49 concursos públicos selecionam para pagar até R$27 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Petrobras

O concurso oferece 111 vagas imediatas e 555 oportunidades para formação de cadastro reserva destinadas a profissionais de nível médio e superior.

As vagas efetivas são para os seguintes profissionais: enfermeiro do trabalho júnior; engenheiro de equipamentos júnior de elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica; engenheiro de meio ambiente júnior; engenheiro de petróleo júnior; engenheiro de processamento júnior; engenheiro de segurança júnior; engenheiro naval júnior; geofísico júnior – física e geologia; geólogo júnior; médico do trabalho júnior; químico de petróleo júnior; técnico de administração e controle júnior; comercialização e logística júnior; exploração de petróleo júnior – geologia; inspeção de equipamentos e instalações júnior; logística de transporte júnior – controle; logística de transporte júnior – operação; manutenção júnior – instrumentação; segurança júnior; suprimento de bens e serviços júnior – administração; suprimento de bens e serviços júnior – mecânica; químico de petróleo júnior.

Os aprovados vão trabalhar no polo nacional e dos estados de Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia, além das cidades de Macaé, Santos e Vitória.

Salário: de 3.745,32 a 10.726,45 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site da Cesgranrio

Transpetro

Há 156 oportunidades no total, das quais 53 são para cargos de nível médio e 103 são para nível superior, além da formação de cadastro de reserva. As vagas de nível superior são para os cargos de administrador, advogado, analista de comercialização e logística, analista de sistemas, analista financeiro, contador, economista, enfermeiro do trabalho, engenheiro, médico do trabalho, profissional de comunicação e profissional de meio ambiente. Já as vagas de nível médio são destinadas aos cargos de técnico ambiental, técnico de administração e controle, técnico de faixa de dutos, técnico de inspeção de equipamentos e instalações, técnico de operação, técnico de manutenção e técnico de suprimento de bens e serviços.

Todas as vagas são para profissionais de nível júnior, e não requerem comprovação de experiência prévia. Os convocados poderão atuar em 12 estados, a depender do cargo e polo de trabalho indicado (Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou São Paulo).

Salário: de 3.745,32 a 9.955,44 reais

Inscrições: até 7 de março pelo site da Cesgranrio

SUL E SUDESTE –

SP- Prefeitura de Onda Verde

Há 43 vagas para os níveis alfabetizado, médio e superior, médio. Entre outros profissionais, podem se candidatar enfermeiros, farmacêuticos e médicos.

Salário: até 8,774 reais

Inscrições: até 25 de fevereiro pelo site da Consesp

SP – Câmara Municipal de Pedro de Toledo

São quatro vagas para os níveis fundamental, médio e superior. De nível superior a vaga é para procurador jurídico.

Salário: até 6.402,82 reais

Inscrições: até 26 de fevereiro pelo site da consultoria SETA

SP – Prefeitura de Mairiporã

São 163 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas de nível superior para engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro do trabalho.

Salário: 6.506,96 reais

Inscrições: até 26 de fevereiro pelo site do Instituto Mais.

SP- Câmara Municipal de Itapecerica da Serra

São oito oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Assistente de comunicação, contador, ouvidor, tesoureiro, entre outros, são alguns dos profissionais que encontram oportunidades nesse certame.

Salário: até 5.451,47 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site RHS Consult

SP – Prefeitura de Sete Barras

O concurso oferece 121 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental, inclusive para dentista, enfermeiro, médico, entre outros profissionais.

Salário: até 9,135.80 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da RBO

SP – Instituto Nacional de Ciência da Saúde (INCS)

As oportunidades são para cadastro de reserva e há vagas para médico, enfermeiro, auxiliar administrativo, técnico entre outros, para trabalhar em São José dos Campos (SP).

Salário: até 5,2 mil reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site Moura Melo

SP – Prefeitura de Dois Córregos

São 35 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Tem oportunidade para engenheiro civil, farmacêutico, médico em diversas especialidades,

Salário: 10.291,31 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site Conscam

SP – Prefeitura de Itupeva

São 10 vagas de nível superior para médicos em diversas especialidades.

Salário: até 7.277,43 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site SH Dias

SP – Prefeitura de Juquiá

Há 12 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental, inclusive para enfermeiro, médico e procurador jurídico.

