42 concursos públicos selecionam para salários de até R$ 20 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Araraquara

São 31 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, entre outros.

Salário: até 12.483,75 reais

Inscrições: até 2 de agosto pelo site GL Consultoria

SP – Prefeitura de Mombuca

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, coordenador de informática, dentista, arquiteto, entre outros.

Salário: até 8.509,43 reais

Inscrições: até 3 de agosto pelo site Planexcon

SP – Agência Reguladora de Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ-SP)

São 6 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assistente administrativo, procurador jurídico e analista de fiscalização e regulação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Engenharia Civil.

Salário: até 9.320,74 reais

Inscrições: até 6 de agosto pelo site da Vunesp

SP – Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí (DAE S/A)

São 43 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Advogado, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Ambiental Sanitarista, entre outros.

Salário: até 9.435,82 reais

Inscrições: até 7 de agosto pelo site do Ibam

SP – Prefeitura de Guararapes

São 19 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, bibliotecário, cirurgião dentista, contador, diretor de escola de ensino fundamental, engenheiro, farmacêutico, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos, fisioterapeuta, médico, motorista, nutricionista, operador de bomba e laboratório, professor e psicólogo.

Salário: até 6.396,48 reais

Inscrições: até 12 de agosto pelo site da Vunesp

SP – EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A

São 70 vagas de nível médio e superior em São Paulo, Cubatão, Pirapora do Bom Jesus e Salto. Há oportunidades para formados em Engenharia Civil e Elétrica

Salário: até 6.189,40 reais

Inscrições: até 16 de agosto pelo site da Fundação Carlos Chagas

SP – Ministério Público de São Paulo

São 60 vagas para nível superior para analista jurídico. Confira o edital.

Salário: 7.697,23 reais

Inscrições: 22 de agosto pelo site da Vunesp

RJ – Colégio Pedro II

São 37 vagas de nível superior para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. Há oportunidades para as disciplinas de matemática, português, geografia, biologia, química, dança, teatro, entre outros.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 6 de agosto pelo site do colégio

RJ – Exército Brasileiro

São 142 vagas para a posição de 1º Tenente do Serviço de Saúde do Exército. Há oportunidades para médicos com várias especializações, como anestesiologia e neurocirurgia.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de agosto pelo site da Escola de Saúde do Exército

ES – Polícia Militar do Espírito Santo

São 20 vagas que exigem nível superior para o posto de 1º tenente no quadro de oficiais médicos da PMES.

Salário: 7.320,43 reais

Inscrições: até 17 de agosto pelo site do Instituto AOCP

MG – Prefeitura de Santa Bárbara

São 65 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, contador, auditor, engenheiro civil, engenheiro ambiental, nutricionista, entre outros.

Salário: até 15.430,50 reais

Inscrições: até 3 de agosto pelo site da Fundep

MG – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais

São 97 vagas de nível médio e superior. Há vagas de nível superior para engenheiro de produção, psicólogo, assessor jurídico, auditor, entre outras.

Salário: até 5.671,67 reais

Inscrições: até 10 de agosto pelo site Gestão Concurso

MG – Prefeitura de Itatiaiuçu

São 36 vagas de nível médio, técnico e superior. Há vagas para enfermeiros, médicos, cirurgião dentista, entre outras.

Salário: 13.802 reais

Inscrições: 10 de agosto pelo site Gestão de Concursos

MG – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais

São 100 vagas de nível médio e superior. O concurso que estava suspenso foi retomado.

Salário: 6.032,95 reais

Inscrições: até 10 de agosto pelo site Gestão concurso

MG – Prefeitura de Carrancas

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, pedagogo, psicólogo, entre outros.

Salário: até 9.338,13 reais

Inscrições: até 17 de agosto pelo site da consultoria JCM

MG – Prefeitura de Juiz de Fora

São 94 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades na área de saúde, como para médico e cirurgião dentista.

Salário: até 11.293,86 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site da AOCP

MG – Prefeitura de Malacacheta

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, enfermeiro, médico.

Salário: até 12.088 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site Elo Assessoria

PR – Prefeitura de Mariópolis

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor de inglês, entre outros.

Salário: até 14.816,38 reais

Inscrições: até 16 de agosto pelo site Concursos FAU

PR – Prefeitura de Ponta Grossa

São 45 vagas. Há oportunidades para médicos, psicólogos, farmacêuticos, médico veterinário.

Salário: 5.945,27 reais

Inscrições: até 22 de agosto pelo site Concursos FAU

PR – Prefeitura de Juranda

São 28 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, advogado, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 11.606,34 reais

Inscrições: até 23 de agosto pelo site Concursos FAU

SC – Prefeitura de Urussanga

São 117 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, advogado, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 9.405 reais

Inscrições: até 2 de agosto pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de Rio das Antas

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, advogado, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 17.344,70 reais

Inscrição: até 10 de agosto pelo site da prefeitura

SC – Prefeitura de Brusque

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, cirurgião dentista, entre outros.

