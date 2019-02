46 concursos públicos para ganhar salários de R$ 5 mil até R$ 35 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Santos

São 54 vagas para os níveis médio, técnico e superior.

Salário: até 12.263,53 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site do Ibam

SP – Prefeitura de Guarulhos

São 147 vagas de nível superior. Há oportunidades para médico da família, socorrista clínico geral, ginecologista e socorrista pediatra, entre outros.

Salário: até 15.347,74 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de São Thomé das Letras

São 121 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 5.748,38 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Suzano

São 70 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, biomédico, biólogo, engenheiro sanitarista e psicólogo.

Salário: até 8.427,36 reais

Inscrições: até 1 de março pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Taubaté

São 9 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para auditor chefe, auditor fiscal, médico, controlador chefe, entre outros.

Salário: até 6.382,77 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site do Instituto Excelência

SP – Prefeitura de Mirandópolis

São 20 vagas de nível fundamental, médio e superior. Tem vagas para médico, dentista, professor, etc.

Salário: até 14.931,87 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site Consesp

SP – Prefeitura de Jambeiro

São 16 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.259,59 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site Conscam

SP – Prefeitura de Mogi das Cruzes

São 31 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para auxiliar de desenvolvimento da educação, carpinteiro, eletricista, pintor, agente de defesa civil, técnico de enfermagem, encarregado de setor de defesa civil, administrador hospitalar, agente social, assistente social, contador, economista, enfermeiro, médico (ginecologista e pediatra), médico veterinário, orientador de informática, pedagogo, psicólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional.

Salário: 7.397,74 reais

Inscrições: até 11 de março pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Avaré

São 19 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, dentista, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 11.390,99 reais

Inscrições: até 11 de março pelo site Dedalus Concursos

SP – Hospital Geral Doutor José Pangella na Vila Penteado

São nove vagas de nível superior.

Salário: até 6.210,00 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site do governo

SP – Prefeitura de Itaquaquecetuba

São 173 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para enfermeiro, médico, biólogo, entre outras.

Salário: 6.429,84 reais

Inscrições: até 18 de março pelo Instituto Mais

SP – Prefeitura de Conchas

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, médico anestesista, médico do trabalho, entre outros.

Salário: até 6.214,03 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site da consultoria Metro Capital

SP – Prefeitura de Valinhos

São 70 vagas de nível superior. As oportunidades são para auxiliar de desenvolvimento infantil, coordenador pedagógico, diretor de unidade educacional, psicólogo escolar, médico (34 vagas em 18 especialidades), supervisor de ensino, vice-diretor de unidade educacional, professor de educação especial (deficiência auditiva e visual), professor I e professor II das disciplinas de ciências físicas, biológicas e programas de saúde, educação artística, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português.

Salário: até 8.477,78 reais

Inscrições: até 21 de março pelo site da Vunesp

MG – Polícia Militar de Minas Gerais

São 120 vagas de nível superior para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais.

Salário: até 5.769,42 reais

Inscrições: até 7 de março pelo site da PM-MG

MG – Prefeitura de São Pedro do Suaçui

São 42 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assistente social, médico, dentista, entre outros.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 12 de março pelo site

RS – Prefeitura de Dilermando de Aguiar

São 12 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor de Língua Portuguesa, contador, médico clínico geral, entre outros.

Salário: até 6.272,93 reais

Inscrições: até 8 de março pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Antônio Prado

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 7.148,95 reais

Inscrições: até 26 de março pelo site do Objetivas

PR – Prefeitura de Ortigueira

São 67 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, auditor fiscal, jornalista, topógrafo, médico, entre outros.

Salário: até 11.047,02 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site do Exatus

PR – Prefeitura de Laranjeiras do Sul

São 117 vagas fundamental, médio e superior. Há vagas para enfermeiro, bioquímico, médico, dentista, farmacêutico, pedagogo, procurador jurídico, psicólogo, entre outras.

Salário: 12.238,75 reais

Inscrições: até 7 de março pelo site da Faculdade Alfa

PR – Prefeitura de Coronel Vivida

São 23 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, médico da família, professor municipal, entre outros.

Salário: até 11.581,90 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site do Instituto Saber

PR – Terminais Aéreos de Maringá

São 11 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para técnico de meteorologia, engenheiro civil, controlador de tráfego aéreo, entre outros.

Salário: até 5.725 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site da Fauel

PR – Prefeitura de Curitiba

São 77 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para procurador, agente administrativo, arquiteto, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 6.502,34 reais

Inscrições: até 24 de março pelo site da UFPR

SC – Prefeitura de Curitibanos

São 12 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.Há vaga para engenheiro civil, para médico, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 7.876,39 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site do Instituto Brasil

SC – Prefeitura de Ibirama

São 10 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para instrutores de atividades culturais, médico pediatra e médico clínico geral, entre outros.

Salário: até 13.718,71 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site do Acesse Concursos

SC – Prefeitura de Doutor Pedrinho

A prefeitura faz chamada pública para o cargo de médico, com carga horária de 20 horas.