Salário: até 6,833.27 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site da RBO

SP – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A

São 20 vagas de nível superior para engenheiro nuclear para o estado de São Paulo. Confira o edital

Salário: 7.114,22 reais

Inscrições: até 20 de março o candidato poderá se inscrever pessoalmente (ou por representante autorizado) em São Paulo (Av. Eusébio Matoso, 1.375 – 3º andar – Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05423-180) ou no Rio de Janeiro (Rua Conselheiro Saraiva, 8 – 3º andar – CEP 20091-030, Rio de Janeiro – RJ), das 10h às 12h e das 14h às 16h..

SP – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato

São 46 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, entre outros.

Salário: até 11.434,19 reais

Inscrições: 23 de março pelo site do Instituto Mais

RJ – Universidade Federal Fluminense

São 39 vagas de nível superior para carreira de professor em 35 áreas. Veja a informação no Diário Oficial

Salário: 9.585,67 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da UFF

RJ – Prefeitura de Niterói

São 30 vagas de nível superior para analista de políticas públicas e para auditor municipal de controle interno.

Salário: até 5,5 mil reais

Inscrições: até 12 de março pelo site da FGV Projetos

RJ – Ministério Público do Rio de Janeiro

São 35 vagas para promotor.

Salário: até 27.500, 16 reais

Inscrições: até 6 de abril pelo site do MPRJ

MG- Prefeitura de Pará de Minas

São 283 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidade para assistente social, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, médico, odontólogo, psicólogo, entre outras.

Salário: até 10.879,51 reais

Inscrições: até 23 de fevereiro pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Cabeceira Grande

São 64 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas de cadastro de reserva para administrador, assistente social, cirurgião dentista, especialista em educação básica, procurador, contador e vagas imediatas para engenheiro civil, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, nutricionista.

Salário: até 10.938 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site FGR Concursos

MG – Companhia Energética de Minas Gerais

São 108 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiros, geólogos, técnicos em diversas áreas, entre outras.

Salário: até 7.965 reais

Inscrições: até 12 de março pelos site Fumarc

PR – Prefeitura de Vera Cruz do Oeste

O concurso oferece 52 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior, inclusive para enfermeiro, farmacêutico, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 22 de fevereiro pelo site da Fafipa

PR – Prefeitura de Colombo

Há 25 oportunidades para nível superior. Os cargos disponíveis são de médico de atenção especializada em psiquiatria, médico de atenção especializada em infectologia, médico generalista 20 horas e médico generalista ESF.

Salário: até 12,325.35 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, Rua XV de Novembro, 213, 3º andar, Bairro Centro – Colombo – PR, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h horas e das 13h às 17h. Mais informações pelos telefones (41) 3656-3606/3656-7112/3656-3697

PR – Câmara Municipal de Cambé

O concurso oferece 15 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental, inclusive para advogado e contador.

Salário: até 9,122.50 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Cops

PR – Prefeitura de Lidianópolis

Há 21 oportunidades para todos os níveis, inclusive para médico, contador e veterinário.

Salário: até 7,579.54 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Concursos FAU

SC – Prefeitura de Timbó Grande

Há 91 vagas para todos os níveis, inclusive para enfermeiro, médico clínico geral, psicólogo, entre outros.

Salário: até 14,321.89 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site do Ibam

SC- Prefeitura de Princesa

São 10 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 14.095,41 reais

Inscrições: até 8 de março pelo site AMEOSC

SC – Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina

O concurso oferece 8 vagas para os níveis superior e médio, inclusive para médico fiscal e secretária executiva.

Salário: até 14,509.42 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site do concurso

SC – Prefeitura de Painel

São 14 para os níveis fundamental, médio e superior. Confira o edital

Salário: até 16,098.77 reais

Inscrições: até 16 de março pelo site do IOBV

RS – Prefeitura de Nova Candelária

São 11 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para: agente administrativo, agente comunitário de saúde, atendente de creche, contador, fiscal ambiental e sanitário, médico, médico ginecologista/ obstetra, médico pediatra, monitor de escola, motorista, orientador social, psicólogo, secretário de escola, serviços gerais, técnico em enfermagem, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental séries iniciais, .

Salário: até 9,999.79 reais

Inscrições: até 21 de fevereiro pelo site Santo Angelo

RS- Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul

São 50 vagas de nível superior.

Salário: até 11,620.55 reais

Inscrições: até 1º de março pelo site da Fundação La salle

RS – Polícia Militar do Rio Grande do Sul

O concurso oferece 200 oportunidades

Salário: até 11.620,55 reais

Inscrições: até 1º de março pelo site da Fundação La Salle

RS – Prefeitura de Bossoroca

São 22 vagas para a fundamental, médio e superior. Há vagas para professores, cirurgião dentista, médico,entre outros,

Salário: até 12.527,39 reais

Inscrições: até 8 de março pelo site Objetivas

CENTRO OESTE

DF- Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal

São 200 vagas de nível médio e superior. Administrador, advogado e médico são alguns dos profissionais que encontram oportunidades no concurso.