Salário: até 7.623,62 reais

Inscrições: até 10 de agosto na Secretaria de Saúde, setor de Recursos Humanos, localizado na Rua Germano Schaefer, 3º andar, na praça da cidadania. Veja mais detalhes no edital.

SC – Câmara Municipal de Otacílio Costa

São 4 vagas de nível fundamental, médio e superior

Salário: até 6.652,42 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site do Ibam Concursos

RS – Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RS)

São 390 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades nas áreas de Comunicação Social, Recursos Humanos, Finanças, Contabilidade e Controladoria, Tecnologia da Informação, Jurídica, Administrativa e Fiscalização.

Salário: até 6.622,18 reais

Inscrições: até 15 de agosto pelo site Quadrix

CENTRO OESTE

GO – Câmara Municipal de Goiânia

São 75 vagas de nível médio e superior para Assessor Técnico Legislativo, Procurador Jurídico Legislativo e Assistente Técnico Legislativo. Há oportunidades para formados em Administração, Ciências da Computação, Serviço Social, Ciências Contábeis, entre outros.

Salário: até 6.737,44 reais

Inscrições: até 6 de agosto pelo site

GO – Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás

São 28 vagas para nível de ensino superior em qualquer área. As oportunidades são para atuar como auditor-fiscal da Receita Estadual.

Salário: até 20.940,62 reais

Inscrições: até 24 de agosto pelo site Concursos FCC

MT – Prefeitura de Nova Guarita

São 39 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, engenheiro civil, farmacêutico, fiscal sanitário, mecânico, entre outras.

Salário: até 10.490 reais

Inscrições: até 9 de agosto pelo site W2 Consultores

MT – Prefeitura de Tapurah

São 93 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para enfermeiro, odontólogo, fonoaudiólogo, fiscal de obras, entre outras.

Salário: até 15.606,85 reais

Inscrições: até 9 de agosto pelo site KLC Concursos

MS – Prefeitura de Laguna Carapã

São 96 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.372,80 reais

Inscrições: até 3 de agosto pelo site Vale Consultoria

NORTE E NORDESTE

BA – Exército Brasileiro

São 20 vagas para nível superior em Salvador para o curso de formação de oficiais do quadro complementar. Há oportunidades para as áreas de Administração, Direito, Estatística, Informática, Magistério (alemão, biologia, francês, história). O cursos para Enfermagem e Veterinária será realizado no Rio de Janeiro. Leia mais no edital.

Salário: até 11,130,75 reais

Inscrições: até 3 de agosto pelo site da ESFCEX

BA – Prefeitura de Cairu

São 284 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para biólogo, dentista, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, fisioterapeuta, médico, entre outros. Leia mais no edital no site da consultoria Concepção.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 3 de agosto presencialmente, em Complexo Administrativo Raul Miranda, na Praça Teixeira de Freitas, nº 3, térreo

BA – Prefeitura de Teodoro Sampaio

São 162 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social e psicólogo.

Salário: 10.364,57 reais

Inscrições: até 13 de agosto pelo site Concepção Consultoria

BA – Prefeitura de Salvador

São 293 vagas que exigem nível superior para o cargo de médico. Há oportunidades para profissionais de várias especializações, como ginecológica, generalista, pediátrica e psicológica.

Salário: 10.768,13 reais

Inscrições: até 19 de agosto pelo site

CE – Prefeitura de Milhã

São 165 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, nutricionista, auditor, entre outros.

Salário: até 9.600 reais

Inscrições: até 19 de agosto pelo site Idib

CE – Secretaria de Estado da Cultura do Ceará

São 102 vagas de nível superior. Há vagas para analista de cultura, analista de patrimônio para diversas formações profissionais.

Salário: 5531,76 reais

Inscrições: até 4 de setembro. Confira o edital.

PB- Prefeitura de Salgadinho

São 35 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para enfermeiro, educador físico, farmacêutico e bioquímico.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 5 de agosto pelo site Funvapi

PE – Prefeitura de Recife

São 214 vagas de nível médio e superior, em seleção pública simplificada. Tem vagas para enfermeiros e técnicos na área de saúde.

Salário: 5.250,30 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site Upenet

PI – Ministério Público do Piauí

São 20 vagas de nível médio e superior para analista e técnico

Salário: até 6.241,11 reais

Inscrições: até 6 de agosto pelo site do Cespe

RN – Receita Federal

São 45 vagas que exigem ensino superior. Há oportunidades para profissional com formação em engenharia, como Civil, Elétrica, Eletrônica, Química e Mecânica.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de agosto e feita pessoalmente na Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Natal, localizada no Porto de Natal à Av. Hildebrando de Góis, 220. Mais informações no edital disponível no site da Receita Federal.

RO – Prefeitura de Jaru

São 16 vagas para nível superior. Há oportunidades para médicos, fonoaudiólogo, enfermeiro.

Salário: 6.535,08 reais

Inscrições: até 24 de agosto Jaru. Confira o edital

SE – Polícia Civil do Estado de Sergipe

São 10 vagas que exigem nível superior para o cargo de Delegado de Polícia Substituto.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 6 de agosto pelo site da Cespe