37 concursos públicos abertos têm salários de até R$ 22,2 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

São 61 vagas de nível superior no processo seletivo para o credenciamento de examinadores de pilotos divididas entre as cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Londrina (PR), Manaus (AM), Palmas (TO), Salvador (BA), Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP), Varginha (SP), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ).

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de dezembro pelo site da Anac

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Mogi das Cruzes

São 78 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Entre os cargos disponíveis estão os de arquiteto, enfermeiro auditor, dentista e médico (auditor, clínico geral, ginecologista, pediatra e psiquiatra), entre outros.

Salário: até 7.147,57 reais

Inscrições: até 29 de novembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de São José do Rio Pardo

São quatro vagas para os níveis fundamental e superior. Há oportunidades para agente comunitário de saúde e médico.

Salário: 11.018 reais

Inscrições: até 29 de novembro pelo site RBO Concursos

SP – Prefeitura de Mogi das Cruzes

São 78 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para os cargos de pedreiro, agente sepultador, operador de máquinas, soldador, agente escolar, auxiliar de apoio administrativo, arquiteto, enfermeiro auditor, dentista e médico (auditor, clínico geral, ginecologista, pediatra e psiquiatra).

Salário: até 7.147.57 reais

Inscrições: até 29 de novembro pelo site da Vunesp

SP – Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos

Há 13 oportunidades para nível médio e superior. Os cargos disponíveis são os de assistente de gestão municipal, analista de gestão municipal – assistente social, analista em gestão municipal – economia, analista em gestão municipal – contabilidade, analista em gestão municipal – informática – TI, procurador e médico perito.

Salário: até 7.964,69 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Buri

São 41 vagas para fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, assistente social, enfermeiro padrão, farmacêutico, fonoaudiólogo.

Salário: até 14,994.23 reais

Inscrições: até 8 de dezembro pelo site da Integribrasil

SP – Prefeitura de Barretos

Há oportunidades para agente de saúde pública – ESF, cirurgião dentista – ESF, enfermeiro – ESF, enfermeiro socorrista – SAMU, médico, operador de rádio – SAMU, técnico de enfermagem socorrista – SAMU e telefonista auxiliar de regulação médica – SAMU.

Salário: até 20.184,37 reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site da Vunesp

MG- Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Minas Gerais

Há uma vaga para professor na área de engenharia de agrimensura e cartográfica para quem tem bacharelado em engenharia de agrimensura e cartográfica ou engenharia de agrimensura ou engenharia cartográfica ou engenharia cartográfica e de agrimensura.

Salário: até 9.585,67 reais.

Inscrições: até 30 de novembro pelo site do Instituto Federal Sul de Minas

MG- Prefeitura de Japaraíba

São 23 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Psicólogo, coordenador e médico são alguns dos profissionais buscados, segundo o edital.

Salário: até 5.828,77 reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site Exame Consultores

MG – Prefeitura de Timóteo

São 355 oportunidades para os níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para advogado, biólogo, engenheiro civil, engenheiro sanitarista, engenheiro de trânsito, enfermeiro, jornalista, médico, entre outras.

Salário: até 11.140,10 reais

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site da FPGA

MG – Tribunal de Contas de Minas Gerais

São duas oportunidades para conselheiro substituto.

Salário: 28.947,55 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Tabuleiro

São 81 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para agente de vigilância sanitária, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de coordenação, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico, fiscal de tributos e postura, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra, médico psiquiatra, nutricionista, oficial administrativo I, oficial administrativo II, oficial administrativo III, pedagogo, professor regente, psicólogo, secretário escolar, técnico em enfermagem, técnico em zootecnia.

Salário: até 9.413,77 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site da Fundação Cefet Minas

PR – Prefeitura de Bom Jesus do Sul

São 58 vagas. Assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, veterinário, professor, psicólogo são alguns dos profissionais buscados.

Salário: até 11.400 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site de Concursos Unicentro

PR – Prefeitura de Reserva do Iguaçu

São 106 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 14.698,82 reais

Inscrições: até 4 de dezembro pelo site da faculdade Alfa

SC – Polícia Civil de Santa Catarina

Há 394 vagas para nível superior. Do total, 194 são para escrivão e 200 são para agente.

Salário: até 5.317,94 reais

Inscrições: até 27 de novembro pelo site da Fepese

SC – Prefeitura de Treze Tília

São 96 vagas para os níveis fundamental, médio e superior divididas em dois editais. Há oportunidades para professores em diversas áreas, médicos, agentes, entre outros profissionais.

Salário: 18.307,95 reais

Inscrições: até 2 de dezembro pelo site assessoria Cursiva

SC – Prefeitura de Major Gercino

São 32 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Assistente social, contador, enfermeiro, farmacêutico, médico, coordenador do CRAS, professor e psicólogo estão entre os profissionais buscados.

Salário: até 8.579,69 reais

Inscrições: até 8 de dezembro pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de São João Batista

São 226 vagas ao todo divididas em vários editais que podem ser consultados no site da Faepesul. Há vagas para procurador, engenheiro ambiental, geólogo, fiscal de meio ambiente, médico, enfermeiro, odontólogo, farmacêutico, contador, entre outros.http://concursos.faepesul.org.br/hotsite/89-municipio-de-sao-joao-batista

Salário: 7.358,73 reais

Inscrições: até 11 de dezembro pelo site Faepesul

SC – Prefeitura de Canoinhas

São 43 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, advogado, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, médicos em diversas especialidades.

Salário: até 12.939,66 reais

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site SC Concursos

SC- Prefeitura de Curitibanos

São 39 oportunidades para os níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para médico, contador, professores em diversas habilitações, entre outras.

