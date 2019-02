3M convoca estudantes de graduação e pós para competição internacional

São Paulo – A 3M vai selecionar 15 estudantes brasileiros para o programa Invent a New Future 2019 que traz problemas reais da empresa para serem resolvidos por participantes de diferentes países da América Latina.

A competição está com as inscrições abertas até o dia 31 de março pelo site da 3M

Podem participar, estudantes das áreas de engenharia, ciências, tecnologia, vendas, marketing, comunicação, administração, finanças e supply chain que estejam no último ano de graduação ou do primeiro ano de pós-graduação. Inglês fluente é um requisito.

A fase nacional da competição será realizada na sede da 3M em Sumaré (SP) em maio. Durante essa etapa, os selecionados vão, divididos em dois grupos, resolver um problema real de negócios da empresa.

Capacidade analítica, resolução de problemas, tomada de decisão, colaboração, comunicação, influência e apresentação são algumas das competências que serão estimuladas ao longo dos desafios.

Dois finalistas terão a chance de disputar a última etapa do programa na Costa Rica, competindo com estudantes México, Panamá, Costa Rica, Colômbia, Peru, República Dominicana e Argentina. A viagem terá todas as despesas pagas pela 3M.

Os vencedores da competição vão ganhar seis meses de programa de mentoria de carreira com executivos da 3M.