46 concursos públicos pagam salários de até R$ 28,9 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE



SP – Prefeitura de Luiz Antônio

Há 22 vagas para todos os níveis, inclusive para biomédico, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, médico, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 11.276,94 reais

Inscrições: até 9 de novembro pelo site da Faperp

SP – Prefeitura de Piracicaba

O concurso oferece 20 vagas para profissionais com diploma superior em medicina, inclusive para médico dermatologista, gastroenterologista, oftalmologista, tisiologista, reumatologista, enter outros.

Salário: até 8.567,47 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site da EPL Concursos

SP – Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

São 3 vagas para nível superior e técnico em áreas como engenharia civil e engenharia ambiental As oportunidades são para Americana (SP).

Salário: até 6.220,95 reais

Inscrições: até 13 de novembro. É preciso fazer a inscrição pessoalmente ou representado por terceiro mediante procuração, na sede da ARES-PCJ, situada na Rua Sete de Setembro, 751, Centro – Americana (SP), das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

SP – Prefeitura de Amparo

Há 56 oportunidades para todos os graus de escolaridade. As vagas para nível superior são para dentista, enfermeiro, nutricionista, engenheiro eletricista, professor, médico, entre outras.

Salário: até 10.278,86 reais

Inscrições: até 16 de novembro pelo site da Apta

SP – Prefeitura de Itapevi

O concurso oferece 189 oportunidades. Há oportunidades para procurador jurídico, fiscal (tributos e posturas municipais), especialista em saúde (coordenação em enfermagem e especialidades médicas), analista do executivo (recursos humanos e serviço social), entre outros.

Salário: até 7.307,12 reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site da SH Dias

SP – Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul

Há 162 vagas para todos os níveis, inclusive para analista contábil, analista de mídias digitais, analista de TI, arquiteto, assistente social, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro de produção, jornalista, publicitário, procurador judicial, secretário executivo, entre outros.

Salário: até 7,2 mil reais

Inscrições: até 22 de novembro pelo site do Caipimes

SP – Prefeitura de Praia Grande

O concurso oferece 63 oportunidades para profissionais com todos os graus de escolaridade. Estão disponíveis os cargos de dentista, enfermeiro, médico, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 13 mil reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site do Ibam

RJ – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

O concurso oferece 204 oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Há vagas para administrador, analista de TI, auditor, contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, médico veterinário, médico, nutricionista, pedagogo, revisor de textos, tecnólogo em logística pública, tecnólogo em gestão ambiental, técnico em contabilidade, entre outras.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de novembro pelo site da Bio-Rio

MG – Prefeitura de Mesquita

O concurso oferece 18 vagas para todos os níveis, inclusive para médico, fisioterapeuta, educador físico, dentista, entre outros.

Salário: até 9.954,79 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site da Exame Consultores

MG – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig)

São 23 vagas para dois cargos de nível superior: analista de apoio (arquivista e turismólogo) e analista de desenvolvimento econômico (analista ambiental, analista de comunicação integrada, advogado societário, analista de gestão de recursos humanos, analista de negócios, analista estratégico de participações, analista estratégico de projetos de investimentos, contador corporativo, engenheiro de minas, geólogo de petróleo, entre outros). O concurso também se destina à formação de cadastro de reserva.

Salário: até 14.203,95 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site da FGV Projetos

MG – Prefeitura de Queluzito

O concurso oferece 27 oportunidades, além de cadastro reserva, para profissionais como fonoaudiólogos, assistentes sociais, médicos, professores, psicólogos e educadores físicos.

Salário: até 7.094,10 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da Exame Consultores

MG – Prefeitura de Perdões

Há 160 oportunidades para todos os níveis de escolaridade, inclusive para assistente social, cirurgião dentista, médico, professor, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 9.229,78 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site da Reis e Reis

MG – Prefeitura de São Sebastião do Anta

São 117 oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Podem se candidatar médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, professores, entre outros profissionais.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 26 de novembro pelo site da Exame Consultores

MG -Prefeitura de Bonfinópolis de Minas

Existem 40 vagas, além de cadastro reserva, inclusive para assistente social, professor, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, médico veterinário, nutricionista, odontólogo, psicólogo, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 6.480,03 reais

Inscrições: até 3 de dezembro pelo site da Rumo Certo

PR – Prefeitura de Colombo

Há 24 vagas para clínicos gerais, médicos plantonistas, médicos psiquiatras e médicos para estratégia de saúde da família. Segundo o edital, o concurso também servirá para formação de cadastro reserva.