Salário: até 5.404,64 reais

Inscrições: até 12 de março pelo site Quadrix

MT- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso

São 162 vagas para as cidades de Alta Floresta, Barra do Garças, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Poxoréo, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Cuiabá, Cáceres, Matupá, Juara e Primavera do Leste.

Salário: 9,907.00 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site do Selecon

MS – Universidade Federal da Grande Dourados

São 40 vagas de professor, para várias áreas. Confira o edital

Salário: 9,585.67 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site da Universidade

NORTE E NORDESTE

BA – Ministério Público da Bahia

São 20 vagas para promotor substituto.

Salário: até 23.284,14 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site do MPBA

BA – Polícia Civil da Bahia

São mil vagas: A oferta é de 880 vagas para investigador, 82 para delegado e 38 para escrivão.

Salário: até 11,389.96 reais

Inscrições: até 2 de março pelo site da Vunesp

CE – Prefeitura de Canindé

São 126 vagas para fundamental, médio e superior.

Salário: 8,433.00 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site Cetrede

PI – Prefeitura de Landri Sales

São 74 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, enfermeiro, dentista, psicólogo, médico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 7.300. reais

Inscrições: até 21 de fevereiro pelo site do Instituto machado de Assis

PI – Prefeitura de Agricolândia

São 107 vagas. Há oportunidades para psicólogos, médicos, professores, assistente social, fonoaudiólogo, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 2 de março pelo site Crescer

PB- Prefeitura de São José dos Ramos

São 143 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas de nível superior para advogado, assistente social, assistente social NASF, bibliotecário, bioquímico, contador, enfermeiro plantonista, enfermeiro PSF, farmacêutico, fisioterapeuta centro de saúde, fisioterapeuta NASF, fonoaudiólogo NASF, médicos, odontólogos, professor, psicólogo, médico veterinário, entre outras.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 23 de fevereiro pelo site Facet Concursos

PE – Prefeitura de Carnaíba

Há 69 oportunidades para os níveis superior e médio, inclusive para médico e dentista.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 23 de fevereiro. A inscrição deve ser feita presencialmente, das 8h às 12h, na Secretaria de Administração, localizada na Rua Presidente Kennedy, nº 283, Centro, Carnaíba – PE. Veja o edital

PE – Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco

São 104 vagas de nível médio e superior para as cidades de Recife, Caruaru e Petrolina. Há vagas para farmacêutico, advogado, assistente administrativo.

Salário: 5.553,47 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site Inaz do Pará

PE – Prefeitura de Altinho

São 225 vagas fundamental, médio e superior. Tem vagas para fisioterapeuta, biólogo, enfermeiro, médico, médico veterinário, nutricionistas e professores são alguns dos profissionais de nível superior que encontram vagas.

Salário: 5.726 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo Instituto de Administração e Tecnologia

PE – Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

O concurso oferece oportunidades para os níveis médio e superior. Os cargos disponíveis são os seguintes: analista judiciário (área judiciária), analista judiciário (área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal), analista judiciário (área administrativa), analista judiciário (área apoio especializado – especialidade medicina – clínica médica), analista judiciário (área apoio especializado – especialidade tecnologia da informação), técnico judiciário (área administrativa), técnico judiciário (área administrativa – especialidade segurança).

Salário: até 11,006.82 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site da FCC

PE – Universidade Federal de Pernambuco

São 89 vagas de nível superior para professores do magistério superior e duas para professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Colégio de Aplicação (CAp). Veja o edital.

Salário: até 9.585, 67 reais

Inscrições: até 8 de março pelo site da universidade

MA – Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do Maranhão

São 30 vagas de nível médio e superior para os cargos de analista executivo, analista previdenciário e técnico previdenciário.

Salário: 9.600 reais.

Inscrições: até 23 de fevereiro pelo site da Fundação Carlos Chagas

AM -Prefeitura de Anori

São 188 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil

Inscrições: até 23 de fevereiro. Veja o Diário Municipal

AM – Procuradoria Geral do Município de Manaus

O concurso oferece 8 vagas de nível superior, das quais uma é de cadastro reserva. O cargo disponível é o de procurador do município de Manaus de 3ª Classe.

Salário: até 19,343.91 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site da Cespe/UnB

TO – Prefeitura de Campos Lindos

São 119 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, psicólogo, médico, farmacêutico, entre outras.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 4 de março pelo site Icap