Salário: até 15.146,90 reais

Inscrições: até 24 de dezembro pelo site da prefeitura

SC – Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso

São 66 vagas para os níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro agrônomo, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, professores em diversas habilitações, assistente social, entre outras.



Salário: até 8.339,34 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site de Concursos Cursivani

RS – Prefeitura de Caixas do Sul

São 37 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vaga para engenheiro civil, professor, contador, eletricista, entre outras oportunidades, de acordo com o edital.

Salário: até 6.720,42 reais

Inscrições: até 3 de dezembro pelo site da Exatus

RS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

São 90 vagas para juiz substituto.

Salário: até 22.213,44 reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site da Vunesp

RS – Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Há oportunidade de nível superior para arquiteto, biólogo, enfermeiro, engenheiro, farmacêutico –bioquímico entre outras.

Salário: 6.280,50 reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo portal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

RS – Prefeitura de Feliz

São 11 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vaga para cirurgião dentista, engenheiro civil, médico, médico perito, enfermeiro, farmacêutico, fiscal municipal, entre outras.

Salário: até 8.134,18 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site da Unars

CENTRO OESTE

MT – Prefeitura de Apiacás

São 22 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. São dois editais que trazem vagas para professor, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico clínico, veterinário, entre outras.

Salário: até 12,6 mil reais

Inscrições: até 30 de novembro presencialmente na Prefeitura Municipal de Apiacás – Departamento de Tributação e Fiscalização, sito a Avenida Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus, Apiacás – MT. Confira o edital 1 e o edital 2

MT – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde

São 19 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro civil, engenheiro sanitarista, técnicos, entre outras.

Salário: até 5.195,14 reais

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site KLC Concursos

GO – Prefeitura de Iporá

O concurso oferece um total de 420 oportunidades para todos os níveis. Para quem tem graduação, as vagas são para enfermeiro, médico, dentista, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, profissional de educação I (educação física, geografia, história, letras, pedagogia) e profissional de educação I (intérprete e inclusão).

Salário: até 6.258,95 reais

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site do Núcleo de Seleção da UEG

DF – Secretaria de Saúde do Distrito Federal

São 337 vagas. Há oportunidades para médicos em especialidades como pediatria, anestesiologista, neonatologia e medicina intensiva.

Salário: até 6.327 reais

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site do Instituto AOCP

NORTE E NORDESTE

BA – Prefeitura de Pé de Serra

São 62 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. São oportunidades para veterinário, enfermeiro, odontólogo, médico clínico geral, nutricionista, professor, entre outras.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site IDM concursos

PB – Tribunal de Contas da Paraíba

São 20 vagas de nível médio e superior. São oferecidas 15 vagas de auditor de contas públicas, função que exige nível superior, e cinco de agente de documentação, de nível médio.

Salário: até 13.002,03

Inscrições: até 29 de novembro pelo site da Cespe

PI – Prefeitura de Floriano

São 376 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas de nível superior para médico, professor, pedagogo, nutricionista, engenheiro, farmacêutico, entre outras.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 4 de dezembro pelo site do Instituto Machado de Assis

PI – Universidade Estadual do Piauí

São 197 oportunidades ao todo. Há vagas em diversas áreas para professor adjuntos, assistentes e auxiliares. Confira a lista de vagas por área no edital.

Salário: até 7.590,70 reais

Inscrições: até 7 de dezembro pelo site do Núcleo de concursos da universidade

RN – Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep)

São 156 vagas para os níveis médio e superior nos cargos de perito criminal, perito médico legista, médico psiquiatra, agente de necropsia e agente técnico forense. As vagas de nível superior serão ofertadas para quem tem formação nos cursos de ciências contábeis, ciências biológicas, engenharia civil, ciências da computação, engenharia elétrica, químico, farmácia bioquímica, psicologia, médico, médico psiquiatra.

Salário: até 7.440 reais

Inscrições: até 19 de dezembro pelo site do Instituto AOCP

PA- Prefeitura de Ipixuna do Pará

São 440 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas de nível superior para contador, médico, enfermeiro, odontólogo, psicólogo, professor, assistente social, arquiteto, entre outras.

Salário: até 5.545,61 reais

Inscrições: até 27 de novembro pelo site do Instituto Vicente Nelson

PA – Prefeitura de Cumaru do Norte

São 403 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médicos, nutricionista, enfermeiro, contador, biomédico, entre outras.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site do Instituto Vicente Nelson

PA – Universidade Federal do Pará

Há vagas para professores.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site da UFPA

AM – Defensoria Pública do Amazonas

São 60 oportunidades para os níveis superior e médio. Para quem tem graduação, os cargos disponíveis são para analista jurídico de defensoria – especialidade de ciências jurídicas, analista social de defensoria – especialidade de psicologia, analista social de defensoria – especialidade de serviço social, analista em gestão especializado de defensoria – administração, analista em gestão especializado de defensoria – biblioteconomia, analista em gestão especializado de defensoria – ciências contábeis , analista em gestão especializado de defensoria – engenharia civil, analista em gestão especializado em tecnologia da informação de defensoria – analista de sistema, analista em gestão especializado em tecnologia da informação de defensoria – analista de banco de dados.

Já as oportunidades para nível médio são para os cargos de assistente técnico de defensoria – assistente técnico administrativo, assistente técnico de defensoria – assistente técnico em agrimensura, assistente técnico em tecnologia da informação de defensoria – assistente técnico de suporte, assistente técnico em tecnologia da informação de defensoria – programador.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 27 de novembro pelo site da FCC