Salário: até 9.956 reais

Inscrições: até 4 de novembro, indo pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde, Rua XV de Novembro, 213, 3º andar, Bairro Centro – Colombo (PR), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

PR – Prefeitura de Nova Tebas

Há 77 oportunidades, inclusive para médico, biomédico, advogado, cirurgião dentista, arquiteto, contador, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 14 mil reais

Inscrições: até 9 de novembro pelo site da Uniuv

PR – Prefeitura de Tupãssi

O concurso oferece 21 vagas para todos os graus de escolaridade. Os cargos disponíveis para nível superior são analista de sistemas, assistente social, enfermeiro, farmacêutico/bioquímico, médico, médico plantonista, médico PSF e psicólogo.

Salário: até 9.270 reais

Inscrições: até 10 de novembro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Ponta Porã

São 272 oportunidades, Há vagas para administrados, arquiteto, engenheiro, cirurgião dentista, biólogo, psicólogo, sociólogo, procurador municipal, pedagogo, entre outras.

Salário: até 7.680 reais

Inscrições: até 10 de novembro pelo site da Fapems

PR – Prefeitura de Curiúva

O concurso oferece 88 vagas, inclusive para advogado, psicólogo, contador, assistente social, médico, entre outros.

Salário: até 8.398,74 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site da Fafipa

PR – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop)

Além de cadastro reserva, há 19 vagas para todos os níveis. Podem se candidatar advogados, assistentes sociais, contadores, enfermeiros, farmacêuticos bioquímicos, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, entre outros profissionais.

Salário: até 5.517,97 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da Fundação Fafipa



PR – Tribunal de Contas do Paraná

São 4 vagas, além de formação de cadastro reserva, para o cargo de auditor. Para se candidatar é preciso ter diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, é preciso contar com mais de 10 anos de exercício de atividade profissional que tenha exigido conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública.

Salário: até 28.947,54 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site do Cespe/UnB

PR – Prefeitura de Piên

O concurso oferece 55 oportunidades para todos os graus de escolaridade. Os cargos para nível superior são assistente administrativo, contador, médico, dentista, nutricionista, instrutor de esportes e professor (diversas disciplinas).

Salário: até 9.737,02 reais

Inscrições: até 23 de novembro pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de Rio do Oeste

São 7 vagas para nível superior e fundamental. Existem vagas para psicólogo, médico, assistente social e outras.

Salário: até 8.466,75 reais

Inscrições: até 4 de novembro pelo site da Nubes Concursos

SC – Prefeitura de São Cristóvão do Sul

São 8 vagas para nível superior e médio, inclusive para assistente social, médico, médico psiquiatra, enfermeiro, farmacêutico/bioquímico, entre outros.

Salário: até 6,4 mil reais

Inscrições: até 16 de novembro pelo site da Fundação Carlos Joffre

SC – Prefeitura de São José

No total, o concurso oferece 76 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os cargos para nível superior são para enfermeiro da família, farmacêutico, fisioterapeuta, cirurgião dentista, médico da família, entre outros.

Salário: até 9.359,16 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site da Fepese ou pessoalmente, seguindo as orientações do edital

SC – Prefeitura de Abelardo Luz

Há 140 oportunidades para todos os níveis de escolaridade, inclusive para dentista, enfermeiro, médico, fisioterapeuta e professor.

Salário: até 13.656,73 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site da Cursiva

SC – Prefeitura de Papanduva

O concurso oferece 45 vagas. Há espaço para fonoaudiólogos, psicólogos, farmacêuticos, médicos, arquitetos, advogados, entre outros profissionais.

Salário: até 13.542, 74 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site da UpGeo

RS – Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

Há 16 vagas, além de cadastro reserva, para analista judiciário (área administrativa, judiciária ou apoio especializado em análise de sistemas, engenharia civil ou psicologia) e técnico judiciário (área administrativa ou apoio especializado em operação de computadores ou programação de sistemas).

Salário: até 8.863,84 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site da Cespe/UnB

RS – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gravataí

São cinco vagas para nível superior. Há oportunidades para assistente social, médico perito do trabalho, médico psiquiatra e médico traumatologista.

Salário: até 7.017,29 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da Objetiva

RS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

São 60 vagas para o cargo de juiz de Direito substituto. Para se candidatar, é preciso ser bacharel em Direito e ter exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos contados a partir da graduação.

Salário: até 22.213,44 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da FAURGS

CENTRO OESTE

MS – Prefeitura de Inocência

O concurso oferece 103 vagas. Podem se candidatar engenheiros civis, engenheiros agrônomos, advogados, arquitetos, analistas de sistemas, psicólogos, médicos, farmacêuticos, veterinários, entre outros.

