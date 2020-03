5 empresas que estão contratando apesar da crise

A paralisação da economia, resultante do isolamento para conter o avanço do novo coronavírus, está deixando os trabalhadores apreensivos. A expectativa é de uma forte queda no PIB brasileiro no próximo trimestre, que pode resultar em um aumento do desemprego.

O governo já anunciou medidas de auxílio e proteção ao emprego que somam 199 bilhões de reais, o equivalente a 2,7% do PIB. Mas, economistas dizem que é preciso mais. A Alemanha, por exemplo, criou um pacote de estímulos equivalente a 30% do PIB.

Para algumas empresas, no entanto, as previsões negativas não são motivo para interromper os planos de contratação. Essas cinco companhias, por exemplo, possuem mais de 300 vagas disponíveis e estão adaptando seus processos seletivos para os tempos de quarentena.

Conheça as vagas e veja como se candidatar:

Penske Logistics

A operadora logística americana está com 61 vagas para o setor de operações, além de duas nas áreas comercial e de projetos. Para se candidatar, é preciso acessar o site https://penske.pandape.com.br

DIA

A rede de supermercados abriu 125 vagas temporárias de operador de loja para manter a operação em funcionamento durante a quarentena. É preciso ter ensino médio completo. Os interessados devem acessar a plataforma 99Jobs e se inscrever: https://www.99jobs.com/dia-brasil/jobs/80137

Looke

A plataforma de streaming está reforçando o time para dar conta do aumento da demanda em tempos de quarentena. Por isso, procura oito desenvolvedores. Interessados devem enviar e-mail para vagaslooke@looke.com.br.

Desenvolvedor (a) Back-end Sênior – 3 vagas

Desenvolvedor (a) Full Stack – 2 vagas

Desenvolvedor (a) Front-end Pleno – 1 vaga

Desenvolvedor (a) Android Sênior – 1 vaga

Desenvolvedor (a) iOS Sênior – 1 vaga

Mars

A fabricante dos chocolates M&M, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 123 vagas, em diversas áreas. As inscrições são feitas pelo site https://careers.mars.com/br/pt. Por conta da quarentena, a empresa está realizando as entrevistas online, por videoconferência.

Digio

A plataforma digital de serviços financeiros, que já contava com um processo seletivo digitalizado, eliminou completamente a necessidade de contato físico. O candidato faz todo o processo de casa e, inclusive, conhece a empresa por meio de um tour virtual que utiliza a tecnologia de realidade aumentada. A fintech busca 20 profissionais, com diversos níveis de experiência, de estagiário a gerente. Inscrições pelo site https://digio.gupy.io/.