39% dos empregos dos sonhos de jovens no mundo sofrem risco de automação

São Paulo – O que você quer ser quando crescer? Com as grandes expectativas de mudanças no mercado de trabalho com a introdução de novas tecnologias, era de se esperar que os jovens tivessem novas respostas para essa pergunta.

No entanto, a maioria deles no mundo todo possui aspirações profissionais muito parecidas e concentradas em apenas 10 carreiras.

O estudo “Dream Jobs? Teenagers’ Career Aspirations and the Future of Work”, divulgado nesta quarta-feira (22) no Fórum Econômico Mundial de Davos, aponta que 53% das meninas e 47% dos meninos de 15 anos em 41 países desejam entrar em uma de apenas 10 carreiras diferentes até completarem 30 anos.

O relatório compara dados de 20 anos do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), realizado pela OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico).

De acordo com a análise, o crescimento da concentração de interesse em certas carreiras, em sua maioria criadas no século 20, está relacionada à falta de orientação vocacional nos países e pode mostrar a criação de expectativas irreais entre os jovens.

Assim, é possível que os sinais de mudanças no mercado de trabalho não estejam alcançando a próxima geração de profissionais.

As carreiras mais populares, como médicos, professores e advogados, tem pouco risco de serem instintas, porém a pesquisa indica que 39% do cargos indicados pelos participantes do PISA, além do top 10, correm risco de serem automatizados nos próximas 10 a 15 anos.

Confira as tabelas com os 10 empregos mais desejados pelos jovens de 15 anos, em 2000 e 2018:

Meninas

2000 Ocupação % 2018 Ocupação % 1 Professora 11,1 1 Doutora 15,6 2 Doutora 11 2 Professora 9,4 3 Advogada 6,2 3 Gerente de negócios 5 4 Psicóloga 3,9 4 Advogada 4,6 5 Enfermeira e parteira 3,2 5 Enfermeira e parteira 4,5 6 Gerente de negócios 3 6 Psicóloga 3,7 7 Veterinária 2,9 7 Designer 3 8 Escritora/Jornalista 2,6 8 Veterinária 2,8 9 Secretária 2,6 9 Policial 2,3 10 Cabeleireira 2,5 10 Arquiteta 2,1 Total 49 52,9

Meninos