43 concursos públicos oferecem salários de até R$ 21,4 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Superior Tribunal Militar (STM)

São 42 oportunidades de nível médio e superior. As vagas são para técnico judiciário nas áreas administrativa e programação de sistemas e para analista judiciário nas áreas administrativa, análise de sistemas, contabilidade, engenharia civil, estatística, revisão de texto, serviço social e judiciária. As vagas são para as cidades de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande, Bagé, Juiz de Fora, Curitiba, Recife e Manaus.

Salário: até 11.006,83 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site do Cespe

SUL E SUDESTE

SP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

São 18 vagas para professores em áreas como audiovisual, matemática, design gráfico, português, entre outras.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site do IFSP

SP – Prefeitura de Conchas

São 15 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos em diversas especialidades, enfermeiros, entre outras.

Salário: até 11.339 reais

Inscrições: até 8 de janeiro pelo site Metro Capital

SP – Prefeitura de Jaguariúna

São 133 vagas para os níveis fundamental médio e superior. Médico psiquiatra, procurador e professor de educação básica.

Salário: até 8.588,50 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site Orhion

SP – Prefeitura de Guararema

Há oportunidades para médico, analista, contador, enfermeiro e para diversos cargos, só que a maioria das vagas é para cadastro de reserva. Vagas imediatas são apenas para algumas especialidades médicas. Confira o edital.

Salário: até 8.299,97 reais

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Tatuí

São 158 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos em diversas especialidades, para professores, motorista, entre outras.

Salário: até 10.334,51 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da SH Dias

SP – Câmara Municipal de Indaiatuba

O concurso oferece 31 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para profissionais como jornalista, procurador jurídico, controlador interno, analista de sistemas, agente administrativo, técnico em informática, entre outros.

Salário: até 8,395.08 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Fundação Vunesp

SP – Prefeitura de Sertãozinho

Há 52 vagas dos níveis fundamental, médio e superior, inclusive para engenheiro civil, psicólogo, bibliotecário e analista de orçamento e planejamento.

Salário: até 8.804,43 reais

Inscrições: até 1º de fevereiro pelo site da Fundação esp

MG – Câmara Municipal de Belo Horizonte

O concurso oferece 10Vun2 oportunidades para os níveis superior e médio. Podem se candidatar analistas de TI, consultores legislativos, dentistas, engenheiros civis, entre profissionais de outras áreas.

Salário: até 7.853,62 reais

Inscrições: até 4 de janeiro pelo site da Consulplan



MG – Polícia Militar de Minas Gerais

São 120 vagas de nível superior. O concurso vai selecionar candidatos para o curso de formação de oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais.

Salário: até 5.769,43 reais

Inscrições: até 4 de janeiro pelo site da Polícia Militar

MG – Prefeitura de Cabeceira

Há 64 vagas para todos os níveis. Médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos, entre outros profissionais podem se candidatar às oportunidades.

Salário: até 10.938 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site da Fundação Guimarães Rosa

MG – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul – CISRU

O concurso oferece 269 vagas para profissionais de nível médio e superior, inclusive para enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, médico, assistente administrativo, entre outros profissionais.

Salário: até 7.050 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site do CISRU

MG – Prefeitura de Bom Jesus do Amparo

São 72 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, inclusive para engenheiro civil, médico, dentista, nutricionista, professor, entre profissionais de diversas outras áreas.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site da Fundep

MG – Prefeitura de Extrema

São 491 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analistas, assistentes, médicos em diversas especialidades, engenheiro agrônomo, fisioterapeuta, jornalista, técnicos em diversas áreas.

Salário: até 6.388,91 reais

Inscrições: até 28 de janeiro pelo site do Consesp

PR – Prefeitura de São José da Boa Vista

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: até 10.750 reais

Inscrições: até 11 de janeiro pelo site Consesp

PR – Prefeitura de Goioerê

São 40 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Podem se candidatar advogados, contadores, dentistas, engenheiros ambientais, engenheiros civis, músicos instrumentistas, médicos, entre outros.

Salário: até 8,889.99 reais

Inscrições: até 12 de janeiro pelo site da Fauel

PR – Prefeitura de Nova Olímpia

Há 28 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Entre outros profissionais, são recrutados médicos pediatras, enfermeiros, fonoaudiólogos e farmacêuticos.

Salário: até 9.840, 42 reais

Inscrições: até 14 de janeiro pelo site da Ruffo Concursos

PR – Prefeitura de Marilândia do Sul

São 38 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, enfermeiro, assistente social, mecânico, entre outras.

Salário: até 5.898, 13 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site KLC Concursos

PR – Prefeitura de Tupãssi

O concurso oferece 22 vagas para todos os níveis, inclusive para médico, advogado, dentista, nutricionista, veterinário, entre outros.

Salário: até 10.988,49 reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site do Instituto UniFil

SC – Prefeitura de Agrolândia

Há 6 oportunidades para todos os níveis, inclusive para enfermeiro, fonoaudiólogo, médico ginecologista/obstetra da família e médico pediatra da família.

Salário: até 5.035,69 reais

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site do IOBV

SC – Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

O concurso oferece 5 vagas para os níveis superior e médio. Os cargos disponíveis são analista de sistemas, controlador interno e técnico em tecnologia da informação.

Salário: até 5.882 reais

Inscrições: até 8 de janeiro pelo site da Fundatec

SC – Prefeitura de Tigrinhos

São 19 oportunidades para todos os níveis de escolaridade, inclusive para médico, psicólogo, nutricionista, engenheiro agrônomo, entre outros profissionais.

