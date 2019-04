5 destinos pouco óbvios para aprender inglês, espanhol ou francês

São Paulo – Começa nesta quinta-feira, 18, a websérie produzida pelo Estudar Fora, em parceira com EXAME, sobre países para quem quer intercâmbio.

Ao longo das próximas semanas, a equipe do portal especializado em oportunidades de estudo e trabalho no exterior, vai indicar destinos ao redor do mundo que se destacam para diferentes modalidades de intercâmbio: idiomas, trabalho, voluntariado entre outras.

Neste primeiro vídeo, Gustavo Sumares, apresenta opções para quem está pensando em fazer intercâmbio para estudar inglês, espanhol e francês para acelerar o ritmo de evolução na aprendizagem desses idiomas.

Estudar em Auckland, na Nova Zelândia, onde não é preciso visto para quem vai ficar menos de três meses, ou na ilha de Malta, um lugar bem alternativo para quem quer estudar inglês e também não exige visto para quem fica até 3 meses são algumas das sugestões.

Córdoba, na Argentina, é um destino interessante para quem quer estudar espanhol sem nem precisar tirar passaporte, já que é possível entrar no país vizinho usando apenas o RG. E aos interessados em falar francês, a indicação é Lyon, uma cidade conhecida pela qualidade da gastronomia e que respira história e não é tão procurada quanto a capital Paris.

Aperte o play e comece a planejar o seu roteiro de intercâmbio para aprender inglês, espanhol ou francês: