da ACPI

MS – Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul

São 438 vagas de nível médio e superior. São 388 oportunidades para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino.

Salário: até 7.089,13 reais (oficial depois do curso de formação.)

Inscrições: 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

MS – Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

São 438 vagas para nível médio e superior de escolaridade para oficiais e soldados.

Salário: até 7.089,13 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

MS – Prefeitura de Antonio João

São 118 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidade para advogado, contador, enfermeiro, pedagogo e professor de diversas áreas.

Salário: até 10.692,74 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site da Fapec

MS – Prefeitura de Nova Andradina

São 223 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos de diversas especialidades, pedagogo, arquiteto, contador, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 13.143,47 reais

Inscrições: até 5 de julho pelo site da Fapec

NORTE E NORDESTE

BA – Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia (CORE – BA)

São 11 vagas para nível fundamental, médio e superior para as cidades de Juazeiro, Barreiras e Salvador.

Salário: até 5.676 reais

Inscrições: até 11 de junho pelo site Dedalus

BA – Prefeitura de Camaçari

São 62 vagas na Secretaria Municipal de Saúde. Há oportunidades para médicos de diversas especialidades, como alergologista, urologista e anestesista.

Salário: até 9.558,34 reais

Inscrições: até 11 de junho pelo site da prefeitura

BA – Prefeitura de Itagimirim

São 79 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, assistente social, psicólogo, entre outros.

Salário: até 6.500 reais

Inscrições: até 24 de junho pelo site da MSM consultoria

CE – Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos

São 40 vagas de nível superior.

Salário: 7.924,58 reais

Inscrições: até 6 de junho pelo site da UECE

CE – Prefeitura de Itapiúna

São 104 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, técnico em radiologia e médico.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 15 de junho pelo site Consulpam

AM – Prefeitura de Manacapuru

São 1.075 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, biólogo, zootecnista, auditor, biomédico, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site do Instituto Merkabah

RO – Assembleia Legislativa de Rondônia

São 110 vagas para nível médio e superior de assistente legislativo, analista legislativo e consultor legislativo.

Salário: até 18.713,03 reais

Inscrições: até 4 de julho pelo site da FGV projetos

RN – Prefeitura de Santana do Matos

São 71 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, advogado, professor de música, entre outros.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 17 de junho pelo site da Funcern

RN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

São 10 vagas para professor do Magistério Superior com dedicação exclusiva. As oportunidades são para os departamentos de Física, Letras, Ciências e Tecnologia, Fisioterapia, História, Educação, Geografia, entre outros.

Salário: até 10.043,67 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site SIGRH

PE – Prefeitura de Betânia

São 17 vagas para médicos plantonistas, cardiologista, obstetra, pediatra e ortopedista.

Salário: até 7.700 reais

Inscrições: até 14 de junho presencialmente na sede da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Betânia. Leia mais no site da prefeitura.