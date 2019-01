5 cursos online gratuitos de idiomas que você pode fazer no tempo livre

Descansar durante as férias é importante! Mas se bater aquele tédio, sempre dá para ocupar o tempo com algo produtivo. E cursos online gratuitos de idiomas são uma excelente opção, nesse caso, para quem deseja estudar fora no futuro. Graças à flexibilidade de tempo e horário que eles oferecem, é possível estudar mesmo durante as férias — um período no qual cursos tradicionais não estariam disponíveis.

E, felizmente, há diversas opções de cursos de idiomas que podem ser feitos pela internet, sem nenhum custo. Abaixo, separamos cinco cursos online gratuitos de idiomas para quem quer aproveitar o período da virada do ano para dar uma melhorada em seu inglês ou espanhol. Confira!

O inglês é uma das línguas mais importantes para a carreira e para a vida estudantil, e o próprio Ministério da Educação (MEC) oferece um curso de inglês gratuito online. Ele se chama My English Online, e está disponível para alunos, professores e servidores de instituições de ensino associadas ao programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) do MEC. O curso tem cinco níveis diferentes, o último dos quais prepara o aluno para testes de certificado como o CAE e o TOEFL.

Para quem pretende estudar fora do Brasil, não basta saber ler em inglês: é necessário também conseguir escrever nessa língua. E a Unesp oferece um curso online gratuito justamente para quem quer melhorar suas habilidades de escrita em inglês. Ele aborda temas como gêneros de discurso e aspectos sociais do uso da língua, além de falar de estratégias de produção textual. Trata-se de um programa sem tutoria ou certificação, mas com material didático interessante para quem quer exercitar a escrita sem custo.

A USP oferece um conjunto gratuito de vídeos, apostilas e outros materiais didáticos para quem deseja aprender italiano. Não se trata propriamente de um curso EaD, já que não há matrícula, avaliações ou tutores. No entanto, para quem deseja ter um primeiro contato com a língua, é um material bem interessante e acessível. Cada aula é dividida em duas partes: na primeira, há uma história de um aluno brasileiro que estuda na Itália, por meio da qual são exploradas as diferenças linguísticas e culturais entre os dois países; a segunda consiste em uma entrevista em italiano, cuja transcrição pode ser acompanhada em um arquivo pdf.

Um curso oferecido pela “Escola do Trabalhador”, do Ministério do Trabalho, de espanhol aplicado a ambientes de trabalho. Embora ele seja mais voltado para as áreas de turismo, hospitalidade e lazer, ainda é um material legal para quem quer começar a estudar espanhol sem ter nenhum custo. Por ser um curso online, ele exige um computador ou celular com acesso à internet; por outro lado, ele não tem prazo delimitado para sua realização, permitindo que o aluno estude em seu próprio ritmo.

A plataforma Prime Cursos tem uma seleção de aulas de idiomas online, e todo o conteúdo delas pode ser acessado gratuitamente. Para inglês, há cursos de nível básico e intermediário, além de um curso dedicado à gramática da língua. Para espanhol, estão disponíveis cursos de nível iniciante e intermediário. Finalmente, há ainda um curso de alemão de nível básico.