4 comportamentos típicos de líderes bem sucedidos

Uma das maiores consultorias estratégicas do mundo, a McKinsey & Company divulgou um novo estudo sobre liderança. O tema está em alta no mundo corporativo: segundo a empresa, 90% dos CEOs planejam mais investimentos no desenvolvimento dos seus líderes. Para a McKinsey, isso é justificado, porque uma boa liderança é um requisito crucial para a “saúde organizacional” das instituições.

Sua mais nova pesquisa trata dos tipos de liderança que as companhias devem estimular. Baseados nos cases da própria consultoria e em literatura acadêmica de ponta, os resultados mostraram 20 tipos de comportamentos distintos.

Para criar uma relação de quais traços são relacionados ao sucesso, a consultoria avaliou 189 mil pessoas, de 81 organizações ao redor do mundo, em relação às performances de líderes – especialmente que atuam na linha de frente, lidando com clientes e mercado.

Dos 20 tipos de comportamento mapeados, os líderes com mais êxito em suas ações exibiam, tipicamente, 4 deles. De acordo com a McKinsey, estes 4 estilos explicam a variação de 89% dos resultados entre organizações fortes e fracas, em termos de eficácia de liderança.

Os 4 comportamentos dos líderes bem sucedidos

1 Resolver problemas de forma eficaz

O processo que antecede a tomada de decisão é a solução de problemas, quando as informações são coletadas, analisadas e consideradas. Segundo a McKinsey, problem solving é uma contribuição fundamental da qual os bons líderes são capazes.

2 Operar com uma forte orientação para resultados

Liderança não é só desenvolver uma visão, comunicá-la e estabelecer objetivos. Mais importante ainda: é também dar seguimento ao trabalho para alcançar resultados. Líderes com uma forte orientação para resultados tendem a enfatizar a importância da eficiência e produtividade.

3 Buscar perspectivas diferentes

Traço visível nos líderes que são capazes de monitorar as tendências que afetam suas empresas, percebem as mudanças no ambiente e incentivam os funcionários a contribuir com ideias. Além de saberem priorizar, conseguem diferenciar com precisão as questões e dar o devido peso às preocupações das partes interessadas. Líderes que buscam outras perspectivas, normalmente, baseiam suas decisões em uma análise sólida e evitam preconceitos.

4 Apoiar os outros

Ao mostrar empatia e interesse sincero nos outros, os líderes criam confiança, inspiram e os ajudam a superar os desafios, tomando atitudes como interceder no trabalho das equipes para promover mais eficiência organizacional. Além disso, estes líderes procurarm impedir que a energia dos funcionários se dissipe em conflitos internos.

Embora as mais diversas circunstâncias de negócios exijam diferentes estilos de liderança, a pesquisa aponta os traços mais relevantes. Estes 4 comportamentos dos líderes são frequentes – principalmente aos que comandam a linha de frente – nas instituições de sucesso. Segundo a McKinsey, “para as organizações que investem no desenvolvimento de futuros líderes, priorizar essas áreas é um bom começo”.