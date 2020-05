5 dicas para reduzir o tempo em frente de telas durante o home office

A pandemia do novo coronavírus mudou os hábitos das pessoas ao redor do mundo. Ao passar mais tempo em casa, seja por trabalho ou entretenimento, a tendência é aumentar o tempo gasto em frente as telas de computadores e smartphones.

Isso acontece também porque não há mais tempo de deslocamento ou mesmo de interação presencial com os colegas de trabalho.

As videochamadas, por exemplo, aumentam a necessidade de concentração, fadiga muscular e ocular. Mas alguns hábitos simples podem mudar a rotina e ajudar a descansar ao longo do dia, como indica a coach de gerenciamento de tempo Elizabeth Grace Saunders.

1. Faça videochamadas somente se necessário

As videochamdas estão em alta, mas nem sempre são necessárias. Opte por ligações, ou mesmo pelo compartilhamento de documentos por e-mail. Só porque você pode usar o vídeo, não significa que deveria fazê-lo o tempo todo.

2. Dê tempo ao tempo

É importante criar uma rotina e nela definir o tempo que você não estará disponível para reuniões. Assim é possível deixar mais claro os períodos que obrigatóriamente estará em frente de telas e reagendar as demais atividades.

3. Seja analógico

Procure maneiras de fazer algo analogicamente. Por exemplo, anote os planejamentos e as atividades no papel ao invés de no computador. Sempre que puder escolha uma opção física. Isso pode, inclusive, ajudar na criatividade.

4. Ande o quanto puder

Para combater o cansaço causado pela rigidez na frente do computador, mova-se o máximo que conseguir. Se no trabalho você caminha para pegar um café ou ir ao banheiro, por exemplo, é importante fazer o mesmo em casa. Considere levantar e caminhar também enquanto usa o telefone, caso não precise anotar nada.

5. Uma coisa de cada vez

Uma dica que ajuda a ficar mais distante das telas é não fazer duas coisas ao mesmo tempo, como almoçar na frente do computador ou da televisão. Praticar atividade física depois do horário de trabalho, sem a presença de telas, também é uma forma eficaz de se desligar.