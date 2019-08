4 sugestões de conteúdos grátis para gestores praticarem inglês

A economia digital trouxe mudanças profundas na forma como lideramos pessoas nas organizações.

Se considerarmos que seus líderes, pares ou liderados podem estar em qualquer lugar do mundo, o domínio do inglês se torna obrigatório para quem quer se destacar, ou até para quem precisa apenas manter seu emprego.

Em maio deste ano, trouxemos 10 palavras e expressões em inglês que os profissionais de RH estão usando, no artigo “O Inglês Invadiu o RH?”.

Hoje trouxemos quatro conteúdos para você conquistar duas coisas de uma só vez: atualizar-se em temas relacionados a recursos humanos e… melhorar seu inglês!

Vamos começar pelos textos:

O primeiro é sobre People Analytics.

Ele superou mesmo o HR Analytics?

Selecionei um Q&A (ou FAQ) sobre o tema:

Is People Analytics the Future of HR Analytics?

O seguinte é um estudo da KPMG sobre o Futuro do RH.

Ele revela que alguns profissionais de RH estão tendo atitudes desalinhadas à mudança – que é inevitável.

The Future of HR, by KPMG

Agora, dois TEDTalks:

Este é com Tim Leberecht, um humanista do Vale do Silício.

Ele diz que precisamos de um choque de humanismo radical, para fazer frente a tanta tecnologia.

4 ways do build a human company in the age of machines

E para finalizar, um tema mais polêmico:

Você acredita que teremos um apagão de talentos, inclusive no Brasil, mesmo com nosso alto índice de desemprego?

Assista a esta palestra de Rainer Strack e tire suas conclusões.

The workforce crisis for 2030

