42 concursos públicos com inscrições abertas e salários de mais R$ 5 mil

ão Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Polícia Rodoviária Federal

São 500 vagas espalhadas por vários estados do Brasil voltadas para quem tem nível superior em qualquer área.

Salário: 9.473,57 reais

Inscrições: até 18 de dezembro pelo site do Cespe

SUL E SUDESTE

SP – Câmara de Santo André

São 28 vagas de nível fundamental e superior. Há oportunidades para a vaga de técnico legislativo para profissionais de várias áreas, como jornalismo, ciências contábeis, engenharia, economia e aministração.

Salário: até 8.503,49 reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site do IBAM

SP – Prefeitura de Piracaia

São 181 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Para os cargos agente de organização escolar, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, cuidadores/educadores, diretor de escola , enfermeiro padrão , farmacêutico, médico clínico-geral, médico dermatologista, médico ginecologista, médico neurologista, médico oftalmologista, médico otorrinolaringologista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico ultrassonografista, médico urologista, motorista de ambulância (central), motorista de ambulância , entre outros.

Salário: até 5.037,75 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site Ibamsp

SP – Prefeitura de Lucélia

São 10 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para fonoaudiólogo, médico ginecologista, agente de fiscalização ambiental. entre outros.

Salário: até 10.876,28 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site do Instituto Excelência

SP – Câmara Municipal de Monte Alto

São 7 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. O concurso oferece vagas para auxiliar de serviços legislativos, motorista, auxiliar técnico legislativo, analista de tecnologia da informação (TI) e procurador jurídico.

Salário: até 5.484,87 reais

Inscrições: até 8 de janeiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Arujá

São 113 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para ajudante geral, agente de apoio educacional, assistente administrativo, escriturário, assistente de diretor de escola, assistente social, chefe da divisão de abastecimento e merenda escolar, coordenador pedagógico, chefe da divisão de ensino, diretor de educação básica, professor, psicopedagogo, chefe da divisão pedagógica e supervisor de ensino.

Salário: até 6.708,43 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Vunesp

MG – Prefeitura de Guidoval

São 42 vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dentista, assistente social, entre outras.

Salário: até 9.129,05 reais

Inscrições: até 12 de dezembro pelo site da Prefeitura

MG – Prefeitura de Guarani

São 57 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 7.478,22 reais

Inscrições: até 14 de dezembro Fundação Cefet Minas

MG – Prefeitura de Alvinópolis

São 62 vagas para os níveis médio, técnico e superior disponíveis no processo seletivo.

Salário: até 12.462,75 reais

Inscrições: até 16 de dezembro pelo site da prefeitura

MG – Prefeitura de Estrela do Indaiá

São 60 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para controlador interno, nutricionista, tesoureiro, professor, entre outras.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site Elo Assessoria

MG – Prefeitura de Guarda-Mor

São 207 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista jurídico, historiador, educador físico, entre outros.

Salário: até 11.443,95 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site Nosso Rumo

MG – Prefeitura de Lamim

São 109 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, agente administrativo, engenheiro, entre outros.

Salário: até 11.510,80 reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site Exame Consultores

SC – Prefeitura de Treze de Maio

São 72 vagas para os níveis alfabetizado, médio e superior nas áreas administrativas, de saúde e de educação.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Garopaba

São 12 vagas para os níveis médio/técnico e superior.

Salário: até 13.745,82 reais.

Inscrições: até 15 de dezembro pelo site da prefeitura.

SC – Prefeitura de Cordilheira Alta

São 23 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.359,84 reais

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site Alternative Concursos

SC – Prefeitura de Canoinhas

São 63 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Engenheiro Agrônomo, Assistente Social, Contador, entre outros.

Salário: até 6.380,24 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site do Instituto Excelência

SC – Prefeitura de Capinzal

São 105 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fisioterapeuta, odontólogo.

Salário: 16.141,57 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site Aprender SC

SC – Prefeitura Municipal de Ermo

São 18 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 11.893,23 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site

SC – Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso

São 48 vagas de nível médio para agente comunitário de saúde.

