46 concursos públicos selecionam para salários de até 24 mil reais

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Iaras

São 45 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para dentista, enfermeiro, médico, entre outras.

Salário: até 9.424 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site Consesp

SP – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

São 9 vagas de nível médio e superior para cargos de assistente técnico administrativo e analista técnico jurídico.

Salário: até 6.321,59 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da CKM Serviços

SP – Prefeitura de Monte Sião

São 212 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há 57 vagas de nível superior, entre elas para enfermeiro, médico, professor, nutricionista.

Salário: até 11.583,55 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site Caetanno

SP – Prefeitura de Leme

São 123 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro ambiental, médico, contador, entre outros.

Salário: até 9.218,09 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da RBO

SP – Câmara Municipal de Sertãozinho

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para técnico de som e imagem, contador e procurador.

Salário: até 6.480,76 reais

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site da Vunesp

SP – Ministério Público de São Paulo

São 9 vagas de nível superior para o cargo de analista técnico científico.

Salário: até 13.790,08 reais

Inscrições: até 7 de dezembro pelo site da Vunesp

SP – Câmara de Santo André

São 28 vagas de nível fundamental e superior. Há oportunidades para a vaga de técnico legislativo para profissionais de várias áreas, como jornalismo, ciências contábeis, engenharia, economia e aministração.

Salário: até 8.503,49 reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site do IBAM

RJ – Prefeitura de Italva

São 84 vagas e há oportunidades para assistente social, médico, professor, nutricionista, odontólogo, entre outras.

Salário: até 7.600,97 reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site INCP

MG – Prefeitura de Guarani

São 57 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.478,22 reais

Inscrições: até 15 de novembro pelo site da Fundação CEFETMINAS

MG – Prefeitura de Varginha

São 7 vagas de nível superior para médicos de diversas áreas de especialização.

Salário: até 5.368,23 reais

Inscrições: até 23 de novembro, verificar detalhes sobre as vagas e locais de inscrição pelo site da prefeitura

MG – Prefeitura de Turmalina

São 259 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, veterinário, médico, entre outros.

Salário: até 13.155,71 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site

MG – Prefeitura de Veredinha

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, analista contábil, entre outros.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site

MG – Prefeitura de Varginha

São 122 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro ambiental, engenheiro civil, contador, médico, entre outros.

Salário: até 8.052,34 reais

Inscrições: até 4 de dezembro pelo site do Objetivas

MG – Polícia Militar de Minas Gerais

São 30 vagas de nível superior no quadro de oficiais de saúde. Há oportunidades para médicos e psicólogos.

Salário: até 8.874,60 reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site

MG – Prefeitura de Vazante

São 361 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, advogado, arquiteto, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site Nosso Rumo

PR – Prefeitura de Alto Paraná

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para auditor fiscal de tributos, contador, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, entre outras.

Salário: até 7.616,06 reais

Inscrições: até 26 de novembro pelo site do Instituto Excelência

PR – Prefeitura de Matinhos

São 13 vagas de nível superior. Há oportunidades para médicos.

Salário: 13.299,22 reais

Inscrições: até 27 de novembro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Tijucas do Sul

São 5 vagas de nível superior para médico de diferentes especialidades.

Salário: até 11.096,16 reais

Inscrições: até 29 de novembro na Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, situada na Rua XV de Novembro, 1458. Mais informações pelo site.

PR – Prefeitura de Guaraci

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, bioquímico, entre outros.

Salário: até 8.195,61 reais

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site da Fundação Fafipa

SC – Prefeitura de Brusque

São 5 vagas em processo seletivo simplificado para contratar dentista, médico, entre outros. Confira o edital

Salário: até 15.247,23 reais

Inscrições: até 14 de novembro na Secretaria de Saúde, setor de Recursos Humanos, localizado na Rua Germano Schaefer, 3º andar, em Brusque.

SC – Prefeitura de Ituporanga

São 68 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, psicólogo, nutricionista, entre outros.

Salário: até 12.914,64 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site Acesse Concursos

SC – Polícia Militar de Santa Catarina

São 70 vagas de nível superior. O concurso vai selecionar candidatos para o Curso de Formação de Oficiais e posterior provimento de vagas do Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM).

