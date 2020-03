5 cursos online gratuitos para desenvolver a carreira durante a quarentena

Quem está em isolamento dentro de casa para evitar o contágio pelo novo coronavírus pode aproveitar seu tempo para desenvolver novas habilidades.

Com as instituições de ensino fechadas, o caminho é procurar por cursos online para aprender durante o período. O ensino online não é uma novidade na área de educação, com diversas plataformas oferecendo conteúdos nas mais diversas áreas.

No entanto, o modelo de educação a distância deve conquistar mais pessoas nas próximas semanas, seja por necessidade ou por tédio. Alguns sites liberaram conteúdos de qualidade gratuitamente por conta da pandemia. Mas em quais cursos é melhor investir seu tempo?

Para ajudar na escolha, Andre Portilho, Head da Exame. academy (no instagram, @anportilho), novo braço de educação da Exame, fez uma seleção de cinco cursos grauitos recomendados. Confira:

1 – Ciência de Dados – Harvard

Esse é um certificado profissional completo oferecido pela plataforma online de Harvard. É composto por nove módulos que cobrem de Probabilidade até “Machine Learning”. O programa é em inglês e tem a opção de emissão de certificado de Harvard ao final por 250 dólares.

2 – O Futuro do Marketing e da Publicidade – Cria School

Curso da Cria School voltado para profissionais de marketing e comunicação que queiram dar uma guinada na carreira. São três aulas online ministradas por Isadora Clark, Head de Branding da “The Blackhaus Branding”, mais uma live com Rapha Avellar, CEO da Avellar Midia e Fernanda Belfort, fundadora da SprintTM e da Tribo De Marketing. Tem início no dia 23 de março.

3 – Empatia – Descola

Curso da Descola, uma escola de inovação on-line que oferece cursos de Criatividade, Negócios e Tecnologia. Empatia é uma das habilidades fundamentais no mundo atual, onde é cada vez mais importante entender seus clientes e colaboradores. São duas horas de curso em vídeo mais leituras complementares.

4 – O Fim da Filosofia – Casa do Saber

Curso da Casa do Saber com Clóvis de Barros Filho, doutor em ciências da comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. São três horas e meia onde o professor discute temas como moral e o significado da vida.

5 – Trabalho Remoto: Colaboração, foco e produtividade – LinkedIn

Trilha de cursos com mais de 10 horas de conteúdo divididos em 10 tópicos e oferecido pelo LinkedIn Learning. Fala de temas como Gestão de Equipes Virtuais, Delegação de Tarefas, Como Conduzir Reuniões Produtivas, etc. Material super necessário para os tempos atuais.