Salário: até 17.964,03 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site da Consesp

MS – Prefeitura de Ivinhema

Há 136 vagas, inclusive para arquiteto, assistente social, auditor fiscal, bioquímico, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 7.331,42 reais

Inscrições: até 10 de novembro pelo site da Fapems

MS – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

A universidade seleciona candidatos ao cargo de professor substituto por tempo determinado. As áreas disponíveis são técnicas e poéticas do corpo, economia, matemática/estatística, direito, linguagem e sociedade, administração rural e extensão rural, ciência política, geografia humana, anatomia humana, nutrição em saúde pública, entre outras.

Salário: até 5.143,41 reais

Inscrições: até 12 de novembro. Os períodos de cada inscrição, no entanto, variam de acordo com o enquadramento almejado (professor adjunto A, assistente A ou auxiliar). As inscrições devem ser efetuadas pessoalmente ou por meio de procuração simples, com firma reconhecida do outorgante, na unidade acadêmica em questão. Mais informações sobre as inscrições estão no Diário Oficial da União.

MS – Prefeitura de Bonito

São 44 vagas, inclusive para médico, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo e professor.

Salário: até 8.874,82 reais

Inscrições: até 17 de novembro pelo site da Fapec

MS – Prefeitura de Ladário

Além de cadastro reserva, há 246 vagas, inclusive para arquiteto, biólogo, contador, economista, engenheiro civil, educador físico, gestor de comunicação, médico, assistente social, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 7,3 mil reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da Fapec

MS – Prefeitura de Juti

Há 55 vagas para todos os graus de escolaridade. Podem se candidatar enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros agrônomos, psicólogos, médicos, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da Fafipa

MS – Prefeitura de Selvíria

São 52 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para educador físico, fiscal tributário, farmacêutico, odontólogo, psicólogo e médico.

Salário: até 8.725,65 reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site da KLC

DF – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)

Há dois editais. O primeiro prevê 80 vagas. além de cadastro reserva, para analista judiciário e técnico judiciário. As oportunidades para analista são em especialidades como biblioteconomia, psicologia, suporte em TI, medicina, odontologia, entre outras. Para técnico judiciária, as vagas são para a área administrativa e apoio especializado em enfermagem e programação de sistemas.

Já o segundo edital oferece 71 vagas de juiz de direito substituto. Para se candidatar, é preciso ser bacharel em Direito e ter pelo menos três anos de atividade jurídica exercida a partir da conclusão do curso de graduação.

Salário: até 8.863,84 no caso do primeiro edital; 23.997,19 reais no caso do segundo edital

Inscrições: até 8 de novembro pelo site do Cespe no caso do primeiro edital; até 24 de novembro pelo site do Cespe no caso do segundo edital

DF – Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal

São 114 oportunidades para atendente de reintegração socioeducativo (formação superior em qualquer área), 66 para especialista (formação nas áreas de administração, contabilidade, direito e legislação, estatística, serviço social, pedagogia, psicologia, educação física, artes cênicas e plásticas e música) de 20 para técnico (formação de nível médio).

Salário: até 5.242,06 reais

Inscrições: até 9 de novembro pelo site Universa

DF – Conselho Federal de Psicologia

São 500 vagas para os níveis superior e médio. As vagas para nível superior são em psicologia, ciências sociais e humanas, desenvolvimento e suporte em TI. Já as oportunidades para nível médio são nas áreas administrativa, contábil, informática e suporte técnico em informática.

Salário: até 7.225,26 reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site do Instituto Quadrix

GO – Prefeitura de Aragoiânia

São 114 vagas para todos os níveis, inclusive para médico, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, farmacêutico, geógrafo, biólogo, entre outros.

Salário: até 5.766,19 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da Itame

NORTE E NORDESTE



CE – Prefeitura de Carnaubal

São 240 vagas para todos os níveis. Há oportunidades para administrador, cirurgião dentista, médico, psicólogo, professor, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site do Cetrede

PB – Prefeitura de Congo

O concurso oferece 42 oportunidades para todos os graus de escolaridade. Há vagas para médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, odontólogo, entre outros.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 15 de novembro pelo site da Conpass

RN – Prefeitura de São João do Sabugi

Há 76 oportunidades para todos os níveis, inclusive para advogado, cirurgião dentista, enfermeiro,médico, professor, entre outros.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site da Conpass

MA – Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

O concurso oferece 153 vagas para nível superior, inclusive para assistente social, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico, odontólogo, psicólogo, entre outras.

Salário: 17.560 reais

Inscrições: até 5 de novembro pelo site da Fundação Sousândrade

TO – Prefeitura de Barrolândia

São 245 oportunidades para todos os níveis. Podem se candidatar contadores, psicólogos, pedagogos, médicos, odontólogos, assessores jurídicos, fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos, assistentes sociais, entre outros.

Salário: até 6,5 mil reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site do Icap