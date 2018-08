43 concursos públicos têm milhares de vagas e salários a partir de R$5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Ministério Público de São Paulo

São 60 vagas para nível superior para analista jurídico. Confira o edital.

Salário: 7.697,23 reais

Inscrições: 22 de agosto pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Jacupiranga

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior . Há vagas para assistente social, engenheiro, nutricionista, médico, contador, dentista.

Salário: até 6.159,16 reais

Inscrições: até 24 de agosto pelo site RBO Concursos

SP – Prefeitura de São José do Rio Preto

São 525 vagas divididas entre os cargos de professor de Educação Básica I, 24 vagas para coordenador pedagógico, 3 vagas para diretor de escola e 3 vagas para supervisor de ensino.

Salário: até 5.264,68 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Cubatão

São 19 de nível médio e superior para os cargos de analista de sistemas, assistente em administração pública, auxiliar legislativo – administrativo II, motorista legislativo, procurador legislativo II e técnico de suporte.

Salário: até 7.912,02 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site do IBAM-SP

SP – Fundação Estatal Regional da Saúde da Região de Bauru

São 15 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Tem oportunidades de nível superior para cirurgião dentista, enfermeiro e médico.

Salário: 12.300 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site Fundação Fafipa

SP – Prefeitura de Fernandópolis

São 9 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para médico, fonoaudiólogo e advogado, entre outros.

Salário: até 14.102,48 reais

Inscrições: até 3 de setembro pelo site da Eapc

SP -Prefeitura de Várzea Paulista

São 7 vagas de nível superior para médico nas especialidades de ginecologia/obstetrícia, psiquiatria, oftalmologia, pneumologia, geriatria e clínica geral.

Salário: 5.032,04 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da prefeitura

SP – Prefeitura de Limeira

São 32 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para médicos, auxiliar de farmácia, diretor de escola, entre outros.

Salário: até 5.619,24 reais

Inscrições: até 10 de setembro site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Suzano

São 98 vagas de nível fundamental, médio e superior para a área de educação. Há oportunidades para professores, diretor de escola, secretário, entre outros.

Salário: até 5.577,38 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Ribeirão Preto

São 112 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para professores, técnico em processamento de dados, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 7.410,60 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Vunesp

ES – Universidade Federal do Espírito Santo

São 3 vagas de nível superior para as áreas de Educação, Ciência da Computação e Ciências da Saúde.

Salário: até 9.500 reais

Inscrições: até 30 de agosto nas secretarias dos departamentos da Universidade. Veja mais detalhes no edital.

MG – Prefeitura de Malacacheta

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, enfermeiro, médico.

Salário: até 12.088 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site Elo Assessoria

MG – Tribunal de Contas de Minas Gerais

São 35 vagas de nível superior para o cargo de Analista de Controle Externo. Há oportunidades para profissionais das áreas de Administração, Ciências Atuariais, Ciência da Computação, Direito, entre outras.

Salário: 7.165,87 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site do Cespe

ES – Prefeitura de Vila Velha

Há vagas para médico em diversas especialidades e médico veterinário.

Salário: 5.276,00 reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Ponta Grossa

São 45 vagas. Há oportunidades para médicos, psicólogos, farmacêuticos, médico veterinário.

Salário: 5.945,27 reais

Inscrições: até 22 de agosto pelo site Concursos FAU

PR – Polícia Militar

São 16 vagas de nível médio para o cargo de Cadete.

Salário: até 9.544,44 reais

Inscrições: até 11 de setembro pelo site

PR – Prefeitura de Juranda

São 28 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, advogado, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 11.606,34 reais

Inscrições: até 23 de agosto pelo site Concursos FAU

PR – Prefeitura de Santa Fé

São 54 vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: 11.292,46 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Cianorte

São 31 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: 16.537,93 reais

Inscrições: até 20 de setembro pelo site da Fundação Fafipa

SC – Câmara Municipal de Otacílio Costa

São 4 vagas de nível fundamental, médio e superior

Salário: até 6.652,42 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site do Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Dona Emma

A prefeitura tem uma vaga para médico.