Salário: até 8.506,13 reais

Inscrições: até 24 de dezembro pelo site SC Treinamentos

SC – Prefeitura de Jaborá

São 11 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, enfermeiro, professor, entre outras.

Salário: até 18.052,56 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site Sigma

SC – Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região

São 85 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades de nível superior para agente fiscal.

Salário: até 5.060,99 reais

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site Quadrix

SC – Prefeitura de Porto União

São 115 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. De nível superior há oportunidades para advogados.

Salário: até 15.184,56 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site SC Concursos

PR – Prefeitura de Florestópolis

São 31 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, dentista, enfermeiro, farmacêutico, entre outras.

Salário: 5.990,83 reais

Inscrições: até 12 de dezembro pelo site KLC Concursos

PR – Prefeitura de Paranavaí

São 106 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidade para engenheiro agrônomo, nutricionista, médico veterinário, pedagoga, educador ambientalç

Salário: 14.795,62 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site do Cosesp

PR – Itaipu Binacional

São 46 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para profissionais com formação em Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Biologia, Comunicação Social, Geografia, entre outros.

Salário: até 7.090,22 reais

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site da UFPR

PR – Prefeitura de Foz do Iguaçu

São 109 vagas para os níveis médio e superior.

Salário: até 15.537,38 reais

Inscrições: até 8 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Curiúva

São 9 vagas de nível superior para médicos.

Salário: até 9.571,02 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Ubiratã

São 159 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, professor, cirurgião dentista, engenheiro agrônomo, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 15.347,92 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/3642/

RS – Prefeitura de Seberi

São 25 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.394,95 reais

inscrições: pelo site Fundatec

RS – Prefeitura de Veranópolis

São 35 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.466,87 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site da Fundação La Salle

RS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul

São 17 vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para analistas em diversas áreas como desenvolvimento de software, psicologia, assistência social, entre outras.

Salário: até 6.013,86 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site da Fundação Salle

RS – Prefeitura de Palmitinho

São 40 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.386,16 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site SC Concursos

CENTRO OESTE

MS – Prefeitura de Cassilândia

As inscrições foram reabertas e são 93 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico veterinário, dentista, professores, psicólogo, entre outras.

Salário: até 8,5 mil reais

Inscrições: até 14 de dezembro pelo site da Sigma

GO – Assembleia Legislativa de Goiás

São 80 vagas de nível médio e superior para analistas, assistentes legislativos e para procurador

Salário: até 29.114,95 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site Iades

NORTE E NORDESTE

CE – Prefeitura de Iracema

São 130 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, assistente social, professor, entre outros.

Salário: até 11.520 reais

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site

CE – Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região

São 40 vagas para os níveis médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, técnicos, entre outras.

Salário: até 5.319,80 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PE – Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco

São 38 vagas de nível médio e superior. Há vagas para contador, assistente jurídico, fiscal, entre outras.

Salário: até 5.100.47 reais

Inscrições: até 24 de dezembro pelo site Pan Concursos

SE – Prefeitura de Graccho Cardoso

São 43 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site Planejar concursos

AC – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre

São 52 vagas de nível médio e superior para Analista de Fiscalização (Arquiteto e Urbanista) e para Auxiliar Administrativo.

Salário: 5.822,44 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site Iades

PE – Hospital da Mulher do Recife

São 363 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para analistas, fisioterapeutas, médicos, nutricionista, analista de sistemas, entre outras.

Salário: até 8.775,00 reais

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site Concursos Promunicipio

PE – Prefeitura de Petrolina

São 375 vagas para os níveis médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, médico, fisioterapeuta, entre outras.

Salário: até 9.533,15 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site Upenet

MA – Prefeitura de Paço do Lumiar

São 587 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, procurador, professor, engenheiro civil, biólogo, sociólogo, entre outras.

Salário: até 6.697,50 reais

Inscrições: até 18 de janeiro pelo site do Instituto Machado de Assis