Salário: até 12.882,69 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site do Instituto AOCP

SC – Prefeitura de Iporã do Oeste

São 5 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, professores, médico veterinário, entre outros.

Salário: até 6.070,93 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site Ameosc

SC – Prefeitura de Joaçaba

São 33 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, contador, entre outros.

Salário: até 10.505,12 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site da Unoesc

SC – Prefeitura de Taió

São 41 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto e urbanista, engenheiro civil, professor, entre outros.

Salário: até 12.652,13 reais

Inscrições: até 16 de novembro pelo site do NBS Provas

SC – Prefeitura de Maravilha

São 26 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, assistente social e pedagogo, entre outros.

Salário: até 16.576,14 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site do Unoesc

SC – Prefeitura de Guaramirim

São 58 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para coordenador pedagógico, pediatra, fiscal ambiental, entre outros.

Salário: até 6.498,98 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site do Instituto ANIMA

SC – Prefeitura de Seara

São 45 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, biólogo e engenheiro civil.

Salário: até 16 mil reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site

SC – Prefeitura de Garopaba

São 26 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, médico, assistente social, entre outros.

Salário: até 13.745,82 reais

Inscrições: até 21 de novembro pelo site

RS – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

São 19 vagas de nível superior para docentes e técnicos administrativos.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 17 de novembro pelo site da UFSM

RS – Prefeitura de Estrela Velha

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, entre outros.

Salário: até 13.553,58 reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site Legalle Concursos

RS – Brigada Militar do Rio Grande do Sul

São 50 vagas de nível superior para o cargo de Capitão QOEM – Bombeiro Militar.

Salário: até 11.620,55 reais

Inscrições: até 22 de novembro pelo site da Fundação La Salle

RS – Prefeitura de Ibiraiaras

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fiscal, professor, entre outros.

Salário: até 14.418,69 reais

Inscrições: até 28 de novembro pelo site da Objetivas

RS – Prefeitura de Teutônia

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, assistente social, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 8.133,24 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Três Palmeiras

São 19 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, assistente social, médico, entre outros.

Salário: até 8.388,82 reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE

GO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG)

São 13 vagas de nível superior para o cargo de professor substituto para diversas áreas.

Salário: até 5.742,14 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site

GO – Prefeitura de Hidrolândia

São 92 vagas para os níveis fundamental médio e superior. Há vagas para médico, educador físico, enfermeiro, psicólogo, biomédico, nutricionista, terapeuta ocupacional, entre outras.



Salário: até 6.001,81 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site Itame

MT – Câmara Municipal de Nobres

São três vagas de nível superior.

Salário: até 5.122,37 reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site Exata concursos

MT – Prefeitura de Apiacás

São 46 vagas para fundamental, médio e superior. Professores estão entre os profissionais que encontram oportunidades.

Salário: 12.978,00 reais

Inscrições: até 21 de novembro pelo site da prefeitura http://www.apiacas.mt.gov.br/Transparencia/Outros-Servicos/Processo-seletivo/

NORTE E NORDESTE

PE – Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife

São 25 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para os cargos de analista de Gestão Administrativa, analista de Gestão Contábil, analista de Planejamento, Orçamento e Gestão e assistente de Gestão Pública.

Salário: até 7.374 reais

Inscrições: até 23 de novembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

PE – Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE)

São 31 vagas de nível superior nas cidades de Dois Irmãos, Garanhuns, Belo Jardim e Serra Talhada para ingresso na carreira de Magistério Superior em diversas áreas.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da universidade

RR – Polícia Civil de Roraima

São 330 vagas de nível médio e superior para diversos cargos, como agente de polícia, auxiliar de perito criminal e auxiliar de necropsia.

Salário: até 18.387,42 reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site da Vunesp

PI – Ministério Público do Piauí

São 5 vagas de nível superior para o cargo de promotor de justiça substituto.

Salário: até 24.818,90 reais

Inscrições: até 1º de dezembro pelo site do Cespe

PB – Prefeitura de Cuitegi

São 78 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, procurador jurídico, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 9.054,00 reais

Inscrições: até 9 de dezembro pelo site

PB – Prefeitura de Pilõezinhos

São 71 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, professor, nutricionista, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 9 de dezembro pelo site

PB – Prefeitura de Araçagi

São 48 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, médico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 5.500,00 reais

Inscrições: até 9 de dezembro pelo site