Salário: até 14.873,42 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da prefeitura

SC – Prefeitura de Romelândia

São 10 vagas para os níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico, superior. Confira o edital

Salário: até 20.421,21 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site da prefeitura de Romelândia

RS – Prefeitura de Caxias do Sul

São 15 vagas de nível superior. Há oportunidades para engenheiro químico, engenheiro eletricista, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 7.028,82 reais

Inscrições: até 26 de agosto pelo site da Exatus

RS – Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul

São 390 vagas de nível médio e superior. Confira as oportunidades no edital

Salário: 6.622,18 reais

Inscrições: até 27 de agosto pelo site da Quadrix

RS – Prefeitura de Bento Gonçalves

São 180 vagas de nível fundamental, médio e técnico. Há oportunidades para advogado, arquiteto, engenheiro civil e geólogo, entre outros.

Salário: até 5.219,42 reais

Inscrições: até 29 de agosto pelo site da Fundação La Salle

RS – Prefeitura de Osório

São 6 vagas para nível técnico e superior na área de saúde.

Salário: 7.498,60 reais

Inscrições: até 31 de agosto pelo site da prefeitura

RS – Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS

São 10 vagas de nível superior para o cargo de Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Salário: até 7.345,12 reais

Inscrições: até 3 de setembro pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE

GO – Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás

São 28 vagas para nível de ensino superior em qualquer área. As oportunidades são para atuar como auditor-fiscal da Receita Estadual.

Salário: até 20.940,62 reais

Inscrições: até 24 de agosto pelo site Concursos FCC

MT – Prefeitura de Rio Branco

São 7 vagas de nível médio e superior.

Salário: 8.929,71 reais

Inscrições: até 6 de setembro pelo site da prefeitura de Rio Branco

MT – Universidade Federal de Mato Grosso

São 32 vagas de nível superior para professores.

Salário: até 10.043,67 reais

Inscrições: até 16 de setembro pelo site de concursos

MT – Tribunal de Justiça de Mato Grosso

São 9 vagas de nível superior para juízes. O edital foi publicado no Diário de Justiça

Salário: 23.577,96 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site da Vunesp

NORTE E NORDESTE

AP – Grupo Gestão Governamental do Estado do Amapá

São 925 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.830,76 reais

Inscrições: até 14 de setembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

AP – Polícia Militar do Amapá

São 24 vagas de nível superior para o cargo de segundo tenente. Há oportunidades para médicos, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta e odontólogo.

Salário: até 9.326,53 reais

Inscrições: até 17 de setembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

AM – Universidade Federal do Amazonas

São 12 vagas de nível superior.

Salário: até 20.443,24 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da UFAM

CE – Secretaria de Estado da Cultura do Ceará

São 102 vagas de nível superior. Há vagas para analista de cultura, analista de patrimônio para diversas formações profissionais.

Salário: 5531,76 reais

Inscrições: até 4 de setembro. Confira o edital.

PE – Universidade Federal de Pernambuco

São 127 vagas de nível superior para professores. Confira o edital

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 28 de setembro pelo site UFPE

PA – Prefeitura de Capanema

São 577 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Assistente Social, Nutricionista, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo, Enfermeiro, Médico Veterinário, Engenheiro Florestal, Geólogo, Bibliotecário, Engenheiro de Pesca, Médico, entre outros.

Salário: até 6.150 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site da Fadesp

PB – Polícia Militar da Paraíba

São 30 vagas para nível médio. Homens devem ter mais de 1,65 metro e mulher mais de 1,60 metro. Também é preciso ter 18 anos no mínimo e 32 anos no máximo até 31 de dezembro de 2019. Confira esses e outros requisitos previstos no edital

Salário: 6.715,70 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Polícia Militar da Paraíba.

RN – Prefeitura de Sítio Novo

São 55 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, assistente social, entre outros.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da Funcern

RO – Prefeitura de Jaru

São 16 vagas para nível superior. Há oportunidades para médicos, fonoaudiólogo, enfermeiro.

Salário: 6.535,08 reais

Inscrições: até 24 de agosto Jaru. Confira o edital

RO – Prefeitura de Cujubim

São 63 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, psicopedagogo, clínico geral, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 26 de agosto pelo site do Ibade

SE – Prefeitura de Ribeirópolis

São 36 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.700,00 reais

Inscrições: até 7 de setembro pelo site Amiga Pública

SE- Prefeitura de Nossa Senhora da Glória

São 199 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.353,14 reais

Inscrições: até 21 de setembro pelo site Amiga Pública