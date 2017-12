40 concursos públicos oferecem salários de até R$ 28,9 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

São 18 vagas para professores em áreas como audiovisual, matemática, design gráfico, português, entre outras.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site do IFSP

SP – Prefeitura de Conchas

São 15 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos em diversas especialidades, enfermeiros, entre outras.

Salário: até 11.339 reais

Inscrições: até dia 8 de janeiro pelo site Metro Capital

SP – Câmara Municipal de Indaiatuba

O concurso oferece 31 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para profissionais como jornalista, procurador jurídico, controlador interno, analista de sistemas, agente administrativo, técnico em informática, entre outros.

Salário: até 8,395.08 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Fundação Vunesp

MG – Tribunal de Contas de Minas Gerais

São duas oportunidades para conselheiro substituto.

Salário: 28.947,55 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Tabuleiro

São 81 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para agente de vigilância sanitária, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de coordenação, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico, fiscal de tributos e postura, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra, médico psiquiatra, nutricionista, oficial administrativo I, oficial administrativo II, oficial administrativo III, pedagogo, professor regente, psicólogo, secretário escolar, técnico em enfermagem, técnico em zootecnia.

Salário: até 9.413,77 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site da Fundação Cefet Minas

MG – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig)

Há 14 oportunidades para os níveis superior e médio, inclusive para analista de administração, analista de compliance, analista de sistemas, arquiteto, auditor, contador, engenheiro civil, entre outros cargos.

Salário: até 6.708,73 reais

Inscrições: até 28 de dezembro pelo site da Fundep Gestão de Concursos



MG – Câmara Municipal de Belo Horizonte

O concurso oferece 102 oportunidades para os níveis superior e médio. Podem se candidatar analistas de TI, consultores legislativos, dentistas, engenheiros civis, entre profissionais de outras áreas.

Salário: até 7.853,62 reais

Inscrições: até 4 de janeiro pelo site da Consulplan



MG – Polícia Militar de Minas Gerais

São 120 vagas de nível superior. O concurso vai selecionar candidatos para o curso de formação de oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais.

Salário: até 5.769,43 reais

Inscrições: até 4 de janeiro pelo site da Polícia Militar

MG – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul – CISRU

O concurso oferece 269 vagas para profissionais de nível médio e superior, inclusive para enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, médico, assistente administrativo, entre outros profissionais.

Salário: até 7.050 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site do CISRU

MG – Prefeitura de Bom Jesus do Amparo

São 72 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, inclusive para engenheiro civil, médico, dentista, nutricionista, professor, entre profissionais de diversas outras áreas.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site da Fundep

ES – Prefeitura de Governador Lindenberg

O concurso oferece 16 oportunidades para preenchimento de vagas e cadastro reserva para médico clínico geral plantonista, médico dermatologista, médico ginecologista, médico pediatra e médico clínico gral do PSF.

Salário: até 8,130.57 reais

Inscrições: até 22 de dezembro no prédio da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, situada à Rua Adelino Lubiana, s/n.º, Centro, Governador Lindenberg – ES, no horário de 11h às 17h.

ES – Prefeitura de Bom Jesus do Norte

São 17 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, enfermeiro e assistente social. Confira o edital

Salário: até 5.500 reais

Inscrições: até 2 de janeiro no Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça Astolpho Lobo, 249, Centro, na cidade de Bom Jesus do Norte-ES.

PR – Prefeitura de Tijucas do Sul

Há 6 vagas para nível técnico e superior, inclusive para médico clínico geral e ginecologista obstetra.

Salário: até 10.871,13 reais

Inscrições: até 22 de dezembro. As inscrições devem ser feitas na sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

PR – Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

O concurso oferece 7 vagas para nível superior e médio, inclusive para analista legislativo, contador e técnico em informática.

Salário: até 7,911.87 reais

Inscrições: até 1º de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Nova Olímpia

Há 28 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Entre outros profissionais, são recrutados médicos pediatras, enfermeiros, fonoaudiólogos e farmacêuticos.

Salário: até 9.840, 42 reais

Inscrições: até 14 de janeiro pelo site da Ruffo Concursos

SC – Prefeitura de Guaramirim

São 21 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Médico, psicólogo, técnico em enfermagem são alguns dos profissionais que encontram oportunidades neste processo seletivo.

Salário: até 14.939,82 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site Guaramirim Atende

SC – Prefeitura de Erval Velho

Há 15 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para enfermeiro, médico, advogado, contador, entre outros.

Salário: até 13.732,20 reais

Inscrições: até 22 de dezembro pelo site da UNOESC

SC- Prefeitura de Curitibanos

São 39 oportunidades para os níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para médico, contador, professores em diversas habilitações, entre outras.

Salário: até 15.146,90 reais

Inscrições: até 24 de dezembro pelo site da prefeitura

SC – Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso

São 66 vagas para os níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro agrônomo, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, professores em diversas habilitações, assistente social, entre outras.



Salário: até 8.339,34 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site de Concursos Cursivani

SC – Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

O concurso oferece 5 vagas para os níveis superior e médio. Os cargos disponíveis são analista de sistemas, controlador interno e técnico em tecnologia da informação.

Salário: até 5.882 reais

Inscrições: até 8 de janeiro pelo site da Fundatec

SC – Prefeitura de Tigrinhos

São 19 oportunidades para todos os níveis de escolaridade, inclusive para médico, psicólogo, nutricionista, engenheiro agrônomo, entre outros profissionais.