Salário: até 10.788,17 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da SC Treinamentos

SC – Companhia Águas de Joinville (CAJ)

Há 5 vagas para todos os níveis, além de cadastro reserva. Entre os cargos estão os de advogado, analista contábil, analista de compras e licitações, biólogo, geógrafo, jornalista, entre outros.

Salário: até 7.964,50 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site da Fepese

SC –Tribunal de Justiça de Santa Catarina

São 60 vagas para as cidades de Florianópolis, Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau, Itajaí, Canoinhas, Chapecó e Joaçaba para juiz leigo

Salário: não informado

Inscrições: até 25 de janeiro pelo site da Vunesp

SC – Prefeitura de Nova Itaberaba

São 14 vagas para os níveis fundamental médio e superior. Há oportunidades para médico, psiquiatra, nutricionista, professor, entre outras.

Salário: até 14.341,80 reais

Inscrições: até 26 de janeiro pelo site Epbazi

RS – Prefeitura de Independência

São 28 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, engenheiro civil, médico, enfermeiro, dentista, fiscal, entre outras.

Salário: até 9.110,20 reais

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site SC Concursos

RS – Prefeitura de Tupanciretã

Há 67 oportunidades de todos os níveis, inclusive para arquiteto, assistente social, contador, enfermeiro, engenheiro civil, procurador jurídico, médico, entre outros profissionais.

Salário: até 5,262.64 reais

Inscrições: até 11 de janeiro pelo site da Objetivas

RS – Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

O concurso oferece 5 vagas para nível superior. O cargo disponível é o de auditor do Estado do Rio Grande do Sul, classe A.

Salário: até 21.454,81 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site da Cespe/UnB

RS – Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Há 1.200 vagas para nível superior. Os cargos disponíveis são de escrivão de polícia e inspetor de polícia.

Salário: até 6.366,80 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Catuípe

São 11 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidade para médico, fiscal sanitário. Tesoureiro.

Salário: até 11.436,30 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site Objetivas

CENTRO OESTE

MT – Prefeitura de Várzea Grande

O concurso oferece 2.678 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, inclusive para procuradores municipais, médicos, dentistas, enfermeiros, auditores internos, engenheiros, gestores municipais, professores, jornalistas, entre outros profissionais.

Salário: até 8,8 mil reais

Inscrições: até 18 de janeiro pelo site da UFMT

DF – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap)

São 96 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para contador, advogado, arquiteto, engenheiro agrimensor, engenheiro civil, geólogo, médico do trabalho, entre outras.

Salário: 12.647,36 reais

Inscrições: até 2 de fevereiro pelo site da Inaz do Pará

DF- Conselho Federal de Medicina

São 183 vagas imediatas e para cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. Há oportunidades que exigem formação superior para advogado, analista de tecnologia da informação, bibliotecário e jornalista.

Salário: até 9.427,93 reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site Iades

NORTE E NORDESTE

BA – Câmara Municipal de Salvador

O concurso oferece 60 oportunidades para os níveis médio e superior. Os cargos disponíveis são de analista (de diversas áreas, como gestão de pessoas; licitação, contratos e convênios;administrativa e legislativa, entre outras) e especialista (advogado legislativo, arquiteto, engenheiro civil, assistente social e odontólogo).

Salário: até 5.751,35 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da FGV Projetos

BA – Prefeitura de Nova Redenção

São 165 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Oportunidades para nutricionista, enfermeiro, psicólogo, engenheiro civil, assistente social estão na lista.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 12 de janeiro pelo site Solução GOV

CE- Prefeitura de Mulungu

São 63 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, professor, orientador, entre outras.

Salário: até 5.700 reais

Inscrições: até 12 de janeiro pelo site da Consulpam

RO – Prefeitura de Ji-Paraná

O concurso oferece 202 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Biomédicos, educadores físicos, enfermeiros, médicos e diversos outros profissionais podem se candidatar.

Salário: até 9.247,62 reais

Inscrições: até 14 de janeiro pelo site do Ibade

PE – Prefeitura de Panelas

Há oportunidades para médicos em diversas especialidades, enfermeiro, fiscal de tributos, auxiliares, encanadores, entre outras.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site da ADM Tec

PE – Prefeitura de São Joaquim do Monte

São 191 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidade para psicólogo, professor, motorista, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, agente, analista.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site Adm Tec

PE – Prefeitura de Altinho

São 219 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. De nível superior são buscados profissionais como, por exemplo, médico, psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, analista, auditor, entre outros.

Salário: até 5.726 reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site Adm Tec

RO – Câmara Municipal de Cacoal

Há 13 oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, inclusive para contador, intérprete de libras, técnico em informática, entre outros profissionais.

Salário: até 9.206,74 reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site do Ibade

MA – Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

São 1000 vagas para os níveis médio e superior, inclusive para advogado, analista administrativo, jornalista, bioquímico, farmacêutico, fonoaudiólogo, dentista, psicólogo e médico, entre profissionais de diversas outras áreas.

Salário: até 7.425,31 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site do Instituto AOCP

MA- Prefeitura de Sucupira do Riachão

São 132 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades que exigem formação superior para professor, farmacêutico, fisioterapeuta e médico.

Salário: até 6,5 mil reais

Inscrições: até 9 de janeiro pela FSADU