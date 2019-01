38 concursos públicos abertos para quem quer ganhar mais de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Itapevi

São 366 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor de inglês, agente de inclusão escolar, agente de administração pública, professor de educação básica, entre outros.

Salário: até 9.280,30 reais

Inscrições: até 21 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Santana de Parnaíba

São 6 vagas de nível fundamental, médio e superior. São oportunidades para analista programador, engenheiro do trabalho e médico.

Salário: até 12.052,78 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro

São 18 vagas de nível superior para médicos de várias especialidades, como anestesista, cardiologista e ginecologista.

Salário: até 11.757,66 reais

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site RBO Concursos

SP – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

São 6 vagas de nível superior para professor adjunto doutor.

Salário: 8.552,26 reais

Inscrições: até 31 de janeiro. Confira o edital

SP – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

São 19 vagas de nível médio e superior

Salário: 7.316,15 reais.

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site

SP – Prefeitura de Arujá

São 113 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para ajudante geral, agente de apoio educacional, assistente administrativo, escriturário, assistente de diretor de escola, assistente social, chefe da divisão de abastecimento e merenda escolar, coordenador pedagógico, chefe da divisão de ensino, diretor de educação básica, professor, psicopedagogo, chefe da divisão pedagógica e supervisor de ensino.

Salário: até 6.708,43 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp)

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para agente administrativo, agente civil de trânsito, agente de fiscalização de transporte, assistente social, agente operacional, entre outros.

Salário: até 6.048,02 reais

Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Hospital Geral Doutor José Pangella na Vila Penteado

São nove vagas de nível superior.

Salário: até 6.210,00 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site do governo

RJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

São 6 vagas para o Magistério Superior.

Salário: até 9.877,98 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da universidade

RJ – Prefeitura de Porto Real

São 139 vagas de níveis médio e superior. Há vagas para farmacêutico, dentista, fisioterapeuta, médicos de diversas especialidades, entre outras

Salário: até 11.592,58 reais

Inscrições: até 29 de janeiro pelo site RBO Concursos

MG – Prefeitura de Cônego Marinho

São 24 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para agentes comunitários de saúde, para médicos, entre outras.

Salário: até 12.721,37 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site da prefeitura

MG – Prefeitura de Joanésia

São 47 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro ambiental, engenheiro químico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 10.900,00 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site Exame Consultores

MG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

São 42 vagas de nível médio e superior para carreira de Magistério Superior e Magistério de 1º e 2º graus.

Salário: até 10.058,92 reais

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo site da Cefet-MG

ES – Polícia Civil

São 173 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para investigador, assistente social, médico legista, perito oficial criminal, entre outros.

Salário: até 5.103,84 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site do Instituto AOCP

SC – Prefeitura de Lebon Régis

São 27 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 16.457,47 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site do SC Concursos

SC – Prefeitura de Timbó

São 271 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades na área de saúde para enfermeiro, nutricionistas, técnicos, psicólogo, fisioterapeuta. Também há vagas em outras áreas

Salário: até 6.347,38 reais

Inscrições: até 28 de janeiro pelo site INCP concursos

SC – Prefeitura de Correia Pinto

São 3 vagas de nível superior para médicos em processo seletivo simplificado.

Salário: 15.006,64 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Curiúva

São 9 vagas de nível superior para médicos.

Salário: até 9.571,02 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Matinhos

São 172 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, arquiteto, assistente social, engenheiro de segurança do trabalho, entre outros.

Salário: até 13.299,22 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site da UFPR

PR – Universidade Estadual de Maringá

São 122 vagas para professores temporários de diversas áreas do conhecimento. Os selecionados vão trabalhar nos campi de Maringá e Ivaiporã, na região norte do estado, e Umuarama, Goioerê, Cianorte e Cidade Gaúcha, no noroeste.

Salário: até 8.200 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Universidade

PR – Prefeitura de Guaraniaçu

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico e agente comunitário de saúde.

Salário: até 15.390,00 reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site Objetivas

RS – Prefeitura de Salto do Jacuí

São 76 vagas de nível fundamental, médio e técnico. Há oportunidades para contador, arquiteto, procurador jurídico, entre outros.

Salário: até 11.073,42 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura Municipal de Palmeiras das Missões

São 67 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro civil, procurador, fiscal, entre outros.

Salário: até 9.409,40 reais

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE

MS – Prefeitura de Ribas do Rio Pardo

São 151 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 12.969,94 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site de concursos Fapec

MS – Universidade Federal da Grande Dourados

São 31 vagas técnicas e administrativas de nível médio e superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site da universidade

MT – Prefeitura Municipal de Matupá

São 34 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Advogado, bioquímico, professores estão entre os profissionais que encontram oportunidades no edital.

Salário: até 6.947,08 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site Master Z consultoria

NORTE E NORDESTE

AC – Tribunal de Justiça do Acre

São 15 vagas de nível superior para os cargos de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça. Uma das vagas será reservada aos candidatos portadores de deficiência e 3 delas destinadas aos candidatos negros.

Salário: até 30.404,41 reais

Inscrições: até 13 de fevereiro pelo site da Vunesp

AM – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

São 87 vagas para professor do Magistério Superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 1 de fevereiro pelo site da universidade

PI – Prefeitura de São João da Fronteira

São 20 vagas para os níveis médio, técnico e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: 28 de janeiro pelo site do Instituto Legatus

PI – Universidade Federal do Piauí (UFPI)

São 13 vagas de nível superior para a carreira no Magistério Superior.

Salário: até 7.373,30 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site da universidade

MA – Prefeitura de Paço do Lumiar

São 587 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, procurador, professor, engenheiro civil, biólogo, sociólogo, entre outras.

Salário: até 6.697,50 reais

Inscrições: até 18 de janeiro pelo site do Instituto Machado de Assis

BA – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

São 12 vagas de nível superior para professor.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 25 de janeiro pelo site da universidade

BA – Prefeitura Municipal de Cachoeira

São 183 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site Seleta Concursos

BA – Universidade Federal da Bahia (UFBA)

São 97 vagas para cargos da Carreira do Magistério Superior.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site da universidade

RN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Há 53 vagas de nível superior para professor de diversos cursos.

Salário: até 10.058,92 reais

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site

RN – Universidade Federal Rural do Semiárido

São 11 vagas de nível superior para professores visitantes brasileiros e estrangeiros.

Salário: até 16.199,24 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site da universidade

PA – Centro de Perícias Científicas Renato Chaves

São 95 vagas de nível superior para perito médico legista (medicina, medicina psiquiátrica); perito criminal (administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia sanitária, farmácia, física, geologia, medicina veterinária, odontologia, processamento de dados); auxiliar técnico de perícias (técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de mecânica, técnico de radiologia).

Salário: até 8.482,04 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site da Fadesp

PB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

São 128 vagas, sendo 90 para professores e 38 para a função de técnico-administrativo nos níveis médio, médio e técnico e superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site do IFPB