Salário: até 10.788,17 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da SC Treinamentos

SC – Companhia Águas de Joinville (CAJ)

Há 5 vagas para todos os níveis, além de cadastro reserva. Entre os cargos estão os de advogado, analista contábil, analista de compras e licitações, biólogo, geógrafo, jornalista, entre outros.

Salário: até 7,964.50 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site da Fepese

RS – Prefeitura de Feliz

São 11 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vaga para cirurgião dentista, engenheiro civil, médico, médico perito, enfermeiro, farmacêutico, fiscal municipal, entre outras.

Salário: até 8.134,18 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site da Unars

RS – Prefeitura de Getúlio Vargas

O concurso oferece 40 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior, inclusive para assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fiscal ambiental, médico, entre outros profissionais.

Salário: até 8,846.73 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site da Objetiva

RS – Prefeitura de Independência

São 28 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, engenheiro civil, médico, enfermeiro, dentista, fiscal, entre outras.

Salário: até 9.110,20 reais

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site SC Concursos

RS – Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

O concurso oferece 5 vagas para nível superior. O cargo disponível é o de auditor do Estado do Rio Grande do Sul, classe A.

Salário: até 21.454,81 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site da Cespe/UnB

RS – Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Há 1.200 vagas para nível superior. Os cargos disponíveis são de escrivão de polícia e inspetor de polícia.

Salário: até 6,366.80 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE

MT – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde

São 19 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro civil, engenheiro sanitarista, técnicos, entre outras.

Salário: até 5.195,14 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site KLC Concursos

MT – Câmara Municipal Mirassol d’Oeste

Há oportunidades de nível médio e superior para auxiliar parlamentar de serviços gerais, assistente legislativo, auxiliar parlamentar administrativo, agente parlamentar de recepção e procurador legislativo.

Salário: até 5.337,10 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site Calegario

MT – Prefeitura de Campo Verde

São 19 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive psicólogo, assistente social, bioquímico, dentista, enfermeiro, nutricionista, professor, fonoaudiólogo, entre outros profissionais.

Salário: até 5,145.28 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site do Grupo Atame

MT – Prefeitura de Várzea Grande

O concurso oferece 2.678 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, inclusive para procuradores municipais, médicos, dentistas, enfermeiros, auditores internos, engenheiros, gestores municipais, professores, jornalistas, entre outros profissionais.

Salário: até 8,8 mil reais

Inscrições: até 18 de janeiro pelo site da UFMT

NORTE E NORDESTE

CE – Prefeitura de Mulungu

São 79 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para agente administrativo, agente comunitário de saúde, agente de trânsito, auxiliar de serviços gerais, agente da vigilância, auxiliar de farmácia, assistente social, dentista, educador físico, enfermeiro, epidemiológica, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, motorista, nutricionista, orientador social, professor, psicólogo, secretária escolar, técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, terapeuta ocupacional e vigia.

Salário: até 9.700 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site da Consulpam

BA – Prefeitura de Salvador

Há 143 oportunidades para médico clínico, médico pediatra, médico psiquiatra e médico ortopedista. Veja aqui o edital.

Salário: até 6,353.33 reais

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site do processo seletivo

BA – Câmara Municipal de Salvador

O concurso oferece 60 oportunidades para os níveis médio e superior. Os cargos disponíveis são de analista (de diversas áreas, como gestão de pessoas; licitação, contratos e convênios;administrativa e legislativa, entre outras) e especialista (advogado legislativo, arquiteto, engenheiro civil, assistente social e odontólogo).

Salário: até 5.751,35 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site da FGV Projetos

PB – Prefeitura de Riacho dos Cavalos

Há 66 oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Há vagas para psicopedagogo, médico, dentista, fisioterapeuta, entre outros profissionais.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site da Ápice Consultoria

RN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Há 78 oportunidades para professor efetivo do magistério superior, para disciplinas como jornalismo, geografia humana, nutrição social, informática, história contemporânea, química orgânica, linguística, engenharia rural, astronomia estelar, entre outras.

Salário: até 10.043,67 reais

Inscrições: até 29 de dezembro pelo site do SIGRH

RO- Controladoria-Geral do Estado de Rondônia

São 12 vagas de nível médio e superior. As oportunidades são para auditor de controle interno e assistente de controle interno.

Salário: 6.720,99 reais

Inscrições: até 25 de dezembro pelo site da Funrio

RO – Câmara Municipal de Cacoal

Há 13 oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, inclusive para contador, intérprete de libras, técnico em informática, entre outros profissionais.

Salário: até 9,206.74 reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site do Ibade

MA – Polícia Civil do Maranhão

O concurso oferece 100 oportunidades de nível superior para preencher vagas e formar cadastro de reserva para os cargos de delegado de polícia, escrivão, investigador, médico legista e perito criminal da Polícia Civil do Maranhão.

Salário: até 18,957.64 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site do Cespe/UnB

MA – Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

São 1000 vagas para os níveis médio e superior, inclusive para advogado, analista administrativo, jornalista, bioquímico, farmacêutico, fonoaudiólogo, dentista, psicólogo e médico, entre profissionais de diversas outras áreas.

Salário: até 7,425.31 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site do Instituto AOCP