Salário: 8.377,30 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro entregar documentos na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Santa Catarina, Centro, Doutor Pedrinho/SC. Mais informações pelo site.

SC – Prefeitura de Corupá

São duas vagas para médico pediatra e médico ginecologista.

Salário: até 7.318,22 reais

Inscrições: até 8 de março. Veja informações sobre a inscrição pelo site da prefeitura

SC – Prefeitura e Câmara de Bocaína do Sul

São 49 vagas alfabetizado, médio, técnico e superior. Há oportunidades para advogado, dentista, médico, engenheiro civil, psicólogo.

Salário: até 16.458,96 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Palhoça

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, engenheiro civil, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 9.467,27 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site

CENTRO OESTE

MS – Prefeitura de Juti

São 53 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, arquiteto, médico, professor, entre outros.

Salário: até 10.295,00 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site MS Concursos

MS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

São 42 vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior da UFMS nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 10 de março pelo site

MT – Fundação São Vicente de Paulo de Paraopeba

São 170 vagas para os níveis médio, técnico e superior para contratações temporárias. Há oportunidades para auxiliar em saúde bucal, médico, enfermeiro, cirurgião dentista, nutricionista, farmacêutico/bioquímico, educador físico, psicólogo e engenheiro civil.

Salário: até 10.057,61 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site do Selecon

MT – Prefeitura de Novo São Joaquim

São 59 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro civil, assistente social, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, entre outras

Salário: até 6.110,26 reais

Inscrições: até 1 de março pelo site Método e Soluções

MT – Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia

São 60 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para médico, nutricionista, assistente social, entre outros.

Salário: até 14.168,90 reais

Inscrições: até 11 de março pelo site

MT – Prefeitura de Ipiranga do Norte

São 19 vagas para os níveis médio e superior. Há oportunidades de nível superior para cirurgião dentista, médico, entre outros.

Salário: até 18.343,25 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site da assessoria Lider

MT – Prefeitura de Salto do Céu

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro civil, bioquímico, entre outros.

Salário: até 8.915,15 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site da prefeitura

NORTE E NORDESTE

PA – Ministério Público de Contas do Pará

São 9 vagas para procurador de contas, analista ministerial e assistente ministerial.

Salário: até 35.462,22 reais

Inscrições: até 23 de abril pelo site do Cebraspe, este link para procurador e este para os demais cargos

CE – Prefeitura de Massapê

São 141 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista de recursos humanos, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, pedagogo, procurador, entre outros.

Salário: até 5.500,00 reais

Inscrições: até 3 de março pelo site do Pró-município

CE – Prefeitura de Reriutaba

São 44 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, educador físico, médico ginecologista, entre outros.

Salário: até 8.500 reais

Inscrições: até 10 de março pelo site do Idib

CE – Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara

São 71 vagas de nível fundamental, médio e superior. São oportunidades para fiscal ambiental, engenheiro eletricista, fiscal de tributos, médico clínico, entre outros.

Salário: até 10.200 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site do Crescer Concursos

PB – Prefeitura de São José de Caiana

São 56 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, auxiliar, advogado, agente comunitário de saúde, auditor de tributos, agente administrativo, auxiliar de saúde bucal, bioquímico/farmacêutico, cirurgião dentista, contador, cuidador de creche, digitador, enfermeiro, engenheiro civil, fiscal de obras, fiscal de tributos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gari, médico clínico geral, médico ortopedista, médico pediatra, merendeira, motorista, nutricionista, operador de máquinas pesadas, professor de educação básica II (ciências, educação física, espanhol, história, inglês, matemática e português), psicólogo, supervisor escolar, técnico em enfermagem e vigia, entre outros.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site Funvapi

PE – Prefeitura de Macaparana

São 248 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, assistente social, médico, entre outros.

Salário: até 7.213,00 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site do IDHTEC

MA – Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras

São 58 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro elétrico, arquiteto urbanista, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 15 mil reais

Inscrições: até 5 de março pelo site do Instituto Machado de Assis

BA – Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Juazeiro

São 65 vagas para os níveis médio e superior.

Salário: 5 mil reais

Inscrições: até 10 de março pelo site da Fundação Cefet

RR – Prefeitura de Boa Vista

São 4 vagas de nível superior para a procuradoria geral do município.

Salário: até 8.538,76 reais

Inscrições: até de 7 de março pelo site do Cebraspe

RN – Prefeitura de Lajes

São 80 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para auditor fiscal, professor, bioquímico farmacêutico, entre outros.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 18 de março pelo site do Funcern

AM – Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno de Manaus

São 50 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Técnico Fazendário, Técnico em Tecnologia da Informação da Fazenda Municipal, Técnico em Web Design da Fazenda Municipal, entre outros.

Salário: até 17.436,29 reais

Inscrições: até 5 de abril pelo site da Fundação Carlos Chagas