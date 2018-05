5 documentários da Netflix que deveriam ser obrigatórios no “currículo”

São Paulo – Para um chef de cozinha, ganhar estrelas no Guia Michelin é chegar ao topo de carreira, ou bem perto dele. A classificação é considerada uma das mais importantes para restaurantes. Só entra para o “panteão” da gastronomia mundial, quem consegue, obviamente, se destacar no campo dos sabores, combinações e cardápios.

A receita do sucesso de chefs de restaurantes renomados está no cardápio da Netflix, no documentário “Chefs Table”, ideal para inspirar quem tem fome de sucesso não só na cozinha, mas em qualquer carreira, segundo Rodrigo Vianna, CEO da Mappit, consultoria que conecta profissionais em começo de carreira a empresas.

Além desse documentário, o executivo diz ser possível extrair ensinamentos valiosos de mais quatro títulos disponíveis no serviço de streaming. As lições, diz Vianna, prometem ser fonte de inspiração para gregos e troianos: úteis para quem está começando a carreira, repensando a trajetória profissional ou ainda passando por momentos difíceis no trabalho.

Mas se ele tivesse que indicar apenas um, seria, de fato, o “Chefs Table”, pela sua amplitude. “Mostra um panorama sobre como alcançar o sucesso na carreira evidenciando todas as fases da profissão”, diz.

Os outros títulos indicados são menos generalistas e abordam pontos mais específicos da vida profissional, como por exemplo, transição de carreira ou trabalho sob pressão. Confira:

Chefs Table

A série documental da Netflix tem três temporadas com seis episódios. Em cada episódio, a história e a cozinha como arte de um renomeado chef são apresentadas.

De acordo com Vianna, o documentário, ao mostrar toda a trajetória do profissional reforça competências necessárias para quem quer crescer na carreira.

“É possível traçar uma relação sobre como a dedicação de começo da carreira é um aspecto diferencial para o profissional chegar no nível em que está atualmente”, diz.

Esforço, dedicação, comprometimento, entusiasmo e liderança, importantes a todos os profissionais independentemente do campo de atuação, se repetem nos perfis dos chefs.

Vianna também indica que as pessoas prestem atenção à relação entre a vida pessoal e profissional e à maneira como esses chefes buscam inspiração para evoluir e se destacar na gastronomia.

Os principais aprendizados para a carreira extraídos de Chefs Table, de acordo com o especialista, são:

Como dar o seu melhor para alcançar o sucesso;

Como trazer aprendizados da vida pessoal para aprimorar a trajetória profissional;

Como ser original e autêntico podem te diferenciar

The Final Year

Registro do último ano da gestão de Barack Obama como presidente dos EUA, o documentário mostra suas últimas viagens como chefe de Estado. A partir do retrato da política externa da gestão Obama, o título revela a preparação de ações definitivas do fim do governo.

“Uma das principais mensagens do documentário é a importância de encerrar ciclos e deixar legados”, diz segundo Rodrigo Vianna, CEO da Mappit.

Um dos grandes desafios de Obama que aparecem no documentário é o planejamento e a execução diante da pressão de um prazo.

Comum na vida de muita gente, essa situação exige maturidade e resiliência. Aos profissionais em mudança de emprego voluntária ou involuntária, a lição que Obama deixa é sobre a importância da construção de imagem positiva.

Apesar de ser o menos indicado para quem está dando os primeiros passos na carreira, ainda assim a lição é interessante para quem está nessa fase da vida. “É possível vincular o documentário ao início de carreira com a mensagem transmitida: é importante sempre dar o seu melhor, independentemente do local onde está atuando”, diz.

Os principais aprendizados da série de acordo com o especialista:

Como encerrar um ciclo e deixar um legado;

Como lidar com um ambiente de pressão.

On Yoga: Arquitetura da Paz

A jornada do fotógrafo Michael O’Neil no campo da yoga por uma década para tentar curar uma lesão que poderia acabar com sua carreira na fotografia é o tema desse documentário.

No foco das lentes, um profissional de sucesso que, ao encontrar um obstáculo físico, para desenvolver seu trabalho não desiste e vai atrás de soluções.

Apenas o ato de procurar alternativas traz ganhos essenciais: “nos ajuda a abrir a cabeça e enxergar coisas além, que nos ajudarão a encontrar soluções”, diz Vianna.

Os principais aprendizados apontados por Vianna são:

Nunca desista dos seus sonhos;

A busca por válvulas de escape externas te ajuda a enfrentar um obstáculo.

Gun Runners

Dois ex-guerreiros tribais quenianos e ladrões de gado trocam suas armas pelos tênis de corrida, em programa de anistia, e se transformam em corredores de maratona.

“O documentário borda uma transformação de vida como um todo”, diz Vianna. A lição extraída da história desses dois homens é da responsabilidade individual pelas escolhas profissionais.

“Nós precisamos cavar oportunidades, estarmos sempre nos desenvolvendo e pensar o que queremos para o futuro no curto, médio e longo prazo”, afirma.

Os principais ensinamentos do título são:

Você define seu futuro;

Como enxergar uma oportunidade quando tudo parece estar errado.

Restless Creature

Uma lesão no quadril é prenúncio do fim da carreira bem-sucedida nos palcos de Wendy Whelan uma das bailarinas mais elogiadas da contemporaneidade.

A exigência de uma cirurgia decreta o fim da longevidade da sua dança como profissão, mas ela, que chegou a dizer que se não dançar prefere morrer, tenta não se abalar emocionalmente. Seu objetivo? Reinventar-se para continuar fazendo o que tanto ama, ainda que longe dos palcos.

O documentário promete boa dose de inspiração especialmente para quem está em transição de carreira – forçada ou não -, segundo Vianna. “Ela viu uma nova oportunidade e decidiu mudar de carreira sem precisar desistir de fazer o que mais ama na vida”, diz.

Mas há aqui uma mensagem universal, segundo ele: “adaptação frente a obstáculos que surgem, um ensinamento muito relevante para qualquer fase na carreira de um profissional”, diz.

O especialista diz que são duas principais lições do documentário:

Às vezes, reinventar-se é necessário;

Nunca é